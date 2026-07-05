https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/fransadaki-lalique-muzesinde-4-milyon-euroluk-mucevher-hirsizligi-1107022583.html
Fransa'daki Lalique Müzesi'nde 4 milyon euroluk mücevher hırsızlığı
Fransa'daki Lalique Müzesi'nde 4 milyon euroluk mücevher hırsızlığı
Sputnik Türkiye
Fransa'daki Lalique Müzesi'nde düzenlenen hırsızlıkta yaklaşık 4 milyon euro değerinde mücevher çalındı. 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T21:33+0300
2026-07-05T21:33+0300
2026-07-05T21:33+0300
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nitelikli hırsızlık
hırsızlık büro amirliği
mücevher hırsızlığı
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Fransa'nın kuzeydoğusundaki Wingen-sur-Moder kasabasında bulunan Lalique Müzesi'nde hırsızlık olayı yaşandı. Sabah saatlerinde müzeye giren kişi ya da kişiler, mücevher bölümünü hedef alarak yaklaşık 20 parça mücevheri çaldı. İlk belirlemelere göre çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 4 milyon euro olduğu bildirildi. Alarmın devreye girmesine rağmen hırsızlar olay yerinden kaçarken, durumu ilk fark eden temizlik görevlisi polise haber verdi.Olayın ardından müzenin birkaç gün süreyle ziyarete kapatıldığı açıklandı. Polis ekipleri, hırsız ya da hırsızların kimliklerinin belirlenmesi için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/louvre-muzesindeki-100-milyon-dolarlik-soygun-film-oluyor-1106049953.html
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avrupa, fransa, soygun, müze, anıt müze, hırsız, nitelikli hırsızlık, hırsızlık büro amirliği, mücevher hırsızlığı
avrupa, fransa, soygun, müze, anıt müze, hırsız, nitelikli hırsızlık, hırsızlık büro amirliği, mücevher hırsızlığı
Fransa'daki Lalique Müzesi'nde 4 milyon euroluk mücevher hırsızlığı
Fransa'daki Lalique Müzesi'nde düzenlenen hırsızlıkta yaklaşık 4 milyon euro değerinde mücevher çalındı.
Fransa'nın kuzeydoğusundaki Wingen-sur-Moder kasabasında bulunan Lalique Müzesi'nde hırsızlık olayı yaşandı.
Sabah saatlerinde müzeye giren kişi ya da kişiler, mücevher bölümünü hedef alarak yaklaşık 20 parça mücevheri çaldı. İlk belirlemelere göre çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 4 milyon euro olduğu bildirildi. Alarmın devreye girmesine rağmen hırsızlar olay yerinden kaçarken, durumu ilk fark eden temizlik görevlisi polise haber verdi.
Olayın ardından müzenin birkaç gün süreyle ziyarete kapatıldığı açıklandı. Polis ekipleri, hırsız ya da hırsızların kimliklerinin belirlenmesi için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.