https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/medvedev-tahran-washingtona-boyun-egmedi-netanyahu-kabinesi-savas-cigirtkanligina-devam-ediyor-1106658048.html

Medvedev: Tahran Washington’a boyun eğmedi, Netanyahu kabinesi savaş çığırtkanlığına devam ediyor

Medvedev: Tahran Washington’a boyun eğmedi, Netanyahu kabinesi savaş çığırtkanlığına devam ediyor

Sputnik Türkiye

İran’ın lider kadrosuna yönelik suikastlara ve füze saldırılarına rağmen Washington karşısında yenilmediğini vurgulayan Medvedev, İsrail’in barışı baltalamak... 20.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-20T11:24+0300

2026-06-20T11:24+0300

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat metnine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Medvedev, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesine ve yıkıcı füze saldırılarına maruz kalmasına rağmen, Tahran’ın Washington karşısında savaşı kaybetmediğini belirtti.Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Medvedev, şu ifadeleri kullandı:‘Netanyahu hükümeti savaş sayesinde ayakta’ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın kırılganlığına dikkat çeken Medvedev, bölgede kalıcı bir barış beklemeyi “tedbirsizlik” olarak nitelendirdi. Anlaşmanın her an yeni provokasyonlarla sabote edilebileceğini belirten Rus devlet adamı, bu durumun en çok Tel Aviv’in işine geldiğini vurguladı:‘İsrail intikam peşinde koşacak’Medvedev, Washington ile Tahran arasındaki bu uzlaşmanın İsrail’i derin bir hayal kırıklığına uğrattığını ve Tel Aviv’in bölgeyi ateşe atmaya devam edeceğini şu sözlerle ifade etti:Ne olmuştu?İran ve ABD, 28 Şubat'ta başlayan askeri çatışmayı sona erdirmek amacıyla 18 Haziran gecesi uzaktan bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Anlaşma, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasını ve İran’ın Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer trafiğini yeniden başlatmasını öngörüyor. Ayrıca İran, nükleer silah edinmeme taahhüdünde bulunurken, nükleer program ve yaptırımların kaldırılmasına ilişkin detayların 60 gün içinde yapılacak müzakerelerle netleştirilmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/israilin-ateskese-ragmen-gazzede-duzenledigi-saldirilarda-5-filistinli-hayatini-kaybetti-1106657508.html

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Sputnik Türkiye

rusya, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, abd, i̇ran, i̇srail, ortadoğu