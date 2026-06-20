https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/medvedev-tahran-washingtona-boyun-egmedi-netanyahu-kabinesi-savas-cigirtkanligina-devam-ediyor-1106658048.html
Medvedev: Tahran Washington’a boyun eğmedi, Netanyahu kabinesi savaş çığırtkanlığına devam ediyor
Medvedev: Tahran Washington’a boyun eğmedi, Netanyahu kabinesi savaş çığırtkanlığına devam ediyor
Sputnik Türkiye
İran’ın lider kadrosuna yönelik suikastlara ve füze saldırılarına rağmen Washington karşısında yenilmediğini vurgulayan Medvedev, İsrail’in barışı baltalamak... 20.06.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat metnine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Medvedev, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesine ve yıkıcı füze saldırılarına maruz kalmasına rağmen, Tahran’ın Washington karşısında savaşı kaybetmediğini belirtti.Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Medvedev, şu ifadeleri kullandı:‘Netanyahu hükümeti savaş sayesinde ayakta’ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın kırılganlığına dikkat çeken Medvedev, bölgede kalıcı bir barış beklemeyi “tedbirsizlik” olarak nitelendirdi. Anlaşmanın her an yeni provokasyonlarla sabote edilebileceğini belirten Rus devlet adamı, bu durumun en çok Tel Aviv’in işine geldiğini vurguladı:‘İsrail intikam peşinde koşacak’Medvedev, Washington ile Tahran arasındaki bu uzlaşmanın İsrail’i derin bir hayal kırıklığına uğrattığını ve Tel Aviv’in bölgeyi ateşe atmaya devam edeceğini şu sözlerle ifade etti:Ne olmuştu?İran ve ABD, 28 Şubat'ta başlayan askeri çatışmayı sona erdirmek amacıyla 18 Haziran gecesi uzaktan bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Anlaşma, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasını ve İran’ın Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer trafiğini yeniden başlatmasını öngörüyor. Ayrıca İran, nükleer silah edinmeme taahhüdünde bulunurken, nükleer program ve yaptırımların kaldırılmasına ilişkin detayların 60 gün içinde yapılacak müzakerelerle netleştirilmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/israilin-ateskese-ragmen-gazzede-duzenledigi-saldirilarda-5-filistinli-hayatini-kaybetti-1106657508.html
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rusya, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, abd, i̇ran, i̇srail, ortadoğu
rusya, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, abd, i̇ran, i̇srail, ortadoğu
Medvedev: Tahran Washington’a boyun eğmedi, Netanyahu kabinesi savaş çığırtkanlığına devam ediyor
11:24 20.06.2026 (güncellendi: 11:28 20.06.2026)
İran’ın lider kadrosuna yönelik suikastlara ve füze saldırılarına rağmen Washington karşısında yenilmediğini vurgulayan Medvedev, İsrail’in barışı baltalamak için provokasyon arayışında olduğu konusunda uyardı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat metnine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Medvedev, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesine ve yıkıcı füze saldırılarına maruz kalmasına rağmen, Tahran’ın Washington karşısında savaşı kaybetmediğini belirtti.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Medvedev, şu ifadeleri kullandı:
“Tahran, devlet liderlerinin katledilmesine ve yıkıcı füze darbelerine maruz kalmasına rağmen, hafif tabirle, Washington’a karşı bu savaşı kaybetmedi.”
‘Netanyahu hükümeti savaş sayesinde ayakta’
ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın kırılganlığına dikkat çeken Medvedev, bölgede kalıcı bir barış beklemeyi “tedbirsizlik” olarak nitelendirdi. Anlaşmanın her an yeni provokasyonlarla sabote edilebileceğini belirten Rus devlet adamı, bu durumun en çok Tel Aviv’in işine geldiğini vurguladı:
“Bu istikrarsız anlaşma, Lübnan’a yönelik yeni saldırılar veya benzeri provokasyonlarla kolayca havaya uçurulabilir. Zaten varlığını ve iktidarını tamamen savaşa borçlu olan Netanyahu kabinesinin tam da ihtiyacı olan şey bu. Dolayısıyla barış beklemek büyük bir gaflet olur.”
‘İsrail intikam peşinde koşacak’
Medvedev, Washington ile Tahran arasındaki bu uzlaşmanın İsrail’i derin bir hayal kırıklığına uğrattığını ve Tel Aviv’in bölgeyi ateşe atmaya devam edeceğini şu sözlerle ifade etti:
“Sürecin üçüncü aktörü olan İsrail, İran’daki siyasi rejimin tamamen çökertilmesi yönündeki beklentileri boşa çıktığı için gücenmiş durumda. Bu yüzden intikam almaya çalışacaklar. Ve bu noktada Trump bile onlar için bir emir mercii olamaz.”
İran ve ABD, 28 Şubat'ta başlayan askeri çatışmayı sona erdirmek amacıyla 18 Haziran gecesi uzaktan bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Anlaşma, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasını ve İran’ın Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer trafiğini yeniden başlatmasını öngörüyor. Ayrıca İran, nükleer silah edinmeme taahhüdünde bulunurken, nükleer program ve yaptırımların kaldırılmasına ilişkin detayların 60 gün içinde yapılacak müzakerelerle netleştirilmesi bekleniyor.