https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/cezayirli-uzman-attia-konstantinovkayi-degerlendirdi-rusya-guvenlik-sinirlarini-genisletiyor-1107002928.html

Cezayirli uzman Attia, Konstantinovka’yı değerlendirdi: Rusya güvenlik sınırlarını genişletiyor

Cezayirli uzman Attia, Konstantinovka’yı değerlendirdi: Rusya güvenlik sınırlarını genişletiyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın sınırlarını NATO tehdidinden korumak için askeri taktiklerin ötesine geçerek derin bir stratejik savunma hattı inşa ettiğini dile getiren Attia... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T16:05+0300

2026-07-04T16:05+0300

2026-07-04T16:03+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

konstantinovka

sumi bölgesi

harkov

tampon bölge

uzman yorumu

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Cezayirli güvenlik ve strateji uzmanı İdris Attia, Rus güçlerinin Konstantinovka’yı özgürleştirmesinin ardından Sputnik’e önemli değerlendirmelerde bulundu.Attia, Rusya'nın sınırlarında bir ‘tampon bölge’ oluşturma hamlesinin, NATO ile devam eden kaçınılmaz çatışma koşullarında taktiksel askeri önlemlerden, uzun vadeli bir ulusal güvenlik stratejisine geçişin en net kanıtı olduğunu belirtti.Batı silahlarına karşı jeopolitik cevapMoskova'nın askeri tehditleri sınırlarından tamamen uzaklaştırmayı hedeflediğini belirten Attia, çatışma hattının Ukrayna topraklarının derinliklerinedoğru kararlılıkla itildiğini vurguladı. Rus ordusunun özellikle Harkov ve Sumi yönlerindeki operasyonlarına dikkat çeken uzman, şu ifadeleri kullandı:Attia, tampon bölge oluşturulmasının, NATO'nun Rusya sınırlarında uzun süredir yürüttüğü silahlandırma politikasına karşı verilmiş güçlü bir jeopolitik yanıt olduğunu belirterek, “Batı ile güvenli bir uzlaşı zemininin kalmadığı bu dönemde Rusya, kendi ulusal güvenlik çıkarlarını güvence altına almak adına sahada yeni bir gerçeklik şekillendiriyor” dedi.NATO’ya net bir caydırıcılık mesajıUkrayna'nın Rus altyapı tesislerine yönelik saldırı girişimlerinin Moskova'nın elini güçlendirdiğini belirten Cezayirli uzman, bu durumun Rusya'yı Ukrayna genelindeki enerji tesislerine, lojistik rotalara ve ulaşım ağlarına yönelik ezici darbelerini artırmaya sevk edeceğini altını çizerek çizdi. Attia, bu stratejinin NATO için doğrudan bir caydırıcılık sinyali taşıdığını ve Rusya'nın, topraklarına yönelik saldırılar yoğunlaştıkça tampon bölgeyi daha da genişletme kararlılığında olduğunu gösterdiğini söyledi.Güvenliğin sınırını Batı’nın tehdidi belirliyorUzman, analizini Rusya’nın değişen güvenlik paradigmasını özetleyerek tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/rus-uzman-gagin-konstantinovkanin-dususu-ukrayna-cephesinde-kaosa-yol-acti-1107000360.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

konstantinovka

sumi bölgesi

harkov

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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, konstantinovka, sumi bölgesi, harkov, tampon bölge, uzman yorumu