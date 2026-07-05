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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/fenerbahce-nenenin-ve-diego-carlosun-kampa-katilacagini-duyurdu-1107015298.html
Fenerbahçe Nene'nin ve Diego Carlos'un kampa katılacağını duyurdu
Fenerbahçe Nene'nin ve Diego Carlos'un kampa katılacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü, geçirdiği fıtık ameliyatının ardından tedavi süreci devam eden Dorgeles Nene'nin de Avusturya kampına katılacağını açıkladı. 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T12:57+0300
2026-07-05T13:31+0300
spor
diego carlos
fenerbahçe
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fransa'da tedavi sürecini sürdüren futbolcumuz Dorgeles Nene'nin, tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi üzerine sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir. Futbolcumuz, teknik heyetimizin belirlediği program doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecektir." denildi.Sarı-lacivertliler, Nene gibi Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen ilk etap kampına katılmayan Diego Carlos'un da Avusturya'daki ikinci etap kampına katılacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/avustralya-milli-takiminin-yildizindan-surpriz-karar-musluman-oldu-1107010408.html
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diego carlos, fenerbahçe
diego carlos, fenerbahçe

Fenerbahçe Nene'nin ve Diego Carlos'un kampa katılacağını duyurdu

12:57 05.07.2026 (güncellendi: 13:31 05.07.2026)
© AA / Hakan AkgünFenerbahçe-Gaziantep FK
Fenerbahçe-Gaziantep FK - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© AA / Hakan Akgün
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Fenerbahçe Kulübü, geçirdiği fıtık ameliyatının ardından tedavi süreci devam eden Dorgeles Nene'nin de Avusturya kampına katılacağını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fransa'da tedavi sürecini sürdüren futbolcumuz Dorgeles Nene'nin, tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi üzerine sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir. Futbolcumuz, teknik heyetimizin belirlediği program doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecektir." denildi.
© AA / Serhat ÇağdaşDiego Carlos
Diego Carlos - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
Diego Carlos
© AA / Serhat Çağdaş
Sarı-lacivertliler, Nene gibi Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen ilk etap kampına katılmayan Diego Carlos'un da Avusturya'daki ikinci etap kampına katılacağını duyurmuştu.
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