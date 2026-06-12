https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/yunanistan-basbakani-micotakisten-mavi-vatan-aciklamasi-tek-tarafli-eylemler-hukuki-sonuc-dogurmaz-1106459879.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Mavi Vatan açıklaması: 'Tek taraflı eylemler hukuki sonuç doğurmaz'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Mavi Vatan açıklaması: 'Tek taraflı eylemler hukuki sonuç doğurmaz'

Sputnik Türkiye

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ANT1 kanalına verdiği röportajda, Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinine atıfta bulunarak iç hukuka dayalı tek taraflı bir... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T14:34+0300

2026-06-12T14:34+0300

2026-06-12T14:34+0300

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, ANT1 televizyon kanalında yayımlanan programda gazeteci Nikos Hadjinikolaou'nun gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Miçotakis açıklamalarında Türkiye'ye ilişkin soruları da yanıtladı.Öncelikle Türkiye ile İsrail arasındaki gerilime değinen gazetecinin sorusunu yanıtlayan Yunan Başbakan, "Bu söz düellosu yeni değil. Bunun arkasında daha derin çıkar farklılıkları yatıyor. Kanaatimce, zaman zaman söylenen bazı sözler daha çok Türkiye’nin iç kamuoyuna hitap etmektedir. İnanıyor ve umut ediyorum ki Orta Doğu’da gereksiz yeni bir gerilim odağıyla daha karşı karşıya kalmayacağız" dedi.'İyi kaptan fırtınada belli olur'Gazeteci Hadjinikolaou, Kiryakos Miçotakis'e yönelttiği soruda, Türkiye ile ilişkilerde izlenen 'sakin sular' politikasının sorgulanmaya başlandığını belirtti. Hadjinikolaou son dönemde Türkiye'nin Mavi Vatan kapsamında hazırladığı yasa tasarısı, Ege'de yaşanan hava unsurlarına ilişkin gerginlikler, Yunanistan Savunma Bakanı ile iki Avrupalı mevkidaşını taşıyan uçağa yönelik taciz iddiaları ve Türkiye Savunma Bakanlığı'nın Kıbrıs-Fransa anlaşmasına ilişkin açıklamalarının, iki ülke arasındaki ilişkilerde tansiyonun yeniden yükseldiği yönünde bir algı oluşturduğunu ifade ederek, bu gelişmelerin 'sakin sular' yaklaşımıyla ne ölçüde bağdaştığını sordu.Başbakan Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerde 'sakin sular' politikasını savunarak hiçbir hükümetin bilinçli şekilde gerilim arayışında olmayacağını söyledi. Atina'nın Ankara ile mümkün olduğunca işlevsel ilişkiler kurmayı hedeflediğini belirten Miçotakis, asıl meselenin gerilimden kaçınmak değil, olası krizleri yönetebilecek hazırlığa sahip olmak olduğunu ifade etti. Atina Deklarasyonu öncesinde de çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Miçotakis, 'sakin sular' yaklaşımının Yunanistan'ın çıkarlarına hizmet ettiği sürece anlamlı olduğunu vurguladı.'Dış politika çizgisinden taviz vermiyoruz'Başbakan Miçotakis, Atina Deklarasyonu sonrasında Yunanistan'ın dış politika pozisyonlarında geri adım attığı yönündeki eleştirilere katılmadığını belirterek son yıllarda hayata geçirilen adımların Yunanistan'ın yerleşik tezlerini fiilen güçlendirdiğini savundu. Miçotakis, Ege Denizi'nde karasularının 12 mile çıkarılması, İtalya ve Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmalarının imzalanması ve Girit'in güneyindeki alanlarda egemenlik haklarının somut şekilde güvence altına alınmasını bu adımlar arasında sıraladı.Yunanistan'ın ulusal deniz mekansal planlamasını da gündeme getiren Miçotakis, bu çerçevede Avrupa Birliği'nin onayıyla Yunan kıta sahanlığının azami muhtemel sınırlarının harita üzerinde ortaya konulduğunu ifade etti. Deniz parkları aracılığıyla belirli ada çevrelerinde doğrudan egemenlik kullanıldığını söyleyen Yunan Başbakan, yaklaşık 40 yıl aradan sonra Girit'in güneyinde Chevron tarafından hidrokarbon arama faaliyetlerine başlanmasını ve Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin önemli ölçüde güçlendirilmesini de hükümetinin attığı adımlar arasında gösterdi.Miçotakis, tüm bu gelişmeler ışığında, Atina Deklarasyonu'nun sonucunda Yunanistan dış politikasının hangi yerleşik tutumundan geri adım atıldığını sorgulayarak hükümetinin geleneksel dış politika çizgisinden taviz vermediğini dile getirdi.'İlk kez gündemi belirleyen taraf Yunanistan'Başbakan Kiryakos Miçotakis, Yunan çıkarlarına fiilen hizmet ettiğini savunduğu girişimlerin Türkiye'den tepki görmesinin mümkün olduğunu belirterek bu kez Yunanistan'ın Türk adımlarına tepki veren taraf değil, gündemi belirleyen taraf olduğunu ifade etti. Türkiye'nin de belirli ölçüde bu girişimlere tepki verdiğini söyleyen Miçotakis, iki ülke arasındaki 'sakin sular' döneminin bazı somut faydalar sağladığını da kaydetti.Doğu Ege adalarındaki turizme dikkat çeken Miçotakis, on binlerce Türk turistin bu ortamdan yararlanarak söz konusu adaları ziyaret ettiğini ve bunun adaların ekonomisine katkı sunduğunu dile getirdi.'Tek taraflı eylemler hukuki sonuç doğurmaz'Başbakan Miçotakis, Türkiye'de gündeme gelen yasa tasarısının içeriğine ilişkin henüz somut bilgiye sahip olmadıklarını belirterek Yunanistan'ın değerlendirmelerini Türk basınında yer alan haberlere dayandırmadığını söyledi. Miçotakis, söz konusu düzenlemenin kabul edilmesi halinde içeriğinin netlik kazanacağını ifade etti.Dışişleri Bakanı'nın bir gün önce yaptığı açıklamaya da atıfta bulunan Miçotakis, iç hukuka dayalı tek taraflı bir düzenlemenin uluslararası hukuk açısından herhangi bir hukuki hak doğurmayacağını dile getirdi.'Yunanistan'a yönelik savaş tehdidi sürdürülemez'Miçotakis, SAFE meselesinde Yunanistan'ın üzerine düşeni yerine getirdiğini belirterek birçok kişinin Yunanistan'ın Türkiye'nin Avrupa finansmanına erişimini engelleyemeyeceğini öngörmesine rağmen Türkiye'nin SAFE programına dahil olamadığını söyledi.Ankara’ya gidip 'casus belli' meselesini doğrudan gündeme getiren tek Yunan Başbakan kendisi olduğunu söyleyen Miçotakis, "Bunu nezaket çerçevesinde yaptım, fakat aynı zamanda Yunan tezlerinden geri adım atmadan yaptığımı düşünüyorum" diyerek konuşmasında şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/yunanistan-disisleri-bakani-gerapetritisten-mavi-vatan-aciklamasi-kabul-edilemez-1102802046.html

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