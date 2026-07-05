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Avustralya Milli Takımı'nın yıldızından sürpriz karar: Müslüman oldu
Avustralya Milli Takımı'nın yıldızından sürpriz karar: Müslüman oldu
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı formasını giyen Tete Yengi, Adelaide kentindeki bir camide Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet'i kabul... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T11:29+0300
2026-07-05T11:29+0300
spor
avustralya
futbolcu
müslüman
i̇slam
cami
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı'nın formasını giyen Tete Yengi, yaptığı açıklamayla futbol dünyasında gündem oldu. 26 yaşındaki golcü futbolcu, uzun süredir devam eden araştırma ve değerlendirme sürecinin ardından Müslüman olduğunu açıkladı.Tete Yengi, İslamiyet'e yöneliş sürecinin Avustralya'nın Adelaide kentindeki bir camiyi ziyaret etmesiyle başladığını söyledi.Müslümanların ibadetlerini yakından görmek ve caminin atmosferini tanımak amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretin hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Yengi, burada cuma hutbesi veren Müftü İsmail Mink ile tanıştığını belirtti.Yengi sürecini şu sözlerle duyurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/yuzucu-aysu-turkoglu-tsugaru-kanalini-gecen-en-genc-turk-sporcu-oldu-1107000753.html
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avustralya, futbolcu, müslüman, i̇slam, cami
avustralya, futbolcu, müslüman, i̇slam, cami

Avustralya Milli Takımı'nın yıldızından sürpriz karar: Müslüman oldu

11:29 05.07.2026
© AP Photo / Gregory BullTete Yengi
Tete Yengi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Gregory Bull
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı formasını giyen Tete Yengi, Adelaide kentindeki bir camide Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet'i kabul ettiğini duyurdu.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı'nın formasını giyen Tete Yengi, yaptığı açıklamayla futbol dünyasında gündem oldu.
26 yaşındaki golcü futbolcu, uzun süredir devam eden araştırma ve değerlendirme sürecinin ardından Müslüman olduğunu açıkladı.
© AP Photo / Sam Hodde2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı formasını giyen Tete Yengi, Adelaide kentindeki bir camide Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet'i kabul ettiğini duyurdu.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı formasını giyen Tete Yengi, Adelaide kentindeki bir camide Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet'i kabul ettiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı formasını giyen Tete Yengi, Adelaide kentindeki bir camide Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet'i kabul ettiğini duyurdu.
© AP Photo / Sam Hodde
Tete Yengi, İslamiyet'e yöneliş sürecinin Avustralya'nın Adelaide kentindeki bir camiyi ziyaret etmesiyle başladığını söyledi.
Müslümanların ibadetlerini yakından görmek ve caminin atmosferini tanımak amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretin hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Yengi, burada cuma hutbesi veren Müftü İsmail Mink ile tanıştığını belirtti.
Yengi sürecini şu sözlerle duyurdu:
Ben de bu daveti kabul ederek caminin içinde şehadet getirdim
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