Ayetullah Ali Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
© AA / Fatemeh BahramiHamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
© AA / Fatemeh Bahrami
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ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da cenaze töreni 2. gününde devam ediyor.
© AA / Fatemeh BahramiHamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
© AA / Fatemeh Bahrami
Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen törene İran'ın çeşitli kentlerinden ve yurt dışından on binlerce kişi katıldı. Törende İran bayrakları taşındı.
© AA / Fatemeh BahramiHamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
© AA / Fatemeh Bahrami
Saldırılarda hayatını kaybeden Hamaney ve aile bireyleri için Tahran’da cenaze töreni düzenlendi.
İmam Humeyni Musalla Camisi’ndeki özel alanda eda edilen cenaze namazını Ayetullah Cafer Sobhani kıldırdı.
Sabahın erken saatlerinde ellerinde bayraklarla tören alanına gelen yüzbinlerce İranlı, cenaze namazında hazır bulundu.
© AA / Fatemeh BahramiHamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
© AA / Fatemeh Bahrami
Cenaze törenine, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililer ile din adamları katıldı.
© AA / Fatemeh BahramiHamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
© AA / Fatemeh Bahrami
Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine götürülecek.