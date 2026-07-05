https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kongoda-ebola-tehdidi-buyuyor-can-kaybi-500e-yaklasti-1107016250.html

Kongo'da Ebola tehdidi büyüyor: Can kaybı 500'e yaklaştı

Kongo'da Ebola tehdidi büyüyor: Can kaybı 500'e yaklaştı

Sputnik Türkiye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgınında son 24 saatte 19 kişi daha hayatını kaybetti. Yetkililer, toplam can kaybının 492'ye... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T13:57+0300

2026-07-05T13:57+0300

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sağlik

dünya sağlık örgütü (who)

afrika

ebola

can kaybı

uganda

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti İletişim ve Medya Bakanlığı, ülkede devam eden Ebola salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamada, son 24 saatte 19 kişinin daha yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 492'ye yükseldiği bildirildi.Bakanlık ayrıca, son bir günde 26 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini ve doğrulanan Ebola vakası sayısının bin 528'e ulaştığını duyurdu.Salgın sürüyorSalgının 15 Mayıs'ta ülkenin doğusunda başladığı belirtilirken, komşu Uganda'da da Ebola vakaları ve can kayıplarının görüldüğü aktarıldı.Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise Ebola virüsünü, insanlarda görülen şiddetli ve çoğu zaman ölümcül bir hastalık olarak tanımlıyor. Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, şiddetli halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve boğaz ağrısı yer alırken, ilerleyen süreçte kusma, ishal, döküntü, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozulma ile iç ve dış kanamalar görülebiliyor.Virüsün, enfekte insan veya hayvanların kanı, vücut sıvıları ve dokularıyla doğrudan temas yoluyla bulaştığı belirtilirken, özellikle sağlık çalışanları, hasta yakınları ve enfekte kişilerle yakın temasta bulunanların daha yüksek risk altında olduğu ifade edildi.

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Sputnik Türkiye

dünya sağlık örgütü (who), afrika, ebola, can kaybı, uganda