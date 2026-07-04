https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/sudanda-genis-capli-operasyon-baslatildi-1106992854.html

Sudan'da geniş çaplı operasyon başlatıldı

Sudan'da geniş çaplı operasyon başlatıldı

Sputnik Türkiye

Sudan ordusu, stratejik öneme sahip Kurmuk kentini yeniden kontrol altına almak amacıyla Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ve müttefiki SPLM-N'ye karşı kapsamlı... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T05:46+0300

2026-07-04T05:46+0300

2026-07-04T05:46+0300

dünya

sudan

güney sudan

etiyopya

hızlı destek kuvvetleri (hdk)

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Sudan ordusunun, ülkenin güneydoğusunda yer alan Mavi Nil eyaletindeki stratejik Kurmuk kentini geri almak için Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ve müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) hedeflerine yönelik geniş çaplı operasyon başlattığı bildirildi.Kaynaklar, ordunun Kurmuk çevresindeki HDK'nin ön hat mevzilerini yoğun şekilde hedef aldığını belirterek, operasyonun, son dönemde Mavi Nil eyaletinde Etiyopya ve Güney Sudan sınırındaki çeşitli bölgelerin yeniden kontrol altına alınmasının ardından başlatıldığını ifade etti.Kurmuk neden stratejik öneme sahip?HDK ile SPLM-N, 24 Mart'ta Kurmuk'u ele geçirmişti. Kurmuk, Etiyopya ve Güney Sudan'a uzanan kara ulaşım yollarını ve askeri ikmal ile iletişim hatlarını kontrol etmesi nedeniyle kritik bir noktada bulunuyor.Ölümler, yerinden edilme ve açlıkNisan 2023'ten bu yana Sudan ordusu ile HDK arasında devam eden çatışmalarda on binlerce kişi yaşamını yitirirken, milyonlarca kişi yerinden edildi.Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ise ülkede milyonlarca kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/dsoden-aciklama-sudanda-kolera-salgini-ilan-edildi-1106890657.html

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sudan, güney sudan, etiyopya, hızlı destek kuvvetleri (hdk)