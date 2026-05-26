Louvre Müzesi’ndeki 100 milyon dolarlık soygun film oluyor

Fransa’da geçen yıl büyük yankı uyandıran Louvre Müzesi’ndeki yaklaşık 100 milyon dolarlık mücevher soygunu sinemaya uyarlanıyor. 26.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-26T22:58+0300

Ünlü yönetmen Romain Gavras, Louvre Müzesi’ndeki soygun olayıyla ilgili hazırlanan 'Main basse sur le Louvre' adlı araştırma kitabını beyaz perdeye taşıyor.Fransız basınına göre film projesi geliştirme aşamasında bulunuyor ancak filmin adı ve oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı.19 Ekim 2025’te gerçekleşen soygunda hırsızlar, Louvre Müzesi’nden yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki mücevherleri çalmıştı. Olay, Fransa’da ve uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, müzedeki güvenlik önlemleri de tartışma konusu olmuştu.Soygun sonrası başlayan soruşturmada ana şüpheliler gözaltına alınsa da çalınan mücevherlere hala ulaşılamadı.

