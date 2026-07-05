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Fenerbahçe duyurdu: Mert Hakan Yandaş, asgari ücretle takımda kaldı
Fenerbahçe duyurdu: Mert Hakan Yandaş, asgari ücretle takımda kaldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Yandaş'ın yeni sezonda asgari ücret alacağı belirtildi. 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T15:44+0300
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spor
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futbol
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Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından Mert Hakan Yandaş hakkında yazılı bir açıklama paylaştı.Açıklamada, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye olan sevgisini göstererek asgari ücret esasları doğrultusunda hazırlanan 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı belirtildi.30 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 149 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 11 gole imza attı.
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mert hakan yandaş, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, transfer, transfermarkt
mert hakan yandaş, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, transfer, transfermarkt

Fenerbahçe duyurdu: Mert Hakan Yandaş, asgari ücretle takımda kaldı

15:44 05.07.2026
© AAMert Hakan Yandaş
Mert Hakan Yandaş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© AA
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Fenerbahçe, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Yandaş'ın yeni sezonda asgari ücret alacağı belirtildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından Mert Hakan Yandaş hakkında yazılı bir açıklama paylaştı.
Açıklamada, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye olan sevgisini göstererek asgari ücret esasları doğrultusunda hazırlanan 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı belirtildi.
30 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 149 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 11 gole imza attı.
Mert Hakan Yandaş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2026
SPOR
Fenerbahçe'de 4 ay sonra bir ilk: Mert Hakan Yandaş sürprizi
14 Nisan, 15:08
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