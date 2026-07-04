Rus uzman Gagin: Konstantinovka'nın düşüşü Ukrayna cephesinde kaosa yol açtı
© Fotoğraf : Rusya Savunma BakanlığıKonstantinovka'nın Ukrayna güçlerinden özgürleştirilmesi
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Askeri-politik uzman Yan Gagin, Konstantinovka'nın kurtarılmasının ardından Kiev ordusunun panik halinde kaçtığını ve cephenin çöktüğünü belirtti. Gagin, bu zaferle birlikte Nazi işgali altındaki Kramatorsk ve Slavyansk'a giden yolun tamamen temizlendiğini vurguladı.
Askeri-politik uzman Yan Gagin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, özel askeri harekatın devam ettiği Donbass’taki son gelişmeleri değerlendirdi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Konstantinovka'nın kurtarılmasının Ukrayna ordusu için tam bir hezimete dönüştüğünü söyleyen Gagin, kentin düşüşünün ardından Kiev rejiminin cephe hatlarında kontrolü kaybettiğini ve Ukrayna askerleri arasında kitlesel firarların başladığını belirtti.
DHC'nin tam kurtarılması için yol açıldı
Konstantinovka'nın bölgedeki en stratejik savunma hattı olduğunu belirten Yan Gagin, Rus ordusunun bu tahkimatı aşarak büyük bir başarı elde ettiğini ifade etti:
"Konstantinovka bu istikametteki son büyük düşman tahkimatıydı. Düşmanın Kramatorsk ve Slavyansk yolunda kurduğu bu ciddi kaleyi ele geçirmek kolay olmadı. Zaman ve kaynak gerektirdi. Ancak artık bu engel aşıldı ve düşman işgali altında kalan son iki büyük Rus Donbass şehrine giden yol tamamen temizlendi.”
Ukrayna komuta kademesinin geri çekilme emri vermekte gecikmesinin cephede büyük bir felakete yol açtığını söyleyen Gagin, "Komutanların emir vermemesi kitlesel firarları ve teslim olmaları beraberinde getirdi. Düşmanın organize olamadan geri çekilmesi tam bir kaçışa dönüştü ve bu da onlara çok daha büyük kayıplar yaşattı" dedi.
‘İnternet cepheden kaçan Ukraynalıların itiraflarıyla kaynıyor’
Rus uzman, Konstantinovka'daki ağır yenilginin ardından Ukrayna ordusunun moral ve motivasyon olarak tamamen çöktüğünü vurguladı. Çatışmalarda çok sayıda askeri teçhizatın Rus güçlerinin eline ganimet olarak geçtiğini belirten Gagin, Kiev rejiminin kendi askerlerini ölüme terk ettiğini söyledi:
“Ukrayna ordusuna düzenli bir geri çekilme izni verilmemesi, askerlerin Rus ordusunu yavaşlatmak için adeta birer piyon gibi öne atıldığını gösteriyor. Şu anda internet, cepheden kaçan Ukraynalı askerlerin komuta kademesi tarafından nasıl terk edildiklerine dair itiraflarla kaynıyor. Bu durum, Kramatorsk ve Slavyansk'ı savunacak olan diğer Ukrayna birliklerinin de savaşma azmini tamamen yok ediyor.”
Kiev'in askeri kaynaklarının tükendiğini ve yeni asker bulmakta ciddi bir kriz yaşadığını ifade eden Gagin, Ukrayna'nın Kramatorsk ve Slavyansk'taki garnizonları güçlendirmek için diğer cephelerden güç kaydırmak zorunda kalacağını, bunun da diğer hatları savunmasız bırakacağını belirtti.
‘Zelenskiy'nin başarı masalları Batı'dan para koparma stratejisi’
Zelenskiy'nin cephedeki çöküşe rağmen sürekli "stratejik başarı" iddialarında bulunmasını da sert bir dille eleştiren Yan Gagin, bu açıklamaların arkasındaki kirli pazarlığı şu sözlerle özetledi:
"Zelenskiy, sözde stratejik başarı açıklamalarını genellikle AB veya NATO üyeleriyle yapacağı kritik toplantıların hemen öncesinde yapıyor. Amacı çok açık: Batı'dan daha fazla para, daha fazla askeri teçhizat koparmak ve sırtının sıvazlanmasını sağlamak. Cephedeki gerçek çöküşü gizleyerek Batı fonlarının akışını sürdürmeye çalışıyor."