https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/trump-irana-cenaze-toreni-nedeniyle-bir-hafta-sure-tanidik-1106995069.html
Trump: İran'a cenaze töreni nedeniyle bir hafta süre tanıdık
Trump: İran'a cenaze töreni nedeniyle bir hafta süre tanıdık
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmayı istediğini öne sürerek, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T10:01+0300
2026-07-04T10:01+0300
2026-07-04T10:01+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin anlaşmaya varmayı istediğini belirterek, Ali Hamaney için düzenlenen devlet töreni nedeniyle İran'a "bir hafta izin verdiklerini" ifade etti.ABD'nin 250. bağımsızlık yılı kutlamaları kapsamında South Dakota eyaletinde konuşan Trump, İran'a yönelik değerlendirmelerde bulundu.ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney'e ilişkin konuşan Trump, İran'ın anlaşma yapmayı "çok istediğini" savundu.Trump, "İran'ı yerle bir ettik" söylemini yineleyerek, "(İran'a) Cenaze töreni nedeniyle bir hafta izin verdik." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/israil-netanyahu-ile-trump-yakin-zamanda-bir-araya-gelecek-1106989552.html
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ortadoğu, donald trump, i̇ran, tahran
ortadoğu, donald trump, i̇ran, tahran
Trump: İran'a cenaze töreni nedeniyle bir hafta süre tanıdık
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmayı istediğini öne sürerek, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için düzenlenen devlet töreni nedeniyle Tahran yönetimine 'bir hafta izin verdiklerini' söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin anlaşmaya varmayı istediğini belirterek, Ali Hamaney için düzenlenen devlet töreni nedeniyle İran'a "bir hafta izin verdiklerini" ifade etti.
ABD'nin 250. bağımsızlık yılı kutlamaları kapsamında South Dakota eyaletinde konuşan Trump, İran'a yönelik değerlendirmelerde bulundu.
ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney'e ilişkin konuşan Trump, İran'ın anlaşma yapmayı "çok istediğini" savundu.
Trump, "İran'ı yerle bir ettik" söylemini yineleyerek, "(İran'a) Cenaze töreni nedeniyle bir hafta izin verdik." ifadelerini kullandı.