https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/kremlin-rus-ordusu-donetsk-bolgesindeki-konstantinovkayi-ele-gecirdi-1106991384.html
Kremlin: Rus ordusu Donetsk bölgesindeki Konstantinovka’yı ele geçirdi
Kremlin: Rus ordusu Donetsk bölgesindeki Konstantinovka’yı ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Kuvvetler Grubu’nun komuta noktasına yaptığı ziyarette, Konstantinovka yerleşiminin Rus birlikleri tarafından ele... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T23:29+0300
2026-07-03T23:29+0300
2026-07-03T23:29+0300
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kremlin
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konstantinovka
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Kuvvetler Grubu’na ait cephe gerisindeki komuta noktalarından birini ziyaret ederek sahadaki son duruma dair kapsamlı bir brifing aldı. Toplantıda Putin’e, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) kuzeyinde yer alan Konstantinovka yerleşiminin Rus ordu birlikleri tarafından tamamen kontrol altına alındığı rapor edildi.Ziyaret sırasında askeri yetkililere değerlendirmelerde bulunan Putin, Birleşik Kuvvetler Grubu’nun sahadaki görevlerini Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmayı’nın planlarına uygun biçimde yerine getirdiğini vurguladı. Putin, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birlikler, Rus ordusunun baskısı karşısında ağır kayıplar vererek geri çekiliyor” ifadelerini kullandı.Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) tamamında kontrolün sağlandığını belirten Rus lider; Donetsk, Zaporojye ve Herson bölgelerinde ise Ukrayna güçlerinin imhasına yönelik operasyonların sürdüğünü ifade etti. Toplantıda paylaşılan verilere göre, yılın başından bu yana Donbass ve “Novorossiya” olarak tanımlanan yeni bölgelerde toplam 133 yerleşim birimi ile üç binden fazla kilometrekarelik alan Rus güçlerinin eline geçti. Putin ayrıca, Ukrayna sınırındaki Rus bölgelerinde "güvenlik şeridinin" belirgin şekilde genişletildiğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/kremlin-putin-luganskin-tamamen-ele-gecirildigini-donetskte-rus-birliklerinin-ilerledigini-acikladi-1106991239.html
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kremlin, vladimir putin, konstantinovka, ukrayna, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
kremlin, vladimir putin, konstantinovka, ukrayna, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
Kremlin: Rus ordusu Donetsk bölgesindeki Konstantinovka’yı ele geçirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Kuvvetler Grubu’nun komuta noktasına yaptığı ziyarette, Konstantinovka yerleşiminin Rus birlikleri tarafından ele geçirildiği bilgisini aldı. Putin; Ukrayna birliklerinin ağır kayıplarla geri çekildiğini, Lugansk bölgesinde kontrolün tamamen sağlandığını belirtti.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Kuvvetler Grubu’na ait cephe gerisindeki komuta noktalarından birini ziyaret ederek sahadaki son duruma dair kapsamlı bir brifing aldı. Toplantıda Putin’e, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) kuzeyinde yer alan Konstantinovka yerleşiminin Rus ordu birlikleri tarafından tamamen kontrol altına alındığı rapor edildi.
Ziyaret sırasında askeri yetkililere değerlendirmelerde bulunan Putin, Birleşik Kuvvetler Grubu’nun sahadaki görevlerini Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmayı’nın planlarına uygun biçimde yerine getirdiğini vurguladı. Putin, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birlikler, Rus ordusunun baskısı karşısında ağır kayıplar vererek geri çekiliyor” ifadelerini kullandı.
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) tamamında kontrolün sağlandığını belirten Rus lider; Donetsk, Zaporojye ve Herson bölgelerinde ise Ukrayna güçlerinin imhasına yönelik operasyonların sürdüğünü ifade etti.
Toplantıda paylaşılan verilere göre, yılın başından bu yana Donbass ve “Novorossiya” olarak tanımlanan yeni bölgelerde toplam 133 yerleşim birimi ile üç binden fazla kilometrekarelik alan Rus güçlerinin eline geçti. Putin ayrıca, Ukrayna sınırındaki Rus bölgelerinde "güvenlik şeridinin" belirgin şekilde genişletildiğine dikkat çekti.