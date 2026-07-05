https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/fransadaki-lalique-muzesinde-4-milyon-euroluk-mucevher-hirsizligi-1107022583.html

Fransa'daki Lalique Müzesi'nde 4 milyon euroluk mücevher hırsızlığı

Fransa'daki Lalique Müzesi'nde 4 milyon euroluk mücevher hırsızlığı

Sputnik Türkiye

Fransa'daki Lalique Müzesi'nde düzenlenen hırsızlıkta yaklaşık 4 milyon euro değerinde mücevher çalındı. 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T21:33+0300

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nitelikli hırsızlık

hırsızlık büro amirliği

mücevher hırsızlığı

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Fransa'nın kuzeydoğusundaki Wingen-sur-Moder kasabasında bulunan Lalique Müzesi'nde hırsızlık olayı yaşandı. Sabah saatlerinde müzeye giren kişi ya da kişiler, mücevher bölümünü hedef alarak yaklaşık 20 parça mücevheri çaldı. İlk belirlemelere göre çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 4 milyon euro olduğu bildirildi. Alarmın devreye girmesine rağmen hırsızlar olay yerinden kaçarken, durumu ilk fark eden temizlik görevlisi polise haber verdi.Olayın ardından müzenin birkaç gün süreyle ziyarete kapatıldığı açıklandı. Polis ekipleri, hırsız ya da hırsızların kimliklerinin belirlenmesi için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

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avrupa, fransa, soygun, müze, anıt müze, hırsız, nitelikli hırsızlık, hırsızlık büro amirliği, mücevher hırsızlığı