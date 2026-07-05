https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/fenerbahce-nenenin-ve-diego-carlosun-kampa-katilacagini-duyurdu-1107015298.html
Fenerbahçe Nene'nin ve Diego Carlos'un kampa katılacağını duyurdu
Fenerbahçe Nene'nin ve Diego Carlos'un kampa katılacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü, geçirdiği fıtık ameliyatının ardından tedavi süreci devam eden Dorgeles Nene'nin de Avusturya kampına katılacağını açıkladı. 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T12:57+0300
2026-07-05T12:57+0300
2026-07-05T13:31+0300
spor
diego carlos
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104334037_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9479c80a14c8bcb2b2e98432284a4897.jpg
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fransa'da tedavi sürecini sürdüren futbolcumuz Dorgeles Nene'nin, tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi üzerine sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir. Futbolcumuz, teknik heyetimizin belirlediği program doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecektir." denildi.Sarı-lacivertliler, Nene gibi Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen ilk etap kampına katılmayan Diego Carlos'un da Avusturya'daki ikinci etap kampına katılacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/avustralya-milli-takiminin-yildizindan-surpriz-karar-musluman-oldu-1107010408.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/12/1104334037_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f3e8b79e05d7d9e4e928f8b124aab33.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
diego carlos, fenerbahçe
Fenerbahçe Nene'nin ve Diego Carlos'un kampa katılacağını duyurdu
12:57 05.07.2026 (güncellendi: 13:31 05.07.2026)
Fenerbahçe Kulübü, geçirdiği fıtık ameliyatının ardından tedavi süreci devam eden Dorgeles Nene'nin de Avusturya kampına katılacağını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fransa'da tedavi sürecini sürdüren futbolcumuz Dorgeles Nene'nin, tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi üzerine sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir. Futbolcumuz, teknik heyetimizin belirlediği program doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecektir." denildi.
Sarı-lacivertliler, Nene gibi Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen ilk etap kampına katılmayan Diego Carlos'un da Avusturya'daki ikinci etap kampına katılacağını duyurmuştu.