https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/hastane-tuvaletinde-yeni-dogmus-bebek-cesedi-bulundu-sorusturma-baslatildi-1107020731.html
Hastane tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu: Soruşturma başlatıldı
Hastane tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu: Soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Ezine Devlet Hastanesi'nin acil servis tuvaletinde, temizlik görevlisi tarafından çöp poşeti içinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Olayla... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T16:56+0300
2026-07-05T16:56+0300
2026-07-05T16:56+0300
türki̇ye
çanakkale
çöp
plastik çöp
çöp torbası
bebek
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bebek ölümü
cenaze
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan Ezine Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi, acil servis tuvaletindeki çöp poşetinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedenini buldu.İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri ve hastane yönetimi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde bebeğin yaklaşık 2-3 gün önce dünyaya geldiği değerlendirildi.Yeni doğan bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne gönderildi.Olayın aydınlatılması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kagithanede-15-yasindaki-bebek-9-kattan-dustu-agir-yaralanan-bebek-kurtarilamadi-1107016861.html
türki̇ye
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çanakkale, çöp, plastik çöp, çöp torbası, bebek, bebek cesedi, bebek ölümü, cenaze
çanakkale, çöp, plastik çöp, çöp torbası, bebek, bebek cesedi, bebek ölümü, cenaze
Hastane tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu: Soruşturma başlatıldı
Ezine Devlet Hastanesi'nin acil servis tuvaletinde, temizlik görevlisi tarafından çöp poşeti içinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan Ezine Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi, acil servis tuvaletindeki çöp poşetinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedenini buldu.
İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri ve hastane yönetimi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde bebeğin yaklaşık 2-3 gün önce dünyaya geldiği değerlendirildi.
Yeni doğan bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne gönderildi.
Olayın aydınlatılması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.