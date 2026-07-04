https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/putinden-trumpa-250-yil-tebrigi-kuresel-guvenlik-icin-ozel-bir-sorumlulugumuz-var-1106994768.html

Putin’den Trump’a 250. yıl tebriği: ‘Küresel güvenlik için özel bir sorumluluğumuz var’

Putin’den Trump’a 250. yıl tebriği: ‘Küresel güvenlik için özel bir sorumluluğumuz var’

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı dolayısıyla Başkan Trump’a bir tebrik mesajı gönderdi. Putin mesajında, iki nükleer güç olarak... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T09:39+0300

2026-07-04T09:39+0300

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Kremlin’in resmi internet sitesinde yayımlanan tebrik mesajında, Rusya lideri Vladimir Putin'in ABD’li mevkidaşı Donald Trump’a hitaben, "Sayın Başkan, sevgili Donald, Birleşik Devletler'in bağımsızlığının 250. yıldönümü vesilesiyle içten tebriklerimi kabul et” ifadelerini kullandığı belirtildi.‘Küresel güvenlik iki ülkenin omuzlarında’Mesajında Moskova ve Washington arasındaki stratejik role vurgu yapan Putin, dünyanın en büyük iki nükleer gücü olarak Rusya ve ABD'nin küresel ölçekte güvenlik ve istikrarı sağlama konusunda özel bir sorumluluk taşıdığının altını çizdi.Dünya kamuoyunun çıkarlarına vurguİki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine de değinen Rusya Devlet Başkanı, Moskova ile Washington arasında yapıcı, eşit ve karşılıklı yarara dayalı bağlar kurmanın önemine işaret etti.Putin, bu yakınlaşmanın sadece her iki ülkenin halkları için değil, tüm dünya kamuoyunun çıkarları için de gerekli olduğunu ifade etti.

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