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Sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği verilecek
Sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği verilecek
Sputnik Türkiye
Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tütün bağımlılığı tedavisi gören 1 milyon kişiye, sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T09:53+0300
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Sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik önemli bir destek kararı yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, tütün bağımlılığı tedavisi gören 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak.Resmî Gazete'de yayımlanan 11502 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli yararlanacakların tespitine ilişkin karara ek düzenleme yapıldı.Karara göre, tütün bağımlılığı tedavisi gören hastalar, sayıları 1 milyon kişiyi aşmamak kaydıyla, herhangi bir sosyal güvenceye sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın ücretsiz tedavi desteğinden yararlanabilecek.Uygulama kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına dağıtılacak nikotin replasman preparatları ile Bupropion HCl, Vareniklin ve Sitizin etken maddeli ilaçlar, tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla ücretsiz olarak hastalara ulaştırılacak.Karar, 4736 sayılı Kanun'un ilgili hükmünden muaf tutularak yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Uygulamanın yürütülmesinden Sağlık Bakanlığı sorumlu olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/yeni-atama-kararlari-ulastirma-ve-altyapi-bakan-yardimcisi-degisti-1106992593.html
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sağlık bakanlığı, resmî gazete
sağlık bakanlığı, resmî gazete

Sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği verilecek

09:53 04.07.2026
Meme kanseri ve sigara ilişkisi
Meme kanseri ve sigara ilişkisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
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Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tütün bağımlılığı tedavisi gören 1 milyon kişiye, sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sağlanmasının önü açıldı.
Sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik önemli bir destek kararı yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, tütün bağımlılığı tedavisi gören 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak.
Resmî Gazete'de yayımlanan 11502 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli yararlanacakların tespitine ilişkin karara ek düzenleme yapıldı.
Karara göre, tütün bağımlılığı tedavisi gören hastalar, sayıları 1 milyon kişiyi aşmamak kaydıyla, herhangi bir sosyal güvenceye sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın ücretsiz tedavi desteğinden yararlanabilecek.
Uygulama kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına dağıtılacak nikotin replasman preparatları ile Bupropion HCl, Vareniklin ve Sitizin etken maddeli ilaçlar, tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla ücretsiz olarak hastalara ulaştırılacak.
Karar, 4736 sayılı Kanun'un ilgili hükmünden muaf tutularak yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Uygulamanın yürütülmesinden Sağlık Bakanlığı sorumlu olacak.
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