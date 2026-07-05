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ABD'de 4 Temmuz kutlamaları: Havai fişek yolcu uçağına isabet etti
ABD'de 4 Temmuz kutlamaları: Havai fişek yolcu uçağına isabet etti
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ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında ateşlenen bir havai fişeğin inişe geçen yolcu uçağına isabet ettiği bildirildi. Uçak güvenli şekilde... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
abd
uçak
4 temmuz
4 temmuz bağımsızlık günü
havai fişek
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ABD'nin Chicago kentindeki Midway Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağına, ülkenin kuruluşunun 250. yılı ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında havai fişek isabet ettiği belirtildi.ABD basınındaki haberlere göre, Delta Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı.Uçağın pilotu, Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'na iniş için yaklaştıkları sırada uçağa, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında atılan havai fişek isabet ettiğini belirtti.Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın sorunsuz şekilde piste indiği ve daha sonra teknik incelemeye alındığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/venezuelada-can-kaybi-3-bine-yaklasti-1107008484.html
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abd, uçak, 4 temmuz, 4 temmuz bağımsızlık günü, havai fişek
abd, uçak, 4 temmuz, 4 temmuz bağımsızlık günü, havai fişek

ABD'de 4 Temmuz kutlamaları: Havai fişek yolcu uçağına isabet etti

10:57 05.07.2026
© AA / Selçuk AcarDosya görsel: ABD'de 4 Temmuz kutlamaları: Havai fişek yolcu uçağına isabet etti
Dosya görsel: ABD'de 4 Temmuz kutlamaları: Havai fişek yolcu uçağına isabet etti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2026
© AA / Selçuk Acar
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ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında ateşlenen bir havai fişeğin inişe geçen yolcu uçağına isabet ettiği bildirildi. Uçak güvenli şekilde piste inerken, olayın ardından teknik inceleme başlatıldı.
ABD'nin Chicago kentindeki Midway Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağına, ülkenin kuruluşunun 250. yılı ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında havai fişek isabet ettiği belirtildi.
ABD basınındaki haberlere göre, Delta Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı.
Uçağın pilotu, Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'na iniş için yaklaştıkları sırada uçağa, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında atılan havai fişek isabet ettiğini belirtti.
Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın sorunsuz şekilde piste indiği ve daha sonra teknik incelemeye alındığı kaydedildi.
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