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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/peskov-konstantinovkanin-alinmasi-cok-onemli-bir-zafer-1107004865.html
Peskov: Konstantinovka’nın alınması çok önemli bir zafer
Peskov: Konstantinovka’nın alınması çok önemli bir zafer
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Konstantinovka’yı kontrol altına almasını Ukrayna’nın “aşılmaz” gördüğü savunma hattının çökmesi açısından çok... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T19:01+0300
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Rus basınına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus birliklerinin Konstantinovka kentini kontrol altına almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kentin alınmasının uluslararası alanda geniş yankı uyandırdığına dikkat çeken Peskov, “Bu gerçekten çok önemli bir zafer” ifadelerini kullandı.Ukrayna tarafının Konstantinovka’daki tahkimatları yıllardır “aşılmaz” olarak gördüğünü vurgulayan Peskov, “Bu, 2014’ten beri betona boğulan ve Kiev’in tamamen ele geçirilemez saydığı bir savunma hattıydı. Ancak askerlerimiz bunun tam tersini kanıtladı” diye konuştu.Peskov, Rusya'nın yürüttüğü özel askeri operasyonun kesintisiz olarak devam edeceğinin de altını çizdi.'Görüşmenin adresi Konstantinovka değil, Moskova'Vladimir Zelenskiy’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Konstantinovka’da buluşma önerisine de değinen Peskov, Zelenskiy'nin Rusya'ya gelme niyetini olumlu karşıladıklarını ancak buluşma adresinin Moskova olduğunu belirtti:Zelenskiy’nin Moskova’ya ancak "önemli ve sorumluluk gerektiren kararlar almaya hazır olduğu anda" gelebileceğini söyleyen Peskov, Kiev yönetiminin bu kararlarla neyin kastedildiğini çok iyi bildiğini sözlerine ekledi.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, cuma günü Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Konstantinovka’nın tamamen Rus kontrolüne geçtiğini rapor etmişti. Putin, bu gelişmeyi “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin tamamının özgürleştirilmesinin anahtarı” olarak nitelendirerek, bunun Slavyansk ve Kramatorsk yönünde ilerleyiş için “doğrudan bir yol” açtığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/rusya-savunma-bakanligi-zelenskiy-rusyaya-yonelik-saldiriyla-ukrayna-halkinin-dikkatini-dagitmayi-1107003480.html
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dmitriy peskov, kremlin, konstantinovka, rus ordusu, moskova, kiev, ukrayna, vladimir putin, moskova, vladimir zelenskiy
dmitriy peskov, kremlin, konstantinovka, rus ordusu, moskova, kiev, ukrayna, vladimir putin, moskova, vladimir zelenskiy

Peskov: Konstantinovka’nın alınması çok önemli bir zafer

19:01 04.07.2026
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Konstantinovka’yı kontrol altına almasını Ukrayna’nın “aşılmaz” gördüğü savunma hattının çökmesi açısından çok önemli bir zafer olarak nitelendirdi. Peskov, özel askeri operasyonun süreceğini, Zelenskiy’nin ise “sorumluluk almaya hazır olduğu anda” Moskova’ya gelebileceğini söyledi.
Rus basınına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus birliklerinin Konstantinovka kentini kontrol altına almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kentin alınmasının uluslararası alanda geniş yankı uyandırdığına dikkat çeken Peskov, “Bu gerçekten çok önemli bir zafer” ifadelerini kullandı.
Ukrayna tarafının Konstantinovka’daki tahkimatları yıllardır “aşılmaz” olarak gördüğünü vurgulayan Peskov, “Bu, 2014’ten beri betona boğulan ve Kiev’in tamamen ele geçirilemez saydığı bir savunma hattıydı. Ancak askerlerimiz bunun tam tersini kanıtladı” diye konuştu.
Peskov, Rusya'nın yürüttüğü özel askeri operasyonun kesintisiz olarak devam edeceğinin de altını çizdi.

'Görüşmenin adresi Konstantinovka değil, Moskova'

Vladimir Zelenskiy’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Konstantinovka’da buluşma önerisine de değinen Peskov, Zelenskiy'nin Rusya'ya gelme niyetini olumlu karşıladıklarını ancak buluşma adresinin Moskova olduğunu belirtti:
Eğer Sayın Zelenskiy bu yolla Rusya Federasyonu’na gelmeye hazır olduğunu ifade ediyorsa, bunu memnuniyetle karşılarız. Ancak Devlet Başkanı Putin, onu Moskova’da kabul etmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Sonuçta Rusya Federasyonu’nun başkenti Konstantinovka değil, Moskova’dır.
Zelenskiy’nin Moskova’ya ancak "önemli ve sorumluluk gerektiren kararlar almaya hazır olduğu anda" gelebileceğini söyleyen Peskov, Kiev yönetiminin bu kararlarla neyin kastedildiğini çok iyi bildiğini sözlerine ekledi.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, cuma günü Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Konstantinovka’nın tamamen Rus kontrolüne geçtiğini rapor etmişti. Putin, bu gelişmeyi “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin tamamının özgürleştirilmesinin anahtarı” olarak nitelendirerek, bunun Slavyansk ve Kramatorsk yönünde ilerleyiş için “doğrudan bir yol” açtığını söylemişti.
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