https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/yargitay-inan-kiracin-evliligiyle-ilgili-son-kararini-acikladi-kizi-ipek-kirac-dava-acmisti-1106979939.html

Yargıtay, İnan Kıraç'ın evliliğiyle ilgili son kararını açıkladı: Kızı İpek Kıraç dava açmıştı

Yargıtay, İnan Kıraç'ın evliliğiyle ilgili son kararını açıkladı: Kızı İpek Kıraç dava açmıştı

Sputnik Türkiye

İş insanı İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptal edilmesine ilişkin yerel mahkeme ve istinafın verdiği karar Yargıtay tarafından da onandı. Kararla... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T15:20+0300

2026-07-03T15:20+0300

2026-07-03T15:20+0300

yaşam

i̇nan kıraç

emine alangoya

yargıtay

i̇stinaf mahkemesi

adli tıp kurumu

evlilik

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İş insanı İnan Kıraç ve Emine Alangoya arasındaki evliliğin iptal edilmesiyle ilgili Yargıtay son noktayı koydu. Yüksek mahkeme, evliliğin hukuken kesin olarak geçersiz sayılmasına ilişkin kararı onadı. Bu kararla birlikte Kıraç'ın evliliği geçersiz hale geldi. Kızı İpek Kıraç dava açmıştıPatronlar Dünyası'nın haberine göre, süreç, İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın, babasının 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile yaptığı evlilik sırasında fiil ehliyetinin bulunmadığı iddiasıyla açtığı dava ile başlamıştı.Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiil ehliyetinin bulunmadığı ve kendisine vasi atanması gerektiği belirtilmişti. Bunun üzerine mahkeme önce geçici, ardından kalıcı vasi atanmasına karar vermişti.Yerel Mahkeme ve İstinaf Mahkemesi de aynı kararı verdi Anadolu 18. Aile Mahkemesi, 18 Temmuz 2025'te verdiği kararda, Kıraç'ın evlilik tarihinde ayırt etme gücünden yoksun olduğu ve hukuki fiil ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle evliliğin iptaline hükmetmişti.Kararın istinafa taşınmasının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin tüm delilleri usulüne uygun değerlendirdiğini belirterek başvuruları esastan reddetmiş, evlenme sırasında Kıraç'ın ayırt etme gücünden yoksun ve fiil ehliyetinden yoksun olduğunun tespit edildiğini vurgulamıştı. Dosyanın son olarak taşındığı Yargıtay da önceki mahkemelerin kararlarını onayarak evliliği kesin olarak geçersiz saydı. Böylece dava süreci Yargıtay kararıyla sonuçlanmış oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/is-insani-inan-kirac-ile-emine-alangoya-ciftinin-evliligi-icin-mahkemeden-karar-cikti-1097978824.html

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i̇nan kıraç, emine alangoya , yargıtay, i̇stinaf mahkemesi, adli tıp kurumu, evlilik