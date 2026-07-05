https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/iranli-uzman-konstantinovkanin-ele-gecirilmesi-rus-ordusunun-nihai-zaferi-icin-zemin-hazirlamis-1107021382.html

İranlı uzman: Konstantinovka'nın ele geçirilmesi Rus ordusunun nihai zaferi için zemin hazırlamış oldu

İranlı uzman: Konstantinovka'nın ele geçirilmesi Rus ordusunun nihai zaferi için zemin hazırlamış oldu

Sputnik Türkiye

İranlı uzman Moddaber, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Donbass'ta stratejik öneme sahip Konstantinovka'nın kontrolünü ele geçirmesinin Donbas'ın tamamının alınması... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T18:19+0300

2026-07-05T18:19+0300

2026-07-05T18:19+0300

görüş

konstantinovka

kiev

rusya

rus silahlı kuvvetleri

nato

ukrayna ordusu

donbass

harkov

sumi bölgesi

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İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ruholla Moddaber, Sputnik’e demecinde Rus ordusunun Konstantinovka’yı ele geçirmesini yorumladı."Rus ordusu, stratejik öneme sahip Konstantinovka şehrini neo-Nazi Kiev rejiminin ve NATO'nun pençesinden kurtardı. Rusya'nın tarihi şehirlerinden biri olan Konstantinovka, Kiev rejimi döneminde Donetsk Bölgesi’nde NATO'nun stratejik olarak güçlendirilmiş bölgelerinden biri haline geldi" diye konuşan uzman, bu şehre NATO'nun doğrudan yardımıyla 150 kilometreden fazla barikat, yaklaşık 15 bin asker, çeşitli tank, topçu ve füze birimleri ile çok katmanlı savunma tahkimatları yerleştirildiğine dikkat çekti.Moddaber, sözlerini şöyle sürdürdü:İranlı uzman, "Rus ordusu Harkov ve Sumi bölgelerinde ilerlemeye devam ediyor. Kiev rejimi ve NATO Rus topraklarına ve sivil halka yönelik korkakça operasyonlar yapmaya devam ettikçe, Rusya’nın ilerlemesi de hızlanacak, tarihi Rus topraklarını geri kazanmanın yolu ise geri döndürülemez hale gelecek" vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/kremlin-rus-ordusu-donetsk-bolgesindeki-konstantinovkayi-ele-gecirdi-1106991384.html

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konstantinovka, kiev, rusya, rus silahlı kuvvetleri, nato, ukrayna ordusu, donbass, harkov, sumi bölgesi