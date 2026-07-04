https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/sirp-askeri-uzmandan-konstantinovka-degerlendirmesi-stratejik-ulasim-dugumunun-alinmasi-kiev-rejimi-1107003671.html
Sırp askeri uzmandan Konstantinovka değerlendirmesi: Stratejik ulaşım düğümünün alınması Kiev rejimi için ağır darbe
Sırp askeri uzmandan Konstantinovka değerlendirmesi: Stratejik ulaşım düğümünün alınması Kiev rejimi için ağır darbe
Sputnik Türkiye
Sırp askeri uzman Andrej Mlakar, Rus ordusunun ‘stratejik bir ulaşım merkezi’ olan Konstantinovka’yı kontrol altına alınmasının, Kiev rejimi için ciddi bir... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T17:22+0300
2026-07-04T17:22+0300
2026-07-04T17:22+0300
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Sırp askeri uzman Andrej Mlakar, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Konstantinovka’nın Rus birliklerince alınmasının sahadaki dengeleri etkileyen önemli bir gelişme olduğunu söyledi.Uzman, o dönemde yaşananlara atıfla, “Ukrayna zırhlı araçlarının barikatları yardığı, yerel halkın bu zırhlıların ilerleyişini durdurmaya çalıştığı sahneleri hatırlayın. O zamanlar bu kadar yoğun silahlanmaya ve batıdan gelen Bandera yanlısı unsurlara karşı koymak mümkün değildi. Bu nedenle milisler, cephe hattını dengelemek için Donetsk’e çekilmek zorunda kaldı” diye konuştu.Mlakar, Konstantinovka’daki son gelişmenin harekat açısından yeni bir safhaya işaret ettiğini belirterek, “Şimdi Konstantinovka’nın düşmesi, yani kentin özgürleştirilmesi, fiilen bundan sonraki taarruz için bir koridor açıyor” değerlendirmesinde bulundu.
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konstantinovka, rus ordusu, ukrayna, kiev, andrey mlakar, askeri uzman, bandera
konstantinovka, rus ordusu, ukrayna, kiev, andrey mlakar, askeri uzman, bandera
Sırp askeri uzmandan Konstantinovka değerlendirmesi: Stratejik ulaşım düğümünün alınması Kiev rejimi için ağır darbe
Sırp askeri uzman Andrej Mlakar, Rus ordusunun ‘stratejik bir ulaşım merkezi’ olan Konstantinovka’yı kontrol altına alınmasının, Kiev rejimi için ciddi bir kayıp ve Slavyansk-Kramatorsk hattına ilerleyişte kritik bir aşama olduğunu belirtti.
Sırp askeri uzman Andrej Mlakar, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Konstantinovka’nın Rus birliklerince alınmasının sahadaki dengeleri etkileyen önemli bir gelişme olduğunu söyledi.
Stratejik bir ulaşım düğümünün ele geçirilmesi, Kiev’deki rejim için ağır bir darbe. Putin, Rus ordusunun stratejik bir görevi yerine getirdiğini söylerken haklı. Bu zafer, Slavyansk-Kramatorsk aglomerasyonuna yaklaşmak anlamına geliyor. Bu iki kent, 2014’te Kiev rejimine ilk direniş gösteren şehirlerdi.
Uzman, o dönemde yaşananlara atıfla, “Ukrayna zırhlı araçlarının barikatları yardığı, yerel halkın bu zırhlıların ilerleyişini durdurmaya çalıştığı sahneleri hatırlayın. O zamanlar bu kadar yoğun silahlanmaya ve batıdan gelen Bandera yanlısı unsurlara karşı koymak mümkün değildi. Bu nedenle milisler, cephe hattını dengelemek için Donetsk’e çekilmek zorunda kaldı” diye konuştu.
Mlakar, Konstantinovka’daki son gelişmenin harekat açısından yeni bir safhaya işaret ettiğini belirterek, “Şimdi Konstantinovka’nın düşmesi, yani kentin özgürleştirilmesi, fiilen bundan sonraki taarruz için bir koridor açıyor” değerlendirmesinde bulundu.