Fenerbahçe'de 4 ay sonra bir ilk: Mert Hakan Yandaş sürprizi
Süper Lig 30'uncu haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, Can Bartu... 14.04.2026, Sputnik Türkiye
15:08 14.04.2026
Süper Lig 30'uncu haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda takımla çalıştı. Yaklaşık 4 ay cezaevinde kalan deneyimli oyuncu hakkında 3 Nisan'da tahliye kararı verilmişti.
Fenerbahçe, 17 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor ile Chobani Stadyumu'nda oynayacağı Süper Lig 30'uncu hafta maçının hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri sonrası 2 gruba ayrılan oyuncular pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Mert Hakan aylar sonra idmanda

Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 9 Aralık'ta tutuklanan ve 3 Nisan'da Çağlayan Adliyesi'nde görülen ilk duruşmada tahliye edilen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında takımla birlikte çalışması dikkat çekti.
Sarı-lacivertli ekip, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
