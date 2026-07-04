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Venezuela'da deprem bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 2 bin 645'e yükseldi
Venezuela'da deprem bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 2 bin 645'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 645'e ulaştı. Yetkililer, 12 binden fazla... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T11:22+0300
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından can kaybı artmaya devam ediyor. Ülkenin Enformasyon Bakanlığı, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 50 kişi artarak 2 bin 645'e yükseldiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre, ülkenin kuzeyini etkileyen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde 12 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 15 bin kişi ise evsiz kaldı.39 saniye arayla iki büyük depremABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini açıklamıştı.Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise 26 Haziran'da yaptığı değerlendirmede, depremlerin yol açtığı doğrudan fiziksel hasarın maliyetini yaklaşık 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.Depremlerin ardından 27 Haziran itibarıyla kayıp başvurusu yapılan kişi sayısının 68 bini aştığı, can kaybının ise o tarihte 2 bin 295 olarak açıklandığı belirtilmişti.Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede yetkililer, enkaz kaldırma faaliyetleri devam ettikçe ölü ve yaralı sayısının artabileceği uyarısında bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/irandan-ingiltere-ve-fransaya-hurmuz-bogazi-uyarisi-sonuclarindan-sorumlu-olurlar-1106996091.html
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venezuela, deprem
venezuela, deprem

Venezuela'da deprem bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 2 bin 645'e yükseldi

11:22 04.07.2026
© REUTERS Maxwell BricenoVenezuela deprem
Venezuela deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
© REUTERS Maxwell Briceno
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 645'e ulaştı. Yetkililer, 12 binden fazla kişinin yaralandığını, yaklaşık 15 bin kişinin ise evsiz kaldığını açıkladı.
Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından can kaybı artmaya devam ediyor. Ülkenin Enformasyon Bakanlığı, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 50 kişi artarak 2 bin 645'e yükseldiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre, ülkenin kuzeyini etkileyen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde 12 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 15 bin kişi ise evsiz kaldı.

39 saniye arayla iki büyük deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini açıklamıştı.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise 26 Haziran'da yaptığı değerlendirmede, depremlerin yol açtığı doğrudan fiziksel hasarın maliyetini yaklaşık 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.
Depremlerin ardından 27 Haziran itibarıyla kayıp başvurusu yapılan kişi sayısının 68 bini aştığı, can kaybının ise o tarihte 2 bin 295 olarak açıklandığı belirtilmişti.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede yetkililer, enkaz kaldırma faaliyetleri devam ettikçe ölü ve yaralı sayısının artabileceği uyarısında bulunuyor.
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