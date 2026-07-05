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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/iraktan-enerji-hamlesi-abdli-sirketlerle-kritik-anlasmalara-onay-1107011783.html
Irak'tan enerji hamlesi: ABD'li şirketlerle kritik anlaşmalara onay
Irak'tan enerji hamlesi: ABD'li şirketlerle kritik anlaşmalara onay
Sputnik Türkiye
Irak Bakanlar Kurulu, ABD'li GE Vernova ile enerji altyapısını geliştirecek anlaşmaya ve Chevron ile yeni petrol projelerini kapsayan iş birliklerine onay... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T11:41+0300
2026-07-05T11:41+0300
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irak
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bakanlar kurulu
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Irak Bakanlar Kurulu, ABD'li enerji şirketi GE Vernova ile ülkenin elektrik üretim ve iletim altyapısının geliştirilmesine yönelik kapsamlı enerji planı anlaşmasının imzalanmasına onay verdi.Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Elektrik Bakanlığına verilen yetki kapsamında anlaşma, Irak ile ABD arasında imzalanması planlanan çerçeve anlaşmayla eş zamanlı olarak yürürlüğe girecek.Petrol sektöründe de üretimin artırılması amacıyla Petrol Bakanlığına bağlı Basra Oil Company ile North Oil Company adına ABD'li Chevron ile ön ödeme, ham petrol tedariki ve teminat anlaşmalarının imzalanması kararlaştırıldı.Bakanlar Kurulu ayrıca, Basra Oil Company ile ABD'li Capital TI, Katarlı UCC Holding ve Chevron şirketlerinden oluşan konsorsiyum arasında ön mutabakat (HOA) ve gizlilik anlaşmasının (NDA) imzalanmasını da onayladı.Söz konusu anlaşmalar kapsamında, Basra-Hadise-Kerkük-Ceyhan ve Basra-Hadise-Baniyas petrol boru hattı projelerine ilişkin teknik ve mali fizibilite çalışmaları yürütülecek.Açıklamada, bu anlaşmaların Irak Petrol Bakanlığı açısından herhangi bir nihai mali yükümlülük doğurmayacağı vurgulandı.Bakanlar Kurulu ayrıca, Irak ile Çin arasında yürürlükte bulunan petrol anlaşmasına günlük 25 bin varil ham petrol ilave edilmesini ve bu gelirlerin yönetimi için ayrı bir hesap açılmasını da onayladı.
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irak, abd, bakanlar kurulu, petrol, enerji
irak, abd, bakanlar kurulu, petrol, enerji

Irak'tan enerji hamlesi: ABD'li şirketlerle kritik anlaşmalara onay

11:41 05.07.2026
© AP Photo / Nabil al-JouraniIraqi workers are seen at the Rumaila oil refinery, near the city of Basra, 550 kilometers (340 miles) southeast of Baghdad, Iraq
Iraqi workers are seen at the Rumaila oil refinery, near the city of Basra, 550 kilometers (340 miles) southeast of Baghdad, Iraq - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Nabil al-Jourani
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Irak Bakanlar Kurulu, ABD'li GE Vernova ile enerji altyapısını geliştirecek anlaşmaya ve Chevron ile yeni petrol projelerini kapsayan iş birliklerine onay verdi.
Irak Bakanlar Kurulu, ABD'li enerji şirketi GE Vernova ile ülkenin elektrik üretim ve iletim altyapısının geliştirilmesine yönelik kapsamlı enerji planı anlaşmasının imzalanmasına onay verdi.
Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Elektrik Bakanlığına verilen yetki kapsamında anlaşma, Irak ile ABD arasında imzalanması planlanan çerçeve anlaşmayla eş zamanlı olarak yürürlüğe girecek.
Petrol sektöründe de üretimin artırılması amacıyla Petrol Bakanlığına bağlı Basra Oil Company ile North Oil Company adına ABD'li Chevron ile ön ödeme, ham petrol tedariki ve teminat anlaşmalarının imzalanması kararlaştırıldı.
Bakanlar Kurulu ayrıca, Basra Oil Company ile ABD'li Capital TI, Katarlı UCC Holding ve Chevron şirketlerinden oluşan konsorsiyum arasında ön mutabakat (HOA) ve gizlilik anlaşmasının (NDA) imzalanmasını da onayladı.
Söz konusu anlaşmalar kapsamında, Basra-Hadise-Kerkük-Ceyhan ve Basra-Hadise-Baniyas petrol boru hattı projelerine ilişkin teknik ve mali fizibilite çalışmaları yürütülecek.
Açıklamada, bu anlaşmaların Irak Petrol Bakanlığı açısından herhangi bir nihai mali yükümlülük doğurmayacağı vurgulandı.
Bakanlar Kurulu ayrıca, Irak ile Çin arasında yürürlükte bulunan petrol anlaşmasına günlük 25 bin varil ham petrol ilave edilmesini ve bu gelirlerin yönetimi için ayrı bir hesap açılmasını da onayladı.
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