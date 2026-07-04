https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/zaharova-terorist-neo-nazi-yaratiginin-tum-cephelerde-yok-edilmesi-kararliligi-acik-bir-sekilde-1107001247.html

Zaharova: Terörist neo-Nazi yaratığının tüm cephelerde yok edilmesi kararlılığı açık bir şekilde ortaya koyuldu

Zaharova: Terörist neo-Nazi yaratığının tüm cephelerde yok edilmesi kararlılığı açık bir şekilde ortaya koyuldu

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Konstantinovka'nın kurtarılmasına ilişkin toplantıya askeri üniformayla... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T15:51+0300

2026-07-04T15:51+0300

2026-07-04T15:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

konstantinovka

mariya zaharova

vladimir putin

ukrayna

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın 'terörist neo-Nazi yaratığını' sonuna kadar ve tüm cephelerde yok etme kararlılığını açık bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.Zaharova, İngiliz siyasetçi ve gazeteci Jim Ferguson'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Konstantinovka'nın kurtarılmasına ilişkin toplantıya askeri üniformayla katılmasını bilinçli bir mesaj olarak değerlendiren açıklamalarına dikkat çekti.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaleme aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/rus-uzman-gagin-konstantinovkanin-dususu-ukrayna-cephesinde-kaosa-yol-acti-1107000360.html

rusya

konstantinovka

ukrayna

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rusya, konstantinovka, mariya zaharova, vladimir putin, ukrayna