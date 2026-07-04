https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/rus-uzman-gagin-konstantinovkanin-dususu-ukrayna-cephesinde-kaosa-yol-acti-1107000360.html

Rus uzman Gagin: Konstantinovka'nın düşüşü Ukrayna cephesinde kaosa yol açtı

Rus uzman Gagin: Konstantinovka'nın düşüşü Ukrayna cephesinde kaosa yol açtı

Sputnik Türkiye

Askeri-politik uzman Yan Gagin, Konstantinovka'nın kurtarılmasının ardından Kiev ordusunun panik halinde kaçtığını ve cephenin çöktüğünü belirtti. Gagin, bu... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T13:47+0300

2026-07-04T13:47+0300

2026-07-04T13:44+0300

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Askeri-politik uzman Yan Gagin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, özel askeri harekatın devam ettiği Donbass’taki son gelişmeleri değerlendirdi.Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Konstantinovka'nın kurtarılmasının Ukrayna ordusu için tam bir hezimete dönüştüğünü söyleyen Gagin, kentin düşüşünün ardından Kiev rejiminin cephe hatlarında kontrolü kaybettiğini ve Ukrayna askerleri arasında kitlesel firarların başladığını belirtti.DHC'nin tam kurtarılması için yol açıldıKonstantinovka'nın bölgedeki en stratejik savunma hattı olduğunu belirten Yan Gagin, Rus ordusunun bu tahkimatı aşarak büyük bir başarı elde ettiğini ifade etti:Ukrayna komuta kademesinin geri çekilme emri vermekte gecikmesinin cephede büyük bir felakete yol açtığını söyleyen Gagin, "Komutanların emir vermemesi kitlesel firarları ve teslim olmaları beraberinde getirdi. Düşmanın organize olamadan geri çekilmesi tam bir kaçışa dönüştü ve bu da onlara çok daha büyük kayıplar yaşattı" dedi.‘İnternet cepheden kaçan Ukraynalıların itiraflarıyla kaynıyor’Rus uzman, Konstantinovka'daki ağır yenilginin ardından Ukrayna ordusunun moral ve motivasyon olarak tamamen çöktüğünü vurguladı. Çatışmalarda çok sayıda askeri teçhizatın Rus güçlerinin eline ganimet olarak geçtiğini belirten Gagin, Kiev rejiminin kendi askerlerini ölüme terk ettiğini söyledi:Kiev'in askeri kaynaklarının tükendiğini ve yeni asker bulmakta ciddi bir kriz yaşadığını ifade eden Gagin, Ukrayna'nın Kramatorsk ve Slavyansk'taki garnizonları güçlendirmek için diğer cephelerden güç kaydırmak zorunda kalacağını, bunun da diğer hatları savunmasız bırakacağını belirtti.‘Zelenskiy'nin başarı masalları Batı'dan para koparma stratejisi’Zelenskiy'nin cephedeki çöküşe rağmen sürekli "stratejik başarı" iddialarında bulunmasını da sert bir dille eleştiren Yan Gagin, bu açıklamaların arkasındaki kirli pazarlığı şu sözlerle özetledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/rus-uzman-koskin-konstantinovkanin-kurtarilmasi-slavyansk-ve-kramatorsk-kapilarini-acti-1106999104.html

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ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), yan gagin, konstantinovka, nato, ab, nazi, uzman yorumu