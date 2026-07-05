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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/hamaneyin-cenazesinde-2-gun-tahran-caddelerinde-gul-serbeti-dagitiliyor--1107013226.html
Hamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor
Hamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor
Sputnik Türkiye
İran'ın eski ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenazesi 2. gününde devam ediyor. Sputnik Türkiye'nin sahadan takip ettiği cenaze töreninde katılımcılara... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde binlerce kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı.Sputnik Türkiye Dış Haberler Şefi Selin Uludağ, cenaze törenini ve gelişmeleri Tahran'da takip ediyor. Hamaney'in cenaze töreninin 2. gününde İranlılar, katılımcılara başkent Tahran'da imece usulü bir şekilde yiyecek ve içecek ikram ediyor. Dağıtılan gül şerbetleri, Hamaney’in vefatı nedeniyle halk için büyük önem taşıyor.Savaştan bu yana bayrak inmedi: Nöbetleşe tutuyorlarTahran’ın Veliasr Meydanı’da halkın yarım saat nöbetleşerek tuttuğu İran bayrağı, savaştan bu yana hiç inmedi. Nöbet sırası randevu usulü yapılıyor ve yaklaşık 6 aya kadar tüm programın dolu olduğu aktarıldı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/ayetullah-ali-hamaney-icin-tahranda-cenaze-namazi-kilindi-1107010548.html
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ayetullah ali hamaney, i̇ran, tahran, sputnik türkiye
ayetullah ali hamaney, i̇ran, tahran, sputnik türkiye

Hamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor

11:53 05.07.2026 (güncellendi: 12:01 05.07.2026)
© SputnikHamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor
Hamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© Sputnik
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Selin Uludağ
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İran'ın eski ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenazesi 2. gününde devam ediyor. Sputnik Türkiye'nin sahadan takip ettiği cenaze töreninde katılımcılara, başkent Tahran caddelerinde gül şerbeti çeşitli ikramlar dağıtıldı.
ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde binlerce kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı.
Sputnik Türkiye Dış Haberler Şefi Selin Uludağ, cenaze törenini ve gelişmeleri Tahran'da takip ediyor.
© AA / Fatemeh BahramiHamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
© AA / Fatemeh Bahrami
Hamaney'in cenaze töreninin 2. gününde İranlılar, katılımcılara başkent Tahran'da imece usulü bir şekilde yiyecek ve içecek ikram ediyor.
Dağıtılan gül şerbetleri, Hamaney’in vefatı nedeniyle halk için büyük önem taşıyor.
© SputnikHamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor
Hamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
Hamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor
© Sputnik

Savaştan bu yana bayrak inmedi: Nöbetleşe tutuyorlar

Tahran’ın Veliasr Meydanı’da halkın yarım saat nöbetleşerek tuttuğu İran bayrağı, savaştan bu yana hiç inmedi.
© SputnikHamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor
Hamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
Hamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor
© Sputnik
Nöbet sırası randevu usulü yapılıyor ve yaklaşık 6 aya kadar tüm programın dolu olduğu aktarıldı
© SputnikHamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor
Hamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
Hamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor
© Sputnik
Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
DÜNYA
Ayetullah Ali Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
11:14
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