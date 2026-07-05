https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/abdde-super-tayfun-alarmi-guam-ve-kuzey-mariana-adalarinda-tahliyeler-basladi-1107015622.html
ABD'de süper tayfun alarmı: Guam ve Kuzey Mariana Adaları'nda tahliyeler başladı
ABD'de süper tayfun alarmı: Guam ve Kuzey Mariana Adaları'nda tahliyeler başladı
Sputnik Türkiye
ABD'ye bağlı Guam ve Kuzey Mariana Adaları, Süper Tayfun Bavi nedeniyle alarma geçti. Yetkililer tahliyeleri hızlandırırken, fırtınanın yıkıcı rüzgarlar, dev... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T13:32+0300
2026-07-05T13:32+0300
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ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Süper Tayfun Bavi'nin pazartesi günü Guam ve Kuzey Mariana Adaları üzerinde etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Yetkililer, yaklaşan tayfun nedeniyle bölgede tahliyelerin sürdüğünü ve halkın güvenli bölgelere yönlendirildiğini bildirdi.Tahliyeler hızlandıNWS, tayfunun 257 kilometreye ulaşan rüzgarlar, şiddetli yağış, büyük sel riski ve 11 metreye kadar çıkabilecek dalgalar oluşturabileceği uyarısında bulundu.Kurum ayrıca tayfun merkezinin ulaşmasından 8 ila 10 saat önce ve sonrasında son derece yıkıcı hava koşullarının görülebileceğini belirterek, "Yerel yetkililer tahliye çağrısı yaptıysa veya eviniz şiddetli rüzgar ya da sele karşı savunmasızsa tahliye için zaman hızla tükeniyor." açıklamasını yaptı.Yaklaşık 170 bin nüfuslu Guam'da okullarda beş tahliye merkezi açıldı. Ancak yetkililer, bu merkezlerden birinin kısa sürede dolduğunu ve vatandaşların başka merkezlere yönlendirildiğini açıkladı.Güçlü tayfunlar daha sık görülüyorABD Donanmasına bağlı Ortak Tayfun Uyarı Merkezi (JTWC), Bavi'yi 'süper tayfun' olarak sınıflandırdı. Kurum, tayfunun adalara ulaştığında rüzgar hızının daha da artacağını değerlendirdi.Haberde, Bavi'nin son 10 yılda ABD topraklarını etkileyen 11'inci kategori 4 veya 5 seviyesindeki tropikal siklon olacağına dikkat çekildi. Ayrıca bilim insanlarının, iklim değişikliğinin bu tür güçlü tayfunların daha sık görülmesine neden olduğunu ifade ettiği aktarıldı.Öte yandan bölgede nisan ayında etkili olan Süper Tayfun Sinlaku'nun 17 kişinin ölümüne ve yaklaşık 1.5 milyar dolarlık hasara yol açtığı hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/iraktan-enerji-hamlesi-abdli-sirketlerle-kritik-anlasmalara-onay-1107011783.html
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guam, abd, fırtına, tayfun, tahliye
guam, abd, fırtına, tayfun, tahliye
ABD'de süper tayfun alarmı: Guam ve Kuzey Mariana Adaları'nda tahliyeler başladı
ABD'ye bağlı Guam ve Kuzey Mariana Adaları, Süper Tayfun Bavi nedeniyle alarma geçti. Yetkililer tahliyeleri hızlandırırken, fırtınanın yıkıcı rüzgarlar, dev dalgalar ve ciddi sel riski oluşturacağı uyarısında bulundu.
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Süper Tayfun Bavi'nin pazartesi günü Guam ve Kuzey Mariana Adaları üzerinde etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Yetkililer, yaklaşan tayfun nedeniyle bölgede tahliyelerin sürdüğünü ve halkın güvenli bölgelere yönlendirildiğini bildirdi.
NWS, tayfunun 257 kilometreye ulaşan rüzgarlar, şiddetli yağış, büyük sel riski ve 11 metreye kadar çıkabilecek dalgalar oluşturabileceği uyarısında bulundu.
Kurum ayrıca tayfun merkezinin ulaşmasından 8 ila 10 saat önce ve sonrasında son derece yıkıcı hava koşullarının görülebileceğini belirterek, "Yerel yetkililer tahliye çağrısı yaptıysa veya eviniz şiddetli rüzgar ya da sele karşı savunmasızsa tahliye için zaman hızla tükeniyor." açıklamasını yaptı.
Yaklaşık 170 bin nüfuslu Guam'da okullarda beş tahliye merkezi açıldı. Ancak yetkililer, bu merkezlerden birinin kısa sürede dolduğunu ve vatandaşların başka merkezlere yönlendirildiğini açıkladı.
Güçlü tayfunlar daha sık görülüyor
ABD Donanmasına bağlı Ortak Tayfun Uyarı Merkezi (JTWC), Bavi'yi 'süper tayfun' olarak sınıflandırdı. Kurum, tayfunun adalara ulaştığında rüzgar hızının daha da artacağını değerlendirdi.
Haberde, Bavi'nin son 10 yılda ABD topraklarını etkileyen 11'inci kategori 4 veya 5 seviyesindeki tropikal siklon olacağına dikkat çekildi. Ayrıca bilim insanlarının, iklim değişikliğinin bu tür güçlü tayfunların daha sık görülmesine neden olduğunu ifade ettiği aktarıldı.
Öte yandan bölgede nisan ayında etkili olan Süper Tayfun Sinlaku'nun 17 kişinin ölümüne ve yaklaşık 1.5 milyar dolarlık hasara yol açtığı hatırlatıldı.