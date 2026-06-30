https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/dsoden-aciklama-sudanda-kolera-salgini-ilan-edildi-1106890657.html

DSÖ'den açıklama: Sudan'da kolera salgını ilan edildi

DSÖ'den açıklama: Sudan'da kolera salgını ilan edildi

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü, Sudan'ın Batı Kurdufan eyaletinde kolera salgını ilan edildiğini belirterek, burada 838 şüpheli kolera vakası, 7... 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T17:03+0300

2026-06-30T17:03+0300

2026-06-30T17:03+0300

sağlik

sudan

dünya sağlık örgütü (dsö)

kolera

kolera salgını

güney sudan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089914967_0:174:3263:2009_1920x0_80_0_0_1af507efdc992adc527088d0808ee83b.jpg

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da kolera hastalığına ilişkin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.Batı Kurdufan'da kolera salgını ilan edildiğini belirten Ghebreyesus, "20 Haziran 2026 itibarıyla Eyalet Sağlık Bakanlığı 838 şüpheli kolera vakası, 7 doğrulanmış vaka ve 117 ölüm bildirdi." ifadelerini kullandı.Ghebreyesus, salgının, çatışmaların sağlık hizmetlerinde neden olduğu sürekli aksamalar arasında ortaya çıktığına dikkati çekerek nüfusun yer değiştirmesinin, temel sağlık hizmetlerine erişimi daha da zorlaştırdığını kaydetti.Güvensizlik ve erişim kısıtlamalarının, müdahale ekiplerinin konuşlandırılmasını ve tıbbi malzeme ile insani yardımın ulaştırılmasını geciktirmeye devam ettiğine işaret eden Ghebreyesus, "DSÖ, ortaklarıyla sağlık müdahalesini koordine ediyor, kolera tedavi merkezlerini ve ağızdan sıvı takviyesi sağlanan noktaları artırıyor." ifadesini kullandı.Ghebreyesus, DSÖ'nün, bölgede kolera kitleri dağıttığı, el yıkama istasyonları kurduğunu ve toplum sağlığı eğitimini desteklediğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/kongoda-ebolanin-bilancosu-buyuyor-olu-sayisi-377ye-yukseldi-1106887330.html

sudan

güney sudan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sudan, dünya sağlık örgütü (dsö), kolera, kolera salgını, güney sudan