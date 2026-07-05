https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/avustralya-milli-takiminin-yildizindan-surpriz-karar-musluman-oldu-1107010408.html

Avustralya Milli Takımı'nın yıldızından sürpriz karar: Müslüman oldu

Avustralya Milli Takımı'nın yıldızından sürpriz karar: Müslüman oldu

Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı formasını giyen Tete Yengi, Adelaide kentindeki bir camide Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet'i kabul... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T11:29+0300

2026-07-05T11:29+0300

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spor

avustralya

futbolcu

müslüman

i̇slam

cami

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı'nın formasını giyen Tete Yengi, yaptığı açıklamayla futbol dünyasında gündem oldu. 26 yaşındaki golcü futbolcu, uzun süredir devam eden araştırma ve değerlendirme sürecinin ardından Müslüman olduğunu açıkladı.Tete Yengi, İslamiyet'e yöneliş sürecinin Avustralya'nın Adelaide kentindeki bir camiyi ziyaret etmesiyle başladığını söyledi.Müslümanların ibadetlerini yakından görmek ve caminin atmosferini tanımak amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretin hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Yengi, burada cuma hutbesi veren Müftü İsmail Mink ile tanıştığını belirtti.Yengi sürecini şu sözlerle duyurdu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/yuzucu-aysu-turkoglu-tsugaru-kanalini-gecen-en-genc-turk-sporcu-oldu-1107000753.html

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avustralya, futbolcu, müslüman, i̇slam, cami