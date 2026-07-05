https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kirkpinarin-yeni-agasi-belli-oldu-46-milyon-666-bin-666-liralik-rekor-teklif-1107018693.html

Kırkpınar'ın yeni ağası belli oldu: 46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif

Kırkpınar'ın yeni ağası belli oldu: 46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif

Sputnik Türkiye

Edirne'de düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında gerçekleştirilen gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini, mevcut güreş ağası Ufuk Özünlü 46... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T15:11+0300

2026-07-05T15:11+0300

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spor

edirne

kırkpınar güreşleri

tarihi kırkpınar yağlı güreşleri

ağa

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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık yarı final müsabakaları öncesinde yapılan ihalede, ağalığın simgesi olan koçu almak için tek aday olarak mevcut ağa Ufuk Özünlü yer aldı.İhaleyi Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 41 milyon lira başlangıç bedeliyle açtı. Teklifini 46 milyon 666 bin 666 liraya yükselten Özünlü, gelecek yıl da Kırkpınar'ın güreş ağası olmaya hak kazandı.Ağalığı yeniden kazanan Özünlü, davul ve zurna eşliğinde er meydanına çıkarak tribünleri selamladı. Törene, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ve önceki dönem güreş ağaları da katıldı.Üst üste üçüncü kez güreş ağalığını kazanan Ufuk Özünlü'ye, bu başarısı nedeniyle daimi altın kemer takdim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/kirkpinar-hazirliklari-basladi-pehlivanlar-icin-2-ton-zeytinyagi-getirildi-1106753278.html

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