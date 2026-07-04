https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/irandan-ingiltere-ve-fransaya-hurmuz-bogazi-uyarisi-sonuclarindan-sorumlu-olurlar-1106996091.html
İran'dan İngiltere ve Fransa'ya Hürmüz Boğazı uyarısı: 'Sonuçlarından sorumlu olurlar'
İran'dan İngiltere ve Fransa'ya Hürmüz Boğazı uyarısı: 'Sonuçlarından sorumlu olurlar'
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere ve Fransa'nın Hürmüz Boğazı'nda çok uluslu askeri görev gücü oluşturmaya hazır olduklarını... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T10:54+0300
2026-07-04T10:54+0300
2026-07-04T10:54+0300
dünya
ortadoğu
kazım garibabadi
hürmüz boğazı
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fransa
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İran, İngiltere ve Fransa'nın Hürmüz Boğazı'nda "Çok Uluslu Askeri Görev Gücü" oluşturabileceklerine yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi.İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Hürmüz Boğazı'na ilişkin ortak açıklamasını değerlendirdi.Garibabadi, İngiltere ve Fransa'nın boğazdaki deniz geçişlerini desteklemek amacıyla çok uluslu askeri görev gücünü devreye sokmaya hazır olduklarına yönelik ifadelerine karşı çıkarak, Hürmüz Boğazı'nın bölge dışı güçlerin askeri faaliyet alanı olmadığını savundu."Hürmüz Boğazı, bölge dışı güçler için askeri geçit töreni alanı değildir" diyen Garibabadi, İran'ın boğazın güvenliğinin sorumlusu ve garantörü olduğunu belirterek, bu hassas su yolunda gerçekleştirilebilecek herhangi bir askeri harekete karşı uyarıda bulundu.Garibabadi açıklamasında, "Hürmüz Boğazı'nın güvenliği kıyı devletlerinin sorumluluğundadır ve krize yol açanlar, maceracılıklarının sonuçlarından sorumlu olacaklardır. Bu ciddi bir uyarıdır" ifadelerini kullandı.
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ortadoğu, kazım garibabadi , hürmüz boğazı, i̇ran, fransa, i̇ngiltere
ortadoğu, kazım garibabadi , hürmüz boğazı, i̇ran, fransa, i̇ngiltere
İran'dan İngiltere ve Fransa'ya Hürmüz Boğazı uyarısı: 'Sonuçlarından sorumlu olurlar'
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere ve Fransa'nın Hürmüz Boğazı'nda çok uluslu askeri görev gücü oluşturmaya hazır olduklarını açıklamasına tepki göstererek, "Hürmüz Boğazı'nın güvenliği kıyı devletlerinin sorumluluğundadır. Bu ciddi bir uyarıdır" dedi.
İran, İngiltere ve Fransa'nın Hürmüz Boğazı'nda "Çok Uluslu Askeri Görev Gücü" oluşturabileceklerine yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Hürmüz Boğazı'na ilişkin ortak açıklamasını değerlendirdi.
Garibabadi, İngiltere ve Fransa'nın boğazdaki deniz geçişlerini desteklemek amacıyla çok uluslu askeri görev gücünü devreye sokmaya hazır olduklarına yönelik ifadelerine karşı çıkarak, Hürmüz Boğazı'nın bölge dışı güçlerin askeri faaliyet alanı olmadığını savundu.
"Hürmüz Boğazı, bölge dışı güçler için askeri geçit töreni alanı değildir" diyen Garibabadi, İran'ın boğazın güvenliğinin sorumlusu ve garantörü olduğunu belirterek, bu hassas su yolunda gerçekleştirilebilecek herhangi bir askeri harekete karşı uyarıda bulundu.
Garibabadi açıklamasında, "Hürmüz Boğazı'nın güvenliği kıyı devletlerinin sorumluluğundadır ve krize yol açanlar, maceracılıklarının sonuçlarından sorumlu olacaklardır. Bu ciddi bir uyarıdır" ifadelerini kullandı.