https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/rusyadan-baltik-ulkelerine-suclama-ukrayna-ihalarina-hava-koridoru-actilar-1106995848.html
Rusya’dan Baltık ülkelerine suçlama: ‘Ukrayna İHA’larına hava koridoru açtılar’
Rusya’dan Baltık ülkelerine suçlama: ‘Ukrayna İHA’larına hava koridoru açtılar’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya ve diğer Baltık ülkelerinin, Rusya'daki sivil altyapıyı hedef alan Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarına (İHA) hava... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T10:16+0300
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2026-07-04T10:16+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mihail galuzin
baltık ülkeleri
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
letonya
estonya
avrupa birliği
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Baltık ülkelerini hedef alan çarpıcı açıklamalarda bulundu.Sputnik’e konuşan Galuzin, "Letonya ve diğer Baltık cumhuriyetlerinin, ülkemizin sivil altyapısına saldıran Ukrayna İHA’ları için kendi hava koridorlarını çoktan sağladığına dair doğrulanmış verilere sahip olduğumuzu hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.‘Sınırda İHA fabrikası kurulması açık bir provokasyon’Letonya'nın Rusya sınırında Ukrayna için bir İHA fabrikası kurma planlarını da değerlendiren Galuzin, bu adımı “açık bir provokasyon” olarak nitelendirdi. Baltık ülkelerinin Rusya'ya karşı düşmanca bir çizgi izlediğini belirten Bakan Yardımcısı, sözlerini şöyle sürdürdü:Galuzin, Baltık ülkelerinin bu süreçte kendi çıkarlarını gözettiğini, Avrupa Birliği'nin askerileşmesi kapsamındaki askeri bütçelerden pay almayı ve NATO'nun doğu kanadının “kilit unsuru” haline gelerek jeopolitik önem kazanmayı hedeflediklerini kaydetti.‘Batı için onlar sadece ilk sırada feda edilecek top yemi’Baltık ülkelerinin Batı dünyası tarafından aslında “özümsenmediğini” söyleyen Galuzin, diplomatik kulislerde bu ülkeler için çok daha sert ifadeler kullanıldığına dikkat çekti:Gerilim tırmanıyor: İstihbarattan ‘yeni saldırı’ uyarısıHaberde aktarılan bilgilere göre, Mart ayının sonundan bu yana Ukrayna’ya ait İHA’lar birkaç kez Letonya ve Estonya hava sahasına giriş yaptı. Baltık ülkeleri, Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmak için kendi hava sahasını kullanmasına izin verdikleri yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddediyor.Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Kiev rejiminin yeni bir terör saldırısı dalgası hazırlığında olduğunu ve uçuş süresini kısaltmak amacıyla İHA’ları doğrudan Baltık cumhuriyetlerinin topraklarından fırlatmayı planladığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/putinden-trumpa-250-yil-tebrigi-kuresel-guvenlik-icin-ozel-bir-sorumlulugumuz-var-1106994768.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin, baltık ülkeleri, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), letonya, estonya, avrupa birliği, nato, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin, baltık ülkeleri, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), letonya, estonya, avrupa birliği, nato, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
Rusya’dan Baltık ülkelerine suçlama: ‘Ukrayna İHA’larına hava koridoru açtılar’
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya ve diğer Baltık ülkelerinin, Rusya'daki sivil altyapıyı hedef alan Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarına (İHA) hava koridoru sağladığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Baltık ülkelerini hedef alan çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sputnik’e konuşan Galuzin, "Letonya ve diğer Baltık cumhuriyetlerinin, ülkemizin sivil altyapısına saldıran Ukrayna İHA’ları için kendi hava koridorlarını çoktan sağladığına dair doğrulanmış verilere sahip olduğumuzu hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.
‘Sınırda İHA fabrikası kurulması açık bir provokasyon’
Letonya'nın Rusya sınırında Ukrayna için bir İHA fabrikası kurma planlarını da değerlendiren Galuzin, bu adımı “açık bir provokasyon” olarak nitelendirdi. Baltık ülkelerinin Rusya'ya karşı düşmanca bir çizgi izlediğini belirten Bakan Yardımcısı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Rus ordusunun Ukrayna’nın askeri altyapısını etkili bir şekilde yok ettiği ve sıfırladığı bir ortamda, askeri üretimin yurt dışına taşınması Kiev rejimi için belirli bir anlam taşıyor.”
Galuzin, Baltık ülkelerinin bu süreçte kendi çıkarlarını gözettiğini, Avrupa Birliği'nin askerileşmesi kapsamındaki askeri bütçelerden pay almayı ve NATO'nun doğu kanadının “kilit unsuru” haline gelerek jeopolitik önem kazanmayı hedeflediklerini kaydetti.
‘Batı için onlar sadece ilk sırada feda edilecek top yemi’
Baltık ülkelerinin Batı dünyası tarafından aslında “özümsenmediğini” söyleyen Galuzin, diplomatik kulislerde bu ülkeler için çok daha sert ifadeler kullanıldığına dikkat çekti:
"Batılılar diplomatik kulislerde onlardan bahsederken 'limitrof' (sınır devletleri), 'tampon bölge' veya 'ilk sırada feda edilecek top yemi' ifadelerini kullanıyor. Özellikle Rusya ile olası bir askeri çatışma senaryoları tahmin edilirken bu durum öne çıkıyor. Tarihsel olarak Batı Avrupa ülkeleri için onların 'yabancı' olduğu ve onlara acımayacakları çok açık."
Gerilim tırmanıyor: İstihbarattan ‘yeni saldırı’ uyarısı
Haberde aktarılan bilgilere göre, Mart ayının sonundan bu yana Ukrayna’ya ait İHA’lar birkaç kez Letonya ve Estonya hava sahasına giriş yaptı. Baltık ülkeleri, Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmak için kendi hava sahasını kullanmasına izin verdikleri yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddediyor.
Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Kiev rejiminin yeni bir terör saldırısı dalgası hazırlığında olduğunu ve uçuş süresini kısaltmak amacıyla İHA’ları doğrudan Baltık cumhuriyetlerinin topraklarından fırlatmayı planladığını açıklamıştı.