https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/abdde-4-temmuz-kutlamalari-havai-fisek-yolcu-ucagina-isabet-etti-1107009817.html

ABD'de 4 Temmuz kutlamaları: Havai fişek yolcu uçağına isabet etti

ABD'de 4 Temmuz kutlamaları: Havai fişek yolcu uçağına isabet etti

Sputnik Türkiye

ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında ateşlenen bir havai fişeğin inişe geçen yolcu uçağına isabet ettiği bildirildi. Uçak güvenli şekilde... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T10:57+0300

2026-07-05T10:57+0300

2026-07-05T10:57+0300

dünya

abd

uçak

4 temmuz

4 temmuz bağımsızlık günü

havai fişek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/05/1107009961_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_a91d2040a09dca1e063742635e6df8b5.jpg

ABD'nin Chicago kentindeki Midway Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağına, ülkenin kuruluşunun 250. yılı ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında havai fişek isabet ettiği belirtildi.ABD basınındaki haberlere göre, Delta Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı.Uçağın pilotu, Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'na iniş için yaklaştıkları sırada uçağa, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında atılan havai fişek isabet ettiğini belirtti.Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın sorunsuz şekilde piste indiği ve daha sonra teknik incelemeye alındığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/venezuelada-can-kaybi-3-bine-yaklasti-1107008484.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, uçak, 4 temmuz, 4 temmuz bağımsızlık günü, havai fişek