https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/iranli-general-ilk-defa-anlasmanin-maddelerini-acikladi-bir-sonraki-savasin-hazirligini-yaptik-abd-1107016557.html

İranlı General ilk defa anlaşmanın maddelerini açıkladı: 'Bir sonraki savaşın hazırlığını yaptık, ABD geri adım attı'

İranlı General ilk defa anlaşmanın maddelerini açıkladı: 'Bir sonraki savaşın hazırlığını yaptık, ABD geri adım attı'

Sputnik Türkiye

İran Yüksek Millî Savunma Üniversitesi Başkanı Tuğgeneral Esmail Ahmadi-Moghaddam, İsrail ve ABD ile yaşanan “12 Gün Savaşı”na ilişkin dikkat çeken... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T13:50+0300

2026-07-05T13:50+0300

2026-07-05T13:56+0300

görüş

i̇ran silahlı kuvvetleri

genelkurmay başkanlığı

i̇ran

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İran’ın savaş boyunca füze üretimini durdurmadığını, “mozaik savunma” doktriniyle hareket ettiğini savunan Ahmadi-Moghaddam, Washington’ın savaşın ardından geri adım attığını ve bölgedeki güç dengelerinin İran lehine değiştiğini öne sürdü.İran’dan savaş sonrası dikkat çeken değerlendirme İran Yüksek Millî Savunma Üniversitesi Başkanı Tuğgeneral Esmail Ahmadi-Moghaddam, İsrail ile yaşanan ve İran’da “12 Gün Savaşı” olarak adlandırılan çatışmalara ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. İran’ın savunma ve güvenlik eğitim kurumunda düzenlenen programda konuşan Ahmadi-Moghaddam, savaşın askerî, siyasi ve stratejik sonuçlarını analiz ettiklerini belirtti.Konuşmasında savaşın ardından ayrıntılı bir inceleme yürüttüklerini söyleyen Ahmadi-Moghaddam, hem İran’ın hem de rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerinin analiz edildiğini ifade etti. Gelecekte ABD ile yaşanabilecek olası bir çatışma için farklı senaryolar üzerinde çalıştıklarını belirten İranlı general, Suriye, Venezuela ve Libya örneklerinden hareketle dış müdahale senaryolarının değerlendirildiğini söyledi. 'Mozaik savunma' doktrini vurgusu Ahmadi-Moghaddam, İran’ın savaş sırasında “Mozaik Savunma” adını verdiği bir savunma konsepti uyguladığını belirtti. Bu anlayış kapsamında komuta zincirinin çok katmanlı yedekleme sistemiyle oluşturulduğunu ifade eden İranlı general, bir komutanın etkisiz hâle gelmesi durumunda yerine geçecek isimlerin önceden belirlendiğini söyledi. Haberleşme sistemlerinin devre dışı kalması ihtimaline karşı füze sistemlerinin önceden tanımlanmış hedeflerle çalışacak şekilde hazırlandığını belirten Ahmadi-Moghaddam, her şehir ve her bölgenin kendi başına savunma yapabilecek şekilde planlandığını savundu. 'Füze üretimi durmadı' İranlı general, savaş boyunca füze ve insansız hava aracı üretiminin azalsa da hiçbir zaman tamamen durmadığını öne sürdü. Farklı savaş senaryoları için hedef bankaları oluşturduklarını söyleyen Ahmadi-Moghaddam, askerî depoların veya kritik altyapının vurulması durumunda hangi hedeflerin karşılık olarak vurulacağının önceden planlandığını dile getirdi. Radar sistemlerine yönelik saldırıların İsrail’in erken uyarı kapasitesini önemli ölçüde zayıflattığını iddia eden Ahmadi-Moghaddam, önceki çatışmalarda 10-15 dakika olan erken uyarı süresinin iki dakikaya, ardından ise sıfıra kadar düştüğünü ileri sürdü. 'ABD üsleri de hedef listemizdeydi' Konuşmasında savaş öncesinde ABD üsleri ile İsrail hedeflerine eş zamanlı saldırı planları hazırlandığını ifade eden Ahmadi-Moghaddam, kısa menzilli füzelerin ve seyir füzelerinin yoğun şekilde kullanıldığını savundu. İranlı general ayrıca sabotaj girişimlerinin ülke sınırlarına ulaşmadan engellendiğini, savaş süresince yakıt, gıda, gaz ve su arzında herhangi bir kesinti yaşanmadığını iddia etti. 'ABD geri adım attı' Ahmadi-Moghaddam, savaşın yaklaşık 25’inci gününden sonra ABD’nin İran’a yeni şartlar içeren bir barış önerisi ilettiğini öne sürdü. Bu önerilerde İran’ın füze menzilinin 300 kilometre ile sınırlandırılması gibi talepler bulunduğunu söyleyen İranlı general, Tahran yönetiminin bu şartları kabul etmediğini ifade etti. Konuşmasına göre daha sonra ABD tarafı tek taraflı ateşkes ilan etti ve devam eden görüşmeler sonucunda İran açısından daha avantajlı şartlar ortaya çıktı. Ahmadi-Moghaddam, İran’ın nükleer faaliyet hakkının kabul edildiğini, yaptırımların kaldırılmasının gündeme geldiğini ve füze programına yönelik baskıların sona erdiğini ileri sürdü. Bu iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. 'ABD’ye güven azalıyor' ABD Senatosu’nda savaşın sürdürülmesine yönelik eleştirilerin arttığını da öne süren Ahmadi-Moghaddam, Amerikan kamuoyunun yeni bir savaşa destek vermediğini savundu. Bölge ülkelerinin de ABD’ye yönelik güvenini kaybetmeye başladığını iddia eden İranlı general, “İslam Cumhuriyeti artık yalnızca bölgesel bir güç değil, küresel bir güç hâline geldi” ifadelerini kullandı. Esmail Ahmadi-Moghaddam, İran’ın eski emniyet teşkilatı komutanlarından biri olup halen İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Yüksek Millî Savunma Üniversitesinin başkanlığını yürütüyor. Üniversite, İran’ın askerî doktrin, savunma stratejisi ve üst düzey komuta eğitimi alanındaki en önemli kurumlarından biri olarak faaliyet gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/hamaneyin-cenazesinde-2-gun-tahran-caddelerinde-gul-serbeti-dagitiliyor--1107013226.html

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Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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i̇ran silahlı kuvvetleri, genelkurmay başkanlığı, i̇ran