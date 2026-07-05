https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kirkpinarin-yeni-agasi-belli-oldu-46-milyon-666-bin-666-liralik-rekor-teklif-1107018693.html
Kırkpınar'ın yeni ağası belli oldu: 46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif
Kırkpınar'ın yeni ağası belli oldu: 46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif
Sputnik Türkiye
Edirne'de düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında gerçekleştirilen gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini, mevcut güreş ağası Ufuk Özünlü 46... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T15:11+0300
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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık yarı final müsabakaları öncesinde yapılan ihalede, ağalığın simgesi olan koçu almak için tek aday olarak mevcut ağa Ufuk Özünlü yer aldı.İhaleyi Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 41 milyon lira başlangıç bedeliyle açtı. Teklifini 46 milyon 666 bin 666 liraya yükselten Özünlü, gelecek yıl da Kırkpınar'ın güreş ağası olmaya hak kazandı.Ağalığı yeniden kazanan Özünlü, davul ve zurna eşliğinde er meydanına çıkarak tribünleri selamladı. Törene, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ve önceki dönem güreş ağaları da katıldı.Üst üste üçüncü kez güreş ağalığını kazanan Ufuk Özünlü'ye, bu başarısı nedeniyle daimi altın kemer takdim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/kirkpinar-hazirliklari-basladi-pehlivanlar-icin-2-ton-zeytinyagi-getirildi-1106753278.html
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edirne, kırkpınar güreşleri, tarihi kırkpınar yağlı güreşleri, ağa
edirne, kırkpınar güreşleri, tarihi kırkpınar yağlı güreşleri, ağa
Kırkpınar'ın yeni ağası belli oldu: 46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif
Edirne'de düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında gerçekleştirilen gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini, mevcut güreş ağası Ufuk Özünlü 46 milyon 666 bin 666 liralık teklifiyle kazandı.
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık yarı final müsabakaları öncesinde yapılan ihalede, ağalığın simgesi olan koçu almak için tek aday olarak mevcut ağa Ufuk Özünlü yer aldı.
İhaleyi Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 41 milyon lira başlangıç bedeliyle açtı. Teklifini 46 milyon 666 bin 666 liraya yükselten Özünlü, gelecek yıl da Kırkpınar'ın güreş ağası olmaya hak kazandı.
Ağalığı yeniden kazanan Özünlü, davul ve zurna eşliğinde er meydanına çıkarak tribünleri selamladı. Törene, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ve önceki dönem güreş ağaları da katıldı.
Üst üste üçüncü kez güreş ağalığını kazanan Ufuk Özünlü'ye, bu başarısı nedeniyle daimi altın kemer takdim edildi.