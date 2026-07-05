https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/iranli-uzman-konstantinovkanin-ele-gecirilmesi-rus-ordusunun-nihai-zaferi-icin-zemin-hazirlamis-1107021382.html
İranlı uzman: Konstantinovka'nın ele geçirilmesi Rus ordusunun nihai zaferi için zemin hazırlamış oldu
İranlı uzman: Konstantinovka'nın ele geçirilmesi Rus ordusunun nihai zaferi için zemin hazırlamış oldu
Sputnik Türkiye
İranlı uzman Moddaber, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Donbass'ta stratejik öneme sahip Konstantinovka'nın kontrolünü ele geçirmesinin Donbas'ın tamamının alınması... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T18:19+0300
2026-07-05T18:19+0300
2026-07-05T18:19+0300
görüş
konstantinovka
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rusya
rus silahlı kuvvetleri
nato
ukrayna ordusu
donbass
harkov
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İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ruholla Moddaber, Sputnik’e demecinde Rus ordusunun Konstantinovka’yı ele geçirmesini yorumladı."Rus ordusu, stratejik öneme sahip Konstantinovka şehrini neo-Nazi Kiev rejiminin ve NATO'nun pençesinden kurtardı. Rusya'nın tarihi şehirlerinden biri olan Konstantinovka, Kiev rejimi döneminde Donetsk Bölgesi’nde NATO'nun stratejik olarak güçlendirilmiş bölgelerinden biri haline geldi" diye konuşan uzman, bu şehre NATO'nun doğrudan yardımıyla 150 kilometreden fazla barikat, yaklaşık 15 bin asker, çeşitli tank, topçu ve füze birimleri ile çok katmanlı savunma tahkimatları yerleştirildiğine dikkat çekti.Moddaber, sözlerini şöyle sürdürdü:İranlı uzman, "Rus ordusu Harkov ve Sumi bölgelerinde ilerlemeye devam ediyor. Kiev rejimi ve NATO Rus topraklarına ve sivil halka yönelik korkakça operasyonlar yapmaya devam ettikçe, Rusya’nın ilerlemesi de hızlanacak, tarihi Rus topraklarını geri kazanmanın yolu ise geri döndürülemez hale gelecek" vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/kremlin-rus-ordusu-donetsk-bolgesindeki-konstantinovkayi-ele-gecirdi-1106991384.html
konstantinovka
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konstantinovka, kiev, rusya, rus silahlı kuvvetleri, nato, ukrayna ordusu, donbass, harkov, sumi bölgesi
konstantinovka, kiev, rusya, rus silahlı kuvvetleri, nato, ukrayna ordusu, donbass, harkov, sumi bölgesi
İranlı uzman: Konstantinovka'nın ele geçirilmesi Rus ordusunun nihai zaferi için zemin hazırlamış oldu
İranlı uzman Moddaber, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Donbass'ta stratejik öneme sahip Konstantinovka'nın kontrolünü ele geçirmesinin Donbas'ın tamamının alınması ve Rus ordusunun nihai zaferi için zemin hazırlamış olduğunu vurguladı.
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ruholla Moddaber, Sputnik’e demecinde Rus ordusunun Konstantinovka’yı ele geçirmesini yorumladı.
"Rus ordusu, stratejik öneme sahip Konstantinovka şehrini neo-Nazi Kiev rejiminin ve NATO'nun pençesinden kurtardı. Rusya'nın tarihi şehirlerinden biri olan Konstantinovka, Kiev rejimi döneminde Donetsk Bölgesi’nde NATO'nun stratejik olarak güçlendirilmiş bölgelerinden biri haline geldi" diye konuşan uzman, bu şehre NATO'nun doğrudan yardımıyla 150 kilometreden fazla barikat, yaklaşık 15 bin asker, çeşitli tank, topçu ve füze birimleri ile çok katmanlı savunma tahkimatları yerleştirildiğine dikkat çekti.
Rus Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonu sırasında Ukrayna ordusunun 14 binden fazla askeri ve 30'dan fazla tankçı birimi yok edildi. Bu güçlendirilmiş bölge ele geçirildi ve bu, Donbas'ın tamamen ele geçirilmesi ve Rus ordusunun nihai zaferi için zemin hazırlamış oldu.
Moddaber, sözlerini şöyle sürdürdü:
En önemlisi ise, Konstantinovka'nın alınması, Kiev rejimi ve NATO'nun Rus topraklarına ve enerji tesislerine saldırılarının tamamen başarısız olduğunu ortaya koydu. Onlar Rusya'nın enerji istikrarını baltalamayı başaramadı, savaş meydanındaysa NATO tamamen başarısız oldu, tam bir yenilgiye uğradı ve Rusya ile doğrudan askeri çatışmaya girmeye hazır olmadığı ortada.
İranlı uzman, "Rus ordusu Harkov ve Sumi bölgelerinde ilerlemeye devam ediyor. Kiev rejimi ve NATO Rus topraklarına ve sivil halka yönelik korkakça operasyonlar yapmaya devam ettikçe, Rusya’nın ilerlemesi de hızlanacak, tarihi Rus topraklarını geri kazanmanın yolu ise geri döndürülemez hale gelecek" vurgusunu yaptı.