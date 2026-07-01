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Büyükada'da yangın: Plajda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Büyükada'da yangın: Plajda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Büyükada'da plajda bulunan restoranda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
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büyükada

Büyükada'da yangın: Plajda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

20:41 01.07.2026 (güncellendi: 20:42 01.07.2026)
© AA / Atahan ÖzkanlıBüyükada'da yangın
Büyükada'da yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
© AA / Atahan Özkanlı
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Büyükada'da plajda bulunan restoranda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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