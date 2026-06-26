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Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti, yaralılar var
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti, yaralılar var
Sputnik Türkiye
Niğde Bor'da özel bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T17:37+0300
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havai fişek
fabrika
fabrika yangını
patlama
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Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ağır yaralandı. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Vali Nedim Akmeşe, havai fişek fabrikasındaki patlamada 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1 vatandaşın da yaralandığını belirterek patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.Vali Akmeşe, "Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali yardımcısı başkanlığındaki komisyon da çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalar ile adli ve idari işlemler yürütülecek." ifadelerini kullandı.
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niğde, havai fişek, fabrika, fabrika yangını, patlama
niğde, havai fişek, fabrika, fabrika yangını, patlama
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti, yaralılar var
17:37 26.06.2026 (güncellendi: 17:53 26.06.2026)
Niğde Bor'da özel bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.
Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ağır yaralandı. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Vali Nedim Akmeşe, havai fişek fabrikasındaki patlamada 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1 vatandaşın da yaralandığını belirterek patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.
Vali Akmeşe, "Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali yardımcısı başkanlığındaki komisyon da çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalar ile adli ve idari işlemler yürütülecek." ifadelerini kullandı.