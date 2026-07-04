https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/venezuelada-deprem-bilancosu-agirlasiyor-can-kaybi-2-bin-645e-yukseldi-1106996484.html

Venezuela'da deprem bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 2 bin 645'e yükseldi

Venezuela'da deprem bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 2 bin 645'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 645'e ulaştı. Yetkililer, 12 binden fazla... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T11:22+0300

2026-07-04T11:22+0300

2026-07-04T11:22+0300

dünya

venezuela

deprem

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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremin ardından can kaybı artmaya devam ediyor. Ülkenin Enformasyon Bakanlığı, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 50 kişi artarak 2 bin 645'e yükseldiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre, ülkenin kuzeyini etkileyen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde 12 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 15 bin kişi ise evsiz kaldı.39 saniye arayla iki büyük depremABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini açıklamıştı.Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise 26 Haziran'da yaptığı değerlendirmede, depremlerin yol açtığı doğrudan fiziksel hasarın maliyetini yaklaşık 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.Depremlerin ardından 27 Haziran itibarıyla kayıp başvurusu yapılan kişi sayısının 68 bini aştığı, can kaybının ise o tarihte 2 bin 295 olarak açıklandığı belirtilmişti.Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede yetkililer, enkaz kaldırma faaliyetleri devam ettikçe ölü ve yaralı sayısının artabileceği uyarısında bulunuyor.

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