https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/trump-irana-cenaze-toreni-nedeniyle-bir-hafta-sure-tanidik-1106995069.html

Trump: İran'a cenaze töreni nedeniyle bir hafta süre tanıdık

Trump: İran'a cenaze töreni nedeniyle bir hafta süre tanıdık

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmayı istediğini öne sürerek, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T10:01+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin anlaşmaya varmayı istediğini belirterek, Ali Hamaney için düzenlenen devlet töreni nedeniyle İran'a "bir hafta izin verdiklerini" ifade etti.ABD'nin 250. bağımsızlık yılı kutlamaları kapsamında South Dakota eyaletinde konuşan Trump, İran'a yönelik değerlendirmelerde bulundu.ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney'e ilişkin konuşan Trump, İran'ın anlaşma yapmayı "çok istediğini" savundu.Trump, "İran'ı yerle bir ettik" söylemini yineleyerek, "(İran'a) Cenaze töreni nedeniyle bir hafta izin verdik." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/israil-netanyahu-ile-trump-yakin-zamanda-bir-araya-gelecek-1106989552.html

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