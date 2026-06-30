https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/dsoden-aciklama-sudanda-kolera-salgini-ilan-edildi-1106890657.html
DSÖ'den açıklama: Sudan'da kolera salgını ilan edildi
DSÖ'den açıklama: Sudan'da kolera salgını ilan edildi
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü, Sudan'ın Batı Kurdufan eyaletinde kolera salgını ilan edildiğini belirterek, burada 838 şüpheli kolera vakası, 7... 30.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-30T17:03+0300
2026-06-30T17:03+0300
2026-06-30T17:03+0300
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da kolera hastalığına ilişkin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.Batı Kurdufan'da kolera salgını ilan edildiğini belirten Ghebreyesus, "20 Haziran 2026 itibarıyla Eyalet Sağlık Bakanlığı 838 şüpheli kolera vakası, 7 doğrulanmış vaka ve 117 ölüm bildirdi." ifadelerini kullandı.Ghebreyesus, salgının, çatışmaların sağlık hizmetlerinde neden olduğu sürekli aksamalar arasında ortaya çıktığına dikkati çekerek nüfusun yer değiştirmesinin, temel sağlık hizmetlerine erişimi daha da zorlaştırdığını kaydetti.Güvensizlik ve erişim kısıtlamalarının, müdahale ekiplerinin konuşlandırılmasını ve tıbbi malzeme ile insani yardımın ulaştırılmasını geciktirmeye devam ettiğine işaret eden Ghebreyesus, "DSÖ, ortaklarıyla sağlık müdahalesini koordine ediyor, kolera tedavi merkezlerini ve ağızdan sıvı takviyesi sağlanan noktaları artırıyor." ifadesini kullandı.Ghebreyesus, DSÖ'nün, bölgede kolera kitleri dağıttığı, el yıkama istasyonları kurduğunu ve toplum sağlığı eğitimini desteklediğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/kongoda-ebolanin-bilancosu-buyuyor-olu-sayisi-377ye-yukseldi-1106887330.html
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sudan, dünya sağlık örgütü (dsö), kolera, kolera salgını, güney sudan
sudan, dünya sağlık örgütü (dsö), kolera, kolera salgını, güney sudan
DSÖ'den açıklama: Sudan'da kolera salgını ilan edildi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü, Sudan'ın Batı Kurdufan eyaletinde kolera salgını ilan edildiğini belirterek, burada 838 şüpheli kolera vakası, 7 doğrulanmış vaka ve 117 ölüm bildirdiğini kaydetti. Ayrıca çatışmalar dolayısıyla nüfusun yer değiştirmesinin, temel sağlık hizmetlerine erişimi daha da zorlaştırdığını belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da kolera hastalığına ilişkin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.
Batı Kurdufan'da kolera salgını ilan edildiğini belirten Ghebreyesus, "20 Haziran 2026 itibarıyla Eyalet Sağlık Bakanlığı 838 şüpheli kolera vakası, 7 doğrulanmış vaka ve 117 ölüm bildirdi." ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, salgının, çatışmaların sağlık hizmetlerinde neden olduğu sürekli aksamalar arasında ortaya çıktığına dikkati çekerek nüfusun yer değiştirmesinin, temel sağlık hizmetlerine erişimi daha da zorlaştırdığını kaydetti.
Güvensizlik ve erişim kısıtlamalarının, müdahale ekiplerinin konuşlandırılmasını ve tıbbi malzeme ile insani yardımın ulaştırılmasını geciktirmeye devam ettiğine işaret eden Ghebreyesus, "DSÖ, ortaklarıyla sağlık müdahalesini koordine ediyor, kolera tedavi merkezlerini ve ağızdan sıvı takviyesi sağlanan noktaları artırıyor." ifadesini kullandı.
Ghebreyesus, DSÖ'nün, bölgede kolera kitleri dağıttığı, el yıkama istasyonları kurduğunu ve toplum sağlığı eğitimini desteklediğini belirtti.