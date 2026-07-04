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Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'den istifa etti
Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'den istifa etti
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Adnan Beker CHP Milletvekili Adnan Beker, Adnan Beker istifa
2026-07-04T15:50+0300
2026-07-04T15:54+0300
poli̇ti̇ka
haberler
adnan beker
ankara
chp
istifa
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Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu 'üzülerek' izlediğini ifade etti.Beker, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasi-chpli-vekil-adnan-bekerin-oglu-da-gozaltina-alindi-1106425570.html
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haberler, adnan beker, ankara, chp, istifa
haberler, adnan beker, ankara, chp, istifa

Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'den istifa etti

15:50 04.07.2026 (güncellendi: 15:54 04.07.2026)
© AAAdnan Beker
Adnan Beker - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
© AA
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Ankara Milletvekili Beker, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu 'üzülerek' izlediğini ifade etti.
Beker, şunları kaydetti:

Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için CHP üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: CHP'li vekil Adnan Beker'in oğlu da gözaltına alındı
11 Haziran , 12:57
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