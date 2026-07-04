https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/rusyadan-baltik-ulkelerine-suclama-ukrayna-ihalarina-hava-koridoru-actilar-1106995848.html

Rusya’dan Baltık ülkelerine suçlama: ‘Ukrayna İHA’larına hava koridoru açtılar’

Rusya’dan Baltık ülkelerine suçlama: ‘Ukrayna İHA’larına hava koridoru açtılar’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya ve diğer Baltık ülkelerinin, Rusya'daki sivil altyapıyı hedef alan Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarına (İHA) hava... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T10:16+0300

2026-07-04T10:16+0300

2026-07-04T10:16+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mihail galuzin

baltık ülkeleri

ukrayna

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Baltık ülkelerini hedef alan çarpıcı açıklamalarda bulundu.Sputnik’e konuşan Galuzin, "Letonya ve diğer Baltık cumhuriyetlerinin, ülkemizin sivil altyapısına saldıran Ukrayna İHA’ları için kendi hava koridorlarını çoktan sağladığına dair doğrulanmış verilere sahip olduğumuzu hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.‘Sınırda İHA fabrikası kurulması açık bir provokasyon’Letonya'nın Rusya sınırında Ukrayna için bir İHA fabrikası kurma planlarını da değerlendiren Galuzin, bu adımı “açık bir provokasyon” olarak nitelendirdi. Baltık ülkelerinin Rusya'ya karşı düşmanca bir çizgi izlediğini belirten Bakan Yardımcısı, sözlerini şöyle sürdürdü:Galuzin, Baltık ülkelerinin bu süreçte kendi çıkarlarını gözettiğini, Avrupa Birliği'nin askerileşmesi kapsamındaki askeri bütçelerden pay almayı ve NATO'nun doğu kanadının “kilit unsuru” haline gelerek jeopolitik önem kazanmayı hedeflediklerini kaydetti.‘Batı için onlar sadece ilk sırada feda edilecek top yemi’Baltık ülkelerinin Batı dünyası tarafından aslında “özümsenmediğini” söyleyen Galuzin, diplomatik kulislerde bu ülkeler için çok daha sert ifadeler kullanıldığına dikkat çekti:Gerilim tırmanıyor: İstihbarattan ‘yeni saldırı’ uyarısıHaberde aktarılan bilgilere göre, Mart ayının sonundan bu yana Ukrayna’ya ait İHA’lar birkaç kez Letonya ve Estonya hava sahasına giriş yaptı. Baltık ülkeleri, Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmak için kendi hava sahasını kullanmasına izin verdikleri yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddediyor.Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Kiev rejiminin yeni bir terör saldırısı dalgası hazırlığında olduğunu ve uçuş süresini kısaltmak amacıyla İHA’ları doğrudan Baltık cumhuriyetlerinin topraklarından fırlatmayı planladığını açıklamıştı.

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