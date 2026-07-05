https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/fenerbahce-duyurdu-mert-hakan-yandas-asgari-ucretle-takimda-kaldi-1107019477.html

Fenerbahçe duyurdu: Mert Hakan Yandaş, asgari ücretle takımda kaldı

Fenerbahçe duyurdu: Mert Hakan Yandaş, asgari ücretle takımda kaldı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Yandaş'ın yeni sezonda asgari ücret alacağı belirtildi. 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T15:44+0300

2026-07-05T15:44+0300

2026-07-05T15:44+0300

spor

mert hakan yandaş

fenerbahçe

futbol

türkiye futbol federasyonu

futbol maçı

transfer

transfermarkt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/07/1042610653_0:66:2048:1219_1920x0_80_0_0_6312e645f8f2c41f70d4f2a614c4e4da.jpg

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından Mert Hakan Yandaş hakkında yazılı bir açıklama paylaştı.Açıklamada, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye olan sevgisini göstererek asgari ücret esasları doğrultusunda hazırlanan 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı belirtildi.30 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 149 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 11 gole imza attı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/fenerbahcede-4-ay-sonra-bir-ilk-mert-hakan-yandas-surprizi-1105007828.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mert hakan yandaş, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, transfer, transfermarkt