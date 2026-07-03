https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/endonezyada-62-buyuklugunde-deprem-1106964734.html

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Endonezya'nın Tobelo bölgesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmezken... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T08:40+0300

2026-07-03T08:40+0300

2026-07-03T08:40+0300

son depremler

endonezya

deprem

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Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre depremin merkez üssü, Tobelo bölgesinin yaklaşık 58 kilometre batısında açık denizde yer aldı.Depremin yerin 120,9 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.Yetkililer, depremin ardından şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybının bildirilmediğini açıkladı.Öte yandan deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/japonya-59-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1106916711.html

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endonezya, deprem