https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/hamaneyin-cenazesinde-2-gun-tahran-caddelerinde-gul-serbeti-dagitiliyor--1107013226.html

Hamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor

Hamaney'in cenazesinde 2. gün: Tahran caddelerinde gül şerbeti dağıtılıyor

Sputnik Türkiye

İran'ın eski ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenazesi 2. gününde devam ediyor. Sputnik Türkiye'nin sahadan takip ettiği cenaze töreninde katılımcılara... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

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ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde binlerce kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı.Sputnik Türkiye Dış Haberler Şefi Selin Uludağ, cenaze törenini ve gelişmeleri Tahran'da takip ediyor. Hamaney'in cenaze töreninin 2. gününde İranlılar, katılımcılara başkent Tahran'da imece usulü bir şekilde yiyecek ve içecek ikram ediyor. Dağıtılan gül şerbetleri, Hamaney’in vefatı nedeniyle halk için büyük önem taşıyor.Savaştan bu yana bayrak inmedi: Nöbetleşe tutuyorlarTahran’ın Veliasr Meydanı’da halkın yarım saat nöbetleşerek tuttuğu İran bayrağı, savaştan bu yana hiç inmedi. Nöbet sırası randevu usulü yapılıyor ve yaklaşık 6 aya kadar tüm programın dolu olduğu aktarıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/ayetullah-ali-hamaney-icin-tahranda-cenaze-namazi-kilindi-1107010548.html

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ayetullah ali hamaney, i̇ran, tahran, sputnik türkiye