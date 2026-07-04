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Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'da görüşme talep ettiğini belirtti: 'Patronun kim olduğunu biliyor'
Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'da görüşme talep ettiğini belirtti: 'Patronun kim olduğunu biliyor'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kendisinden gelecek hafta için Beyaz Saray'da görüşme talep ettiğini söyledi. 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T20:48+0300
2026-07-04T20:48+0300
poli̇ti̇ka
donald trump
benyamin netanyahu
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Merkezi ABD'de bulunan Axios haber sitesine telefonda demeç veren Trump, "(Netanyahu ile) Çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor" ifadesini kullandı.Trump, görüşmenin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nden dönüşünden sonra gibi erken bir tarihte olabileceğini söyledi.İran ile ilgili olarak da Trump, İranlıların 'anlaşma yapmak için yalvardığını' iddia ederek, ancak her iki tarafın da ülkenin eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle görüşmelere bir hafta ara verdiklerini belirtti.Trump, "Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/peskov-konstantinovkanin-alinmasi-cok-onemli-bir-zafer-1107004865.html
i̇srail
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donald trump, benyamin netanyahu, ayetullah ali hamaney, i̇srail, axios, nato, abd, i̇ran
donald trump, benyamin netanyahu, ayetullah ali hamaney, i̇srail, axios, nato, abd, i̇ran

Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'da görüşme talep ettiğini belirtti: 'Patronun kim olduğunu biliyor'

20:48 04.07.2026
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump, Benjamin Netanyahu
Donald Trump, Benjamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kendisinden gelecek hafta için Beyaz Saray'da görüşme talep ettiğini söyledi.
Merkezi ABD'de bulunan Axios haber sitesine telefonda demeç veren Trump, "(Netanyahu ile) Çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor" ifadesini kullandı.
Trump, görüşmenin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nden dönüşünden sonra gibi erken bir tarihte olabileceğini söyledi.
İran ile ilgili olarak da Trump, İranlıların 'anlaşma yapmak için yalvardığını' iddia ederek, ancak her iki tarafın da ülkenin eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle görüşmelere bir hafta ara verdiklerini belirtti.
Trump, "Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz" dedi.
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