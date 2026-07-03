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Kongo'da ölümcül Ebola salgınına karşı klinik deneme başladı
Kongo'da ölümcül Ebola salgınına karşı klinik deneme başladı
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC) devam eden Bundibugyo türü Ebola salgınına karşı geliştirilen iki deneysel tedavinin klinik... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
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sağlik
kongo
dünya sağlık örgütü (dsö)
ebola
ebola aşısı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC) etkisini sürdüren Bundibugyo türü Ebola salgınına karşı geliştirilen iki deneysel tedavinin klinik deneme sürecinin başladığını açıkladı.DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ilk hastanın tedavi denemesine dahil edildiğini belirterek, güvenli ve etkili tedavilerin geliştirilmesinin salgınla mücadelede kritik önem taşıdığını söyledi.Tedros, "Henüz onaylanmış bir tedavi bulunmamasına rağmen hastalar iyileşebiliyor. Ancak etkili tedaviler sayesinde çok daha fazla hayat kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.Onaylı aşı ve tedavi yokMevcut salgına neden olan Bundibugyo türü Ebola virüsü için şu anda onaylanmış bir aşı ya da tedavi bulunmuyor.Klinik çalışma, DSÖ'nün sponsorluğunda yürütülürken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü (INRB), Belçika Tropikal Tıp Enstitüsü ve İngiltere'deki Oxford Üniversitesi araştırmacıları tarafından koordine ediliyor.Salgında 438 kişi yaşamını yitirdiDSÖ verilerine göre, 30 Haziran itibarıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 1.406 doğrulanmış vaka, 301 şüpheli vaka ve 438 ölüm kaydedildi.Mayıs ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda'da başlayan salgın, DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" ilan edildi.Uganda'da şimdiye kadar 20 doğrulanmış vaka ve iki ölüm bildirilirken, 1 Temmuz itibarıyla Fransa'da da yurt dışı bağlantılı bir doğrulanmış vaka tespit edildi.Belirtiler grip ile karışabiliyorEbola virüsü bağışıklık sistemine ve organlara saldırarak ağır hastalığa neden oluyor. Virüs doğal olarak meyve yarasaları gibi hayvanlarda bulunuyor ve enfekte hayvanlarla temas sonucu insanlara bulaşabiliyor.Hastalık belirtileri genellikle virüsün alınmasından 2 ila 21 gün sonra ortaya çıkıyor. Ateş, baş ağrısı ve aşırı halsizlik gibi ilk belirtiler grip veya sıtmayı andırdığı için erken teşhis zorlaşabiliyor.Uzmanlar, Ebola'nın altı farklı türü bulunduğunu, bunlardan üçünün bugüne kadar büyük salgınlara yol açtığını belirtiyor. Her Ebola türü için ayrı aşı geliştirilmesi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/yeni-arastirma-super-hareketli-kisilerde-demans-riski-dusuyor-1106952360.html
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kongo, dünya sağlık örgütü (dsö), ebola, ebola aşısı
kongo, dünya sağlık örgütü (dsö), ebola, ebola aşısı

Kongo'da ölümcül Ebola salgınına karşı klinik deneme başladı

06:52 03.07.2026
© REUTERS Gradel Muyisa MumbereEbola
Ebola - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbere
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC) devam eden Bundibugyo türü Ebola salgınına karşı geliştirilen iki deneysel tedavinin klinik denemesinin başladığını duyurdu. Salgında şimdiye kadar ülkede bin 400'den fazla vaka ve 438 ölüm doğrulandı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC) etkisini sürdüren Bundibugyo türü Ebola salgınına karşı geliştirilen iki deneysel tedavinin klinik deneme sürecinin başladığını açıkladı.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ilk hastanın tedavi denemesine dahil edildiğini belirterek, güvenli ve etkili tedavilerin geliştirilmesinin salgınla mücadelede kritik önem taşıdığını söyledi.
Tedros, "Henüz onaylanmış bir tedavi bulunmamasına rağmen hastalar iyileşebiliyor. Ancak etkili tedaviler sayesinde çok daha fazla hayat kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Onaylı aşı ve tedavi yok

Mevcut salgına neden olan Bundibugyo türü Ebola virüsü için şu anda onaylanmış bir aşı ya da tedavi bulunmuyor.
Klinik çalışma, DSÖ'nün sponsorluğunda yürütülürken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü (INRB), Belçika Tropikal Tıp Enstitüsü ve İngiltere'deki Oxford Üniversitesi araştırmacıları tarafından koordine ediliyor.

Salgında 438 kişi yaşamını yitirdi

DSÖ verilerine göre, 30 Haziran itibarıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 1.406 doğrulanmış vaka, 301 şüpheli vaka ve 438 ölüm kaydedildi.
Mayıs ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda'da başlayan salgın, DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" ilan edildi.
Uganda'da şimdiye kadar 20 doğrulanmış vaka ve iki ölüm bildirilirken, 1 Temmuz itibarıyla Fransa'da da yurt dışı bağlantılı bir doğrulanmış vaka tespit edildi.

Belirtiler grip ile karışabiliyor

Ebola virüsü bağışıklık sistemine ve organlara saldırarak ağır hastalığa neden oluyor. Virüs doğal olarak meyve yarasaları gibi hayvanlarda bulunuyor ve enfekte hayvanlarla temas sonucu insanlara bulaşabiliyor.
Hastalık belirtileri genellikle virüsün alınmasından 2 ila 21 gün sonra ortaya çıkıyor. Ateş, baş ağrısı ve aşırı halsizlik gibi ilk belirtiler grip veya sıtmayı andırdığı için erken teşhis zorlaşabiliyor.
Uzmanlar, Ebola'nın altı farklı türü bulunduğunu, bunlardan üçünün bugüne kadar büyük salgınlara yol açtığını belirtiyor. Her Ebola türü için ayrı aşı geliştirilmesi gerekiyor.
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