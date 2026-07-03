https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/yargitay-inan-kiracin-evliligiyle-ilgili-son-kararini-acikladi-kizi-ipek-kirac-dava-acmisti-1106979939.html
Yargıtay, İnan Kıraç'ın evliliğiyle ilgili son kararını açıkladı: Kızı İpek Kıraç dava açmıştı
Yargıtay, İnan Kıraç'ın evliliğiyle ilgili son kararını açıkladı: Kızı İpek Kıraç dava açmıştı
Sputnik Türkiye
İş insanı İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptal edilmesine ilişkin yerel mahkeme ve istinafın verdiği karar Yargıtay tarafından da onandı. Kararla... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T15:20+0300
2026-07-03T15:20+0300
2026-07-03T15:20+0300
yaşam
i̇nan kıraç
emine alangoya
yargıtay
i̇stinaf mahkemesi
adli tıp kurumu
evlilik
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İş insanı İnan Kıraç ve Emine Alangoya arasındaki evliliğin iptal edilmesiyle ilgili Yargıtay son noktayı koydu. Yüksek mahkeme, evliliğin hukuken kesin olarak geçersiz sayılmasına ilişkin kararı onadı. Bu kararla birlikte Kıraç'ın evliliği geçersiz hale geldi. Kızı İpek Kıraç dava açmıştıPatronlar Dünyası'nın haberine göre, süreç, İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın, babasının 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile yaptığı evlilik sırasında fiil ehliyetinin bulunmadığı iddiasıyla açtığı dava ile başlamıştı.Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiil ehliyetinin bulunmadığı ve kendisine vasi atanması gerektiği belirtilmişti. Bunun üzerine mahkeme önce geçici, ardından kalıcı vasi atanmasına karar vermişti.Yerel Mahkeme ve İstinaf Mahkemesi de aynı kararı verdi Anadolu 18. Aile Mahkemesi, 18 Temmuz 2025'te verdiği kararda, Kıraç'ın evlilik tarihinde ayırt etme gücünden yoksun olduğu ve hukuki fiil ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle evliliğin iptaline hükmetmişti.Kararın istinafa taşınmasının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin tüm delilleri usulüne uygun değerlendirdiğini belirterek başvuruları esastan reddetmiş, evlenme sırasında Kıraç'ın ayırt etme gücünden yoksun ve fiil ehliyetinden yoksun olduğunun tespit edildiğini vurgulamıştı. Dosyanın son olarak taşındığı Yargıtay da önceki mahkemelerin kararlarını onayarak evliliği kesin olarak geçersiz saydı. Böylece dava süreci Yargıtay kararıyla sonuçlanmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/is-insani-inan-kirac-ile-emine-alangoya-ciftinin-evliligi-icin-mahkemeden-karar-cikti-1097978824.html
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i̇nan kıraç, emine alangoya , yargıtay, i̇stinaf mahkemesi, adli tıp kurumu, evlilik
i̇nan kıraç, emine alangoya , yargıtay, i̇stinaf mahkemesi, adli tıp kurumu, evlilik
Yargıtay, İnan Kıraç'ın evliliğiyle ilgili son kararını açıkladı: Kızı İpek Kıraç dava açmıştı
İş insanı İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptal edilmesine ilişkin yerel mahkeme ve istinafın verdiği karar Yargıtay tarafından da onandı. Kararla birlikte Kıraç'ın evliliği geçersiz sayıldı.
İş insanı İnan Kıraç ve Emine Alangoya arasındaki evliliğin iptal edilmesiyle ilgili Yargıtay son noktayı koydu. Yüksek mahkeme, evliliğin hukuken kesin olarak geçersiz sayılmasına ilişkin kararı onadı. Bu kararla birlikte Kıraç'ın evliliği geçersiz hale geldi.
Kızı İpek Kıraç dava açmıştı
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, süreç, İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın, babasının 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile yaptığı evlilik sırasında fiil ehliyetinin bulunmadığı iddiasıyla açtığı dava ile başlamıştı.
Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiil ehliyetinin bulunmadığı ve kendisine vasi atanması gerektiği belirtilmişti. Bunun üzerine mahkeme önce geçici, ardından kalıcı vasi atanmasına karar vermişti.
Yerel Mahkeme ve İstinaf Mahkemesi de aynı kararı verdi
Anadolu 18. Aile Mahkemesi, 18 Temmuz 2025'te verdiği kararda, Kıraç'ın evlilik tarihinde ayırt etme gücünden yoksun olduğu ve hukuki fiil ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle evliliğin iptaline hükmetmişti.
Kararın istinafa taşınmasının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin tüm delilleri usulüne uygun değerlendirdiğini belirterek başvuruları esastan reddetmiş, evlenme sırasında Kıraç'ın ayırt etme gücünden yoksun ve fiil ehliyetinden yoksun olduğunun tespit edildiğini vurgulamıştı. Dosyanın son olarak taşındığı Yargıtay da önceki mahkemelerin kararlarını onayarak evliliği kesin olarak geçersiz saydı. Böylece dava süreci Yargıtay kararıyla sonuçlanmış oldu.