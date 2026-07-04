https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/sigarayi-birakmak-isteyen-1-milyon-kisiye-ucretsiz-ilac-destegi-verilecek-1106994937.html

Sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği verilecek

Sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği verilecek

Sputnik Türkiye

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tütün bağımlılığı tedavisi gören 1 milyon kişiye, sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T09:53+0300

2026-07-04T09:53+0300

2026-07-04T09:53+0300

türki̇ye

sağlık bakanlığı

resmî gazete

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Sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik önemli bir destek kararı yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, tütün bağımlılığı tedavisi gören 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak.Resmî Gazete'de yayımlanan 11502 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli yararlanacakların tespitine ilişkin karara ek düzenleme yapıldı.Karara göre, tütün bağımlılığı tedavisi gören hastalar, sayıları 1 milyon kişiyi aşmamak kaydıyla, herhangi bir sosyal güvenceye sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın ücretsiz tedavi desteğinden yararlanabilecek.Uygulama kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına dağıtılacak nikotin replasman preparatları ile Bupropion HCl, Vareniklin ve Sitizin etken maddeli ilaçlar, tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla ücretsiz olarak hastalara ulaştırılacak.Karar, 4736 sayılı Kanun'un ilgili hükmünden muaf tutularak yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Uygulamanın yürütülmesinden Sağlık Bakanlığı sorumlu olacak.

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