Hamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor
11:53 05.07.2026 (güncellendi: 12:01 05.07.2026)
© SputnikHamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor
© Sputnik
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İran'ın eski ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenazesi 2. gününde devam ediyor. Sputnik Türkiye'nin sahadan takip ettiği cenaze töreninde katılımcılara, başkent Tahran caddelerinde gül şerbeti çeşitli ikramlar dağıtıldı.
ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde binlerce kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı.
Sputnik Türkiye Dış Haberler Şefi Selin Uludağ, cenaze törenini ve gelişmeleri Tahran'da takip ediyor.
© AA / Fatemeh BahramiHamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
© AA / Fatemeh Bahrami
Hamaney'in cenaze töreninin 2. gününde İranlılar, katılımcılara başkent Tahran'da imece usulü bir şekilde yiyecek ve içecek ikram ediyor.
Dağıtılan gül şerbetleri, Hamaney’in vefatı nedeniyle halk için büyük önem taşıyor.
© SputnikHamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor
Hamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor
© Sputnik
Savaştan bu yana bayrak inmedi: Nöbetleşe tutuyorlar
Tahran’ın Veliasr Meydanı’da halkın yarım saat nöbetleşerek tuttuğu İran bayrağı, savaştan bu yana hiç inmedi.
© SputnikHamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor
Hamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor
© Sputnik
Nöbet sırası randevu usulü yapılıyor ve yaklaşık 6 aya kadar tüm programın dolu olduğu aktarıldı
© SputnikHamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor
Hamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor
© Sputnik