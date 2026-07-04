https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/ankara-milletvekili-adnan-beker-chpden-istifa-etti-1107002762.html
Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'den istifa etti
Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'den istifa etti
Sputnik Türkiye
Adnan Beker CHP Milletvekili Adnan Beker, Adnan Beker istifa
2026-07-04T15:50+0300
2026-07-04T15:50+0300
2026-07-04T15:54+0300
poli̇ti̇ka
haberler
adnan beker
ankara
chp
istifa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094178908_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3b7cd02ff2b8d2c82c520321622108de.jpg
Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu 'üzülerek' izlediğini ifade etti.Beker, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasi-chpli-vekil-adnan-bekerin-oglu-da-gozaltina-alindi-1106425570.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094178908_772:0:3503:2048_1920x0_80_0_0_cf1f7c67f3b4d7e3118125576440540a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, adnan beker, ankara, chp, istifa
haberler, adnan beker, ankara, chp, istifa
Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'den istifa etti
15:50 04.07.2026 (güncellendi: 15:54 04.07.2026)
Ankara Milletvekili Beker, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu 'üzülerek' izlediğini ifade etti.
Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için CHP üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim.