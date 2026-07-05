https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/fenerbahce-duyurdu-mert-hakan-yandas-asgari-ucretle-takimda-kaldi-1107019477.html
Fenerbahçe duyurdu: Mert Hakan Yandaş, asgari ücretle takımda kaldı
Fenerbahçe duyurdu: Mert Hakan Yandaş, asgari ücretle takımda kaldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Yandaş'ın yeni sezonda asgari ücret alacağı belirtildi. 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T15:44+0300
2026-07-05T15:44+0300
2026-07-05T15:44+0300
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türkiye futbol federasyonu
futbol maçı
transfer
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Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından Mert Hakan Yandaş hakkında yazılı bir açıklama paylaştı.Açıklamada, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye olan sevgisini göstererek asgari ücret esasları doğrultusunda hazırlanan 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı belirtildi.30 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 149 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 11 gole imza attı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260414/fenerbahcede-4-ay-sonra-bir-ilk-mert-hakan-yandas-surprizi-1105007828.html
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mert hakan yandaş, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, transfer, transfermarkt
mert hakan yandaş, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, transfer, transfermarkt
Fenerbahçe duyurdu: Mert Hakan Yandaş, asgari ücretle takımda kaldı
Fenerbahçe, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Yandaş'ın yeni sezonda asgari ücret alacağı belirtildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından Mert Hakan Yandaş hakkında yazılı bir açıklama paylaştı.
Açıklamada, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye olan sevgisini göstererek asgari ücret esasları doğrultusunda hazırlanan 1 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı belirtildi.
30 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 149 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 11 gole imza attı.