https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/hastane-tuvaletinde-yeni-dogmus-bebek-cesedi-bulundu-sorusturma-baslatildi-1107020731.html

Hastane tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu: Soruşturma başlatıldı

Hastane tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu: Soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Ezine Devlet Hastanesi'nin acil servis tuvaletinde, temizlik görevlisi tarafından çöp poşeti içinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Olayla... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T16:56+0300

2026-07-05T16:56+0300

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türki̇ye

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan Ezine Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi, acil servis tuvaletindeki çöp poşetinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedenini buldu.İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri ve hastane yönetimi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde bebeğin yaklaşık 2-3 gün önce dünyaya geldiği değerlendirildi.Yeni doğan bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne gönderildi.Olayın aydınlatılması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kagithanede-15-yasindaki-bebek-9-kattan-dustu-agir-yaralanan-bebek-kurtarilamadi-1107016861.html

türki̇ye

çanakkale

bebek

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Sputnik Türkiye

çanakkale, çöp, plastik çöp, çöp torbası, bebek, bebek cesedi, bebek ölümü, cenaze