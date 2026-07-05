https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/grupta-liderligini-garantileyen-namaglup-12-dev-adam-6-macina-cikiyor-1107016971.html
Grupta liderliğini garantileyen namağlup 12 Dev Adam 6. maçına çıkıyor
Grupta liderliğini garantileyen namağlup 12 Dev Adam 6. maçına çıkıyor
Sputnik Türkiye
2027 Dünya Kupası elemelerinde grup liderliğini garantileyen 12 Dev Adam, ilk turu namağlup tamamlamak istiyor. Türk Milli Basketbol Takımı, 6 Temmuz'da... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T14:59+0300
2026-07-05T14:59+0300
2026-07-05T14:59+0300
spor
alperen şengün
uluslararası basketbol federasyonu (fiba)
dünya kupası
i̇sviçre
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın İsviçre'yi ağırlayacak.Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 6 Temmuz Pazartesi günü TSİ ile 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.C Grubu'nda 5'te 5 yapan Türkiye, zirvede yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki 4. müsabakanın ardından ikinci tura yükselmeyi, 5. galibiyetinden sonra ise liderliği garantiledi.Oynadığı karşılaşmaların 5'inde de sahadan mağlubiyetle ayrılan ve ikinci tura yükselemeyen İsviçre, 4. ve son sırada bulunuyor.Son Avrupa ikincisi milli takım, İsviçre'ye üstünlük kurup 6'da 6 yaparak ilk turu namağlup tamamlamaya çalışacak.Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Emre Melih Tunca.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/fenerbahce-nenenin-ve-diego-carlosun-kampa-katilacagini-duyurdu-1107015298.html
i̇sviçre
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alperen şengün, uluslararası basketbol federasyonu (fiba), dünya kupası, i̇sviçre
alperen şengün, uluslararası basketbol federasyonu (fiba), dünya kupası, i̇sviçre
Grupta liderliğini garantileyen namağlup 12 Dev Adam 6. maçına çıkıyor
2027 Dünya Kupası elemelerinde grup liderliğini garantileyen 12 Dev Adam, ilk turu namağlup tamamlamak istiyor. Türk Milli Basketbol Takımı, 6 Temmuz'da İsviçre ile karışılacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın İsviçre'yi ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 6 Temmuz Pazartesi günü TSİ ile 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
C Grubu'nda 5'te 5 yapan Türkiye, zirvede yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki 4. müsabakanın ardından ikinci tura yükselmeyi, 5. galibiyetinden sonra ise liderliği garantiledi.
Oynadığı karşılaşmaların 5'inde de sahadan mağlubiyetle ayrılan ve ikinci tura yükselemeyen İsviçre, 4. ve son sırada bulunuyor.
Son Avrupa ikincisi milli takım, İsviçre'ye üstünlük kurup 6'da 6 yaparak ilk turu namağlup tamamlamaya çalışacak.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Emre Melih Tunca.