https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/ayetullah-ali-hamaney-icin-tahranda-cenaze-namazi-kilindi-1107010548.html

Ayetullah Ali Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı

Ayetullah Ali Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı

Sputnik Türkiye

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T11:14+0300

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ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da cenaze töreni 2. gününde devam ediyor. Tahran’daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen törene İran'ın çeşitli kentlerinden ve yurt dışından on binlerce kişi katıldı. Törende İran bayrakları taşındı.Saldırılarda hayatını kaybeden Hamaney ve aile bireyleri için Tahran’da cenaze töreni düzenlendi.İmam Humeyni Musalla Camisi’ndeki özel alanda eda edilen cenaze namazını Ayetullah Cafer Sobhani kıldırdı.​​​​​​​Sabahın erken saatlerinde ellerinde bayraklarla tören alanına gelen yüzbinlerce İranlı, cenaze namazında hazır bulundu.Cenaze törenine, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililer ile din adamları katıldı.Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine götürülecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/irak-hamaney-icin-sadece-kerbela-ve-necefte-cenaze-toreni-duzenlenecek-1106941454.html

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