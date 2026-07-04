https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/rusya-savunma-bakanligi-zelenskiy-rusyaya-yonelik-saldiriyla-ukrayna-halkinin-dikkatini-dagitmayi-1107003480.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Zelenskiy, Rusya'ya yönelik saldırıyla Ukrayna halkının dikkatini dağıtmayı amaçladı

Rusya Savunma Bakanlığı: Zelenskiy, Rusya'ya yönelik saldırıyla Ukrayna halkının dikkatini dağıtmayı amaçladı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin gece saatlerinde Rusya topraklarına yönelik gerçekleştirmeye çalıştığı kombine saldırı girişiminin hava savunma... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T16:35+0300

2026-07-04T16:35+0300

2026-07-04T16:32+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

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Kiev rejiminin dün gece Rusya topraklarına yönelik geniş kapsamlı bir kombine saldırı girişiminde bulunduğunu açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıda uzun menzilli Flamingo seyir füzeleri, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri ve uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığını bildirdi.Zelenskiy'nin başarısız dikkat dağıtma girişimiBakanlık, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’nin bu saldırı hamlesiyle, Ukrayna kamuoyunun ve Batılı destekçilerin dikkatini Rus Silahlı Kuvvetlerinin 2 Temmuz 2026'da Kiev bölgesindeki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği etkili vuruşların sonuçlarından ve Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Konstantinovka bölgesindeki savunmasının felaketle sonuçlanan çöküşünden uzaklaştırmayı amaçladığını kaydetti. Ancak bu girişimin, Rus hava savunma güçlerinin kararlı eylemleriyle tamamen boşa çıkarıldığı vurgulandı.500'den fazla hava hedefi imha edildi4 Temmuz gecesi ve sabahı yürütülen savunma operasyonuna ilişkin açıklamada şu verilere yer verildi: Rus hava savunma sistemleri tarafından 500'den fazla hava hedefi başarıyla düşürüldü.İmha edilen hedefler arasında 10 adet uzun menzilli Flamingo seyir füzesi ve Belgorod bölgesi semalarında önlenen 9 adetABD yapımı HIMARS roketi yer aldı.Ayrıca uzun menzilli 494 adet İHAhava savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildi.Hava hedeflerinin imhası, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Ana Komutanlığı'nın tek bir merkezi yönetimi altında, uçaksavar füze birliklerinin, mobil ateş gruplarının, avcı ve ordu havacılık mürettebatının profesyonel ve cesur eylemleriyle tüm savunma hatlarında başarıyla gerçekleştirildi.Haziran ayında 13 binden fazla hedef vurulduAçıklamada, yalnızca geçtiğimiz Haziran ayı boyunca Rusya bölgeleri üzerinde, üretimi ve fırlatılması İngiltere dahil olmak üzere çoğu Avrupa ülkesi ve Kiev rejiminin diğer sponsorları tarafından sağlanan yaklaşık 13 bin hava hedefinin Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edildiği bilgisi paylaşıldı.Rusya Savunma Bakanlığı, Zelenskiy’in Rusya’daki sivil altyapıya zarar verme yönündeki bu girişiminin, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından karşılıksız bırakılmayacağını ve gerekli yanıtın verileceğini altını çizerek belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/cezayirli-uzman-attia-konstantinovkayi-degerlendirdi-rusya-guvenlik-sinirlarini-genisletiyor-1107002928.html

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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, hava saldırısı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), flamingo, himars, hava savunma