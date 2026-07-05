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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kiev-moskovanin-insani-ara-onerisini-reddetti-rusya-tepkili-askerlerini-sarf-malzemesi-olarak-1107020489.html
Kiev, Moskova'nın insani ara önerisini reddetti, Rusya tepkili: 'Askerlerini sarf malzemesi olarak görüyorlar'
Kiev, Moskova'nın insani ara önerisini reddetti, Rusya tepkili: 'Askerlerini sarf malzemesi olarak görüyorlar'
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafının Konstantinovka'da cenazelerin teslimi için yapılan ateşkes çağrısını reddettiğini duyurdu. Bakanlık, Kiev yönetimini... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T16:45+0300
2026-07-05T16:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
konstantinovka
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
insani ara
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Rusya Savunma Bakanlığı, Konstantinovka'da hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin ailelerine teslim edilmesi için sundukları insani ara teklifinin Kiev tarafından geri çevrildiğini açıkladı. Bakanlık, Ukrayna yönetiminin, cenazelerin aileleri tarafından onurlu bir şekilde defnedilmesi adına hiçbir adım atmadığının altını çizdi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin bu tutumu sert bir dille eleştirilerek "Ukrayna makamları, ölen askerlerine karşı yaklaşımlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Onları, zorunlu seferberlik sonucu cepheye sürülen birer sarf malzemesi olarak görüyorlar" ifadelerine yer verildi.Rusya'nın insani ara önerisiRusya Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Konstantinovka’nın Rus güçleri tarafından ele geçirilmesinin ardından bölgede hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin naaşlarının Ukrayna tarafına iadesi için bir insani eylem düzenlemeye hazır olunduğu belirtilmişti.Bakanlık, bu kapsamda Ukrayna tarafına 6 Temmuz’da 12.00-18.00 arasında Konstantinovka kentine yönelik bombardımanı durdurma çağrısında bulunmuştu. Açıklamada, Kiev’in bu öneriye vereceği yanıtın 5 Temmuz saat 12.00’ye kadar bekleneceği kaydedilmişti.Slavyansk, Kramatorsk ve Drujkovka ile birlikte Ukrayna’nın Donbass’taki dört "kale şehrinden" biri olan Konstantinovka, Rus birlikleri tarafından kontrol altına alındı. Ukrayna yönetimi, stratejik önemi nedeniyle kentte 2014 yılından bu yana oldukça iyi tahkim edilmiş bir mevzi sistemi inşa etmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kenti ve çevresini elinde tutabilmek amacıyla 7 tugaydan oluşan toplam 45 taburluk, yaklaşık 15 bin 500 askerden oluşan bir askeri güç konuşlandırmıştı. Ancak bu gücün büyük kısmı yok oldu ve Ukrayna ordusu toplam 13 bin 500 askerini kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/rusyadan-konstantinovka-icin-insani-ara-onerisi-dunya-medyasindan-yogun-ilgi-1107019883.html
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ukrayna, kiev, konstantinovka, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, insani ara
ukrayna, kiev, konstantinovka, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, insani ara

Kiev, Moskova'nın insani ara önerisini reddetti, Rusya tepkili: 'Askerlerini sarf malzemesi olarak görüyorlar'

16:45 05.07.2026
© AP Photo / Frank AugsteinUkraynalı militanlar
Ukraynalı militanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Frank Augstein
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafının Konstantinovka'da cenazelerin teslimi için yapılan ateşkes çağrısını reddettiğini duyurdu. Bakanlık, Kiev yönetimini kendi askerlerinin naaşlarına karşı duyarsız kalmakla suçladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Konstantinovka'da hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin ailelerine teslim edilmesi için sundukları insani ara teklifinin Kiev tarafından geri çevrildiğini açıkladı.

Bakanlık, Ukrayna yönetiminin, cenazelerin aileleri tarafından onurlu bir şekilde defnedilmesi adına hiçbir adım atmadığının altını çizdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin bu tutumu sert bir dille eleştirilerek "Ukrayna makamları, ölen askerlerine karşı yaklaşımlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Onları, zorunlu seferberlik sonucu cepheye sürülen birer sarf malzemesi olarak görüyorlar" ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın insani ara önerisi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Konstantinovka’nın Rus güçleri tarafından ele geçirilmesinin ardından bölgede hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin naaşlarının Ukrayna tarafına iadesi için bir insani eylem düzenlemeye hazır olunduğu belirtilmişti.
Bakanlık, bu kapsamda Ukrayna tarafına 6 Temmuz’da 12.00-18.00 arasında Konstantinovka kentine yönelik bombardımanı durdurma çağrısında bulunmuştu. Açıklamada, Kiev’in bu öneriye vereceği yanıtın 5 Temmuz saat 12.00’ye kadar bekleneceği kaydedilmişti.
Slavyansk, Kramatorsk ve Drujkovka ile birlikte Ukrayna’nın Donbass’taki dört "kale şehrinden" biri olan Konstantinovka, Rus birlikleri tarafından kontrol altına alındı. Ukrayna yönetimi, stratejik önemi nedeniyle kentte 2014 yılından bu yana oldukça iyi tahkim edilmiş bir mevzi sistemi inşa etmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kenti ve çevresini elinde tutabilmek amacıyla 7 tugaydan oluşan toplam 45 taburluk, yaklaşık 15 bin 500 askerden oluşan bir askeri güç konuşlandırmıştı. Ancak bu gücün büyük kısmı yok oldu ve Ukrayna ordusu toplam 13 bin 500 askerini kaybetti.
Вид Константиновки, Донецкая область, 24 июня 2026 года. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya'dan Konstantinovka için insani ara önerisi: Dünya medyasından yoğun ilgi
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