https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/zaharova-terorist-neo-nazi-yaratiginin-tum-cephelerde-yok-edilmesi-kararliligi-acik-bir-sekilde-1107001247.html
Zaharova: Terörist neo-Nazi yaratığının tüm cephelerde yok edilmesi kararlılığı açık bir şekilde ortaya koyuldu
Zaharova: Terörist neo-Nazi yaratığının tüm cephelerde yok edilmesi kararlılığı açık bir şekilde ortaya koyuldu
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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Konstantinovka'nın kurtarılmasına ilişkin toplantıya askeri üniformayla... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T15:51+0300
2026-07-04T15:51+0300
2026-07-04T15:51+0300
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mariya zaharova
vladimir putin
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın 'terörist neo-Nazi yaratığını' sonuna kadar ve tüm cephelerde yok etme kararlılığını açık bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.Zaharova, İngiliz siyasetçi ve gazeteci Jim Ferguson'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Konstantinovka'nın kurtarılmasına ilişkin toplantıya askeri üniformayla katılmasını bilinçli bir mesaj olarak değerlendiren açıklamalarına dikkat çekti.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaleme aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/rus-uzman-gagin-konstantinovkanin-dususu-ukrayna-cephesinde-kaosa-yol-acti-1107000360.html
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rusya, konstantinovka, mariya zaharova, vladimir putin, ukrayna
rusya, konstantinovka, mariya zaharova, vladimir putin, ukrayna
Zaharova: Terörist neo-Nazi yaratığının tüm cephelerde yok edilmesi kararlılığı açık bir şekilde ortaya koyuldu
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Konstantinovka'nın kurtarılmasına ilişkin toplantıya askeri üniformayla katılması hususunu, 'terörist neo-Nazi yaratığının' sonuna kadar ve bütün cephelerde yok edileceği yönünde bir mesaj olarak gördüğünü açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın 'terörist neo-Nazi yaratığını' sonuna kadar ve tüm cephelerde yok etme kararlılığını açık bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.
Zaharova, İngiliz siyasetçi ve gazeteci Jim Ferguson'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Konstantinovka'nın kurtarılmasına ilişkin toplantıya askeri üniformayla katılmasını bilinçli bir mesaj olarak değerlendiren açıklamalarına dikkat çekti.
Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaleme aldı:
Düşünüyorum da, o haklı. Sorunların barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki niyetimize dair fazlasıyla mesaj verilmişti. Bunların tamamı bozulmuş Batılı yeniden yayınlayıcı tarafından görmezden gelindi. Şimdi ise mesaj nettir: Terörist neo-Nazi yaratığını sonuna kadar, bütün cephelerde yok edeceğiz. Barıştan vazgeçmiyoruz ancak ikna etme metodolojisi değişikliğe uğradı.