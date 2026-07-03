https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/abdli-hava-kuvvetleri-binbasisi-trump-ve-vancein-azlini-isterken-kongrede-gozaltina-alindi-1106983335.html

ABD'li Hava Kuvvetleri binbaşısı, Trump ve Vance'in azlini isterken Kongre'de gözaltına alındı

ABD'li Hava Kuvvetleri binbaşısı, Trump ve Vance'in azlini isterken Kongre'de gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli Binbaşı Jason Watson, Kongre binası merdivenlerinde Başkan Donald Trump ile Başkan Yardımcısı JD Vance'in görevden alınmasını... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T16:36+0300

2026-07-03T16:36+0300

2026-07-03T16:36+0300

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ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapan binbaşı Jason Watson, Kongre binası merdivenlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı JD Vance'in azledilmesi çağrısında bulunduktan sonra Kongre Polisi tarafından gözaltına alındı.Olay, Demokrat Teksaas Temsilcisi Al Green'in de katıldığı bir basın açıklaması sırasında yaşandı. Kongre kurallarına göre göstericilerin Kongre merdivenlerinde konuşabilmesi için bir Kongre üyesinin eşlik etmesi gerekiyor. Green'in ayrılmasının ardından polis Watson'dan merdivenleri terk etmesini istedi.Uyarıya rağmen konuşmasını sürdüren Watson, "kalabalığı engellemek ve kamu düzenini bozmak" suçlamalarıyla gözaltına alındı.‘Trump ve Vance azledilmeli’Watson konuşmasında, Trump yönetiminin Venezuela, Küba ve İran'a yönelik askeri saldırılarının Kongre onayı olmadan gerçekleştirildiğini savunarak bunun ABD Anayasası'ndaki savaş yetkilerine ilişkin hükümleri ihlal ettiğini söyledi.Watson, Trump yönetiminin ifade özgürlüğü ile anayasal hakları ihlal ettiğini belirterek bazı göçmen operasyonlarında sivillerin hayatını kaybetmesini de eleştirilerinin gerekçeleri arasında sıraladı.Disiplin soruşturması açılabilirABD basınına göre aktif görevde bulunan Watson hakkında askeri disiplin soruşturması açılması veya Askeri Ceza Kanunu kapsamında yargılanması ihtimali bulunuyor.Amerikan basınında, Watson'ın yaptığı açıklamalar nedeniyle Hava Kuvvetleri tarafından ayrıca idari yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği değerlendiriliyor.

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