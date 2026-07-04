https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/sirp-askeri-uzmandan-konstantinovka-degerlendirmesi-stratejik-ulasim-dugumunun-alinmasi-kiev-rejimi-1107003671.html

Sırp askeri uzmandan Konstanti​novka değerlendirmesi: Stratejik ulaşım düğümünün alınması Kiev rejimi için ağır darbe

Sırp askeri uzmandan Konstanti​novka değerlendirmesi: Stratejik ulaşım düğümünün alınması Kiev rejimi için ağır darbe

Sputnik Türkiye

Sırp askeri uzman Andrej Mlakar, Rus ordusunun ‘stratejik bir ulaşım merkezi’ olan Konstantinovka’yı kontrol altına alınmasının, Kiev rejimi için ciddi bir... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T17:22+0300

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2026-07-04T17:22+0300

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konstantinovka

rus ordusu

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andrey mlakar

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Sırp askeri uzman Andrej Mlakar, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Konstanti​novka’nın Rus birliklerince alınmasının sahadaki dengeleri etkileyen önemli bir gelişme olduğunu söyledi.Uzman, o dönemde yaşananlara atıfla, “Ukrayna zırhlı araçlarının barikatları yardığı, yerel halkın bu zırhlıların ilerleyişini durdurmaya çalıştığı sahneleri hatırlayın. O zamanlar bu kadar yoğun silahlanmaya ve batıdan gelen Bandera yanlısı unsurlara karşı koymak mümkün değildi. Bu nedenle milisler, cephe hattını dengelemek için Donetsk’e çekilmek zorunda kaldı” diye konuştu.Mlakar, Konstanti​novka’daki son gelişmenin harekat açısından yeni bir safhaya işaret ettiğini belirterek, “Şimdi Konstanti​novka’nın düşmesi, yani kentin özgürleştirilmesi, fiilen bundan sonraki taarruz için bir koridor açıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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