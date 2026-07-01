https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/buyukadada-yangin-plajda-baslayip-ormanlik-alana-sicrayan-yangina-mudahale-ediliyor-1106924248.html
Büyükada'da yangın: Plajda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Büyükada'da yangın: Plajda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Büyükada'da plajda bulunan restoranda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T20:41+0300
2026-07-01T20:41+0300
2026-07-01T20:42+0300
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büyükada
Büyükada'da yangın: Plajda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
20:41 01.07.2026 (güncellendi: 20:42 01.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
Büyükada'da plajda bulunan restoranda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.