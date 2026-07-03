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Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Endonezya'nın Tobelo bölgesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmezken... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
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Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre depremin merkez üssü, Tobelo bölgesinin yaklaşık 58 kilometre batısında açık denizde yer aldı.Depremin yerin 120,9 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.Yetkililer, depremin ardından şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybının bildirilmediğini açıkladı.Öte yandan deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/japonya-59-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1106916711.html
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endonezya, deprem
endonezya, deprem

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

08:40 03.07.2026
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© Fotoğraf
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Endonezya'nın Tobelo bölgesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre depremin merkez üssü, Tobelo bölgesinin yaklaşık 58 kilometre batısında açık denizde yer aldı.
Depremin yerin 120,9 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
Yetkililer, depremin ardından şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybının bildirilmediğini açıkladı.
Öte yandan deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.
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