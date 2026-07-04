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Putin’den Trump’a 250. yıl tebriği: ‘Küresel güvenlik için özel bir sorumluluğumuz var’
Putin’den Trump’a 250. yıl tebriği: ‘Küresel güvenlik için özel bir sorumluluğumuz var’
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Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı dolayısıyla Başkan Trump’a bir tebrik mesajı gönderdi. Putin mesajında, iki nükleer güç olarak... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
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Kremlin’in resmi internet sitesinde yayımlanan tebrik mesajında, Rusya lideri Vladimir Putin'in ABD’li mevkidaşı Donald Trump’a hitaben, "Sayın Başkan, sevgili Donald, Birleşik Devletler'in bağımsızlığının 250. yıldönümü vesilesiyle içten tebriklerimi kabul et” ifadelerini kullandığı belirtildi.‘Küresel güvenlik iki ülkenin omuzlarında’Mesajında Moskova ve Washington arasındaki stratejik role vurgu yapan Putin, dünyanın en büyük iki nükleer gücü olarak Rusya ve ABD'nin küresel ölçekte güvenlik ve istikrarı sağlama konusunda özel bir sorumluluk taşıdığının altını çizdi.Dünya kamuoyunun çıkarlarına vurguİki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine de değinen Rusya Devlet Başkanı, Moskova ile Washington arasında yapıcı, eşit ve karşılıklı yarara dayalı bağlar kurmanın önemine işaret etti.Putin, bu yakınlaşmanın sadece her iki ülkenin halkları için değil, tüm dünya kamuoyunun çıkarları için de gerekli olduğunu ifade etti.
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rusya, abd, vladimir putin, donald trump, tebrik, tebrik mesajı
rusya, abd, vladimir putin, donald trump, tebrik, tebrik mesajı

Putin’den Trump’a 250. yıl tebriği: ‘Küresel güvenlik için özel bir sorumluluğumuz var’

09:39 04.07.2026 (güncellendi: 09:46 04.07.2026)
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisEl presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Finlandia en 2018
El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Finlandia en 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı dolayısıyla Başkan Trump’a bir tebrik mesajı gönderdi. Putin mesajında, iki nükleer güç olarak küresel istikrarın sağlanmasında üstlendikleri ortak sorumluluğa ve yapıcı ilişkilerin önemine dikkat çekti.
Kremlin’in resmi internet sitesinde yayımlanan tebrik mesajında, Rusya lideri Vladimir Putin'in ABD’li mevkidaşı Donald Trump’a hitaben, "Sayın Başkan, sevgili Donald, Birleşik Devletler'in bağımsızlığının 250. yıldönümü vesilesiyle içten tebriklerimi kabul et” ifadelerini kullandığı belirtildi.

‘Küresel güvenlik iki ülkenin omuzlarında’

Mesajında Moskova ve Washington arasındaki stratejik role vurgu yapan Putin, dünyanın en büyük iki nükleer gücü olarak Rusya ve ABD'nin küresel ölçekte güvenlik ve istikrarı sağlama konusunda özel bir sorumluluk taşıdığının altını çizdi.

Dünya kamuoyunun çıkarlarına vurgu

İki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine de değinen Rusya Devlet Başkanı, Moskova ile Washington arasında yapıcı, eşit ve karşılıklı yarara dayalı bağlar kurmanın önemine işaret etti.
Putin, bu yakınlaşmanın sadece her iki ülkenin halkları için değil, tüm dünya kamuoyunun çıkarları için de gerekli olduğunu ifade etti.
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