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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/cezayirli-uzman-attia-konstantinovkayi-degerlendirdi-rusya-guvenlik-sinirlarini-genisletiyor-1107002928.html
Cezayirli uzman Attia, Konstantinovka’yı değerlendirdi: Rusya güvenlik sınırlarını genişletiyor
Cezayirli uzman Attia, Konstantinovka’yı değerlendirdi: Rusya güvenlik sınırlarını genişletiyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın sınırlarını NATO tehdidinden korumak için askeri taktiklerin ötesine geçerek derin bir stratejik savunma hattı inşa ettiğini dile getiren Attia... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
konstantinovka
sumi bölgesi
harkov
tampon bölge
uzman yorumu
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Cezayirli güvenlik ve strateji uzmanı İdris Attia, Rus güçlerinin Konstantinovka’yı özgürleştirmesinin ardından Sputnik’e önemli değerlendirmelerde bulundu.Attia, Rusya'nın sınırlarında bir ‘tampon bölge’ oluşturma hamlesinin, NATO ile devam eden kaçınılmaz çatışma koşullarında taktiksel askeri önlemlerden, uzun vadeli bir ulusal güvenlik stratejisine geçişin en net kanıtı olduğunu belirtti.Batı silahlarına karşı jeopolitik cevapMoskova'nın askeri tehditleri sınırlarından tamamen uzaklaştırmayı hedeflediğini belirten Attia, çatışma hattının Ukrayna topraklarının derinliklerinedoğru kararlılıkla itildiğini vurguladı. Rus ordusunun özellikle Harkov ve Sumi yönlerindeki operasyonlarına dikkat çeken uzman, şu ifadeleri kullandı:Attia, tampon bölge oluşturulmasının, NATO'nun Rusya sınırlarında uzun süredir yürüttüğü silahlandırma politikasına karşı verilmiş güçlü bir jeopolitik yanıt olduğunu belirterek, “Batı ile güvenli bir uzlaşı zemininin kalmadığı bu dönemde Rusya, kendi ulusal güvenlik çıkarlarını güvence altına almak adına sahada yeni bir gerçeklik şekillendiriyor” dedi.NATO’ya net bir caydırıcılık mesajıUkrayna'nın Rus altyapı tesislerine yönelik saldırı girişimlerinin Moskova'nın elini güçlendirdiğini belirten Cezayirli uzman, bu durumun Rusya'yı Ukrayna genelindeki enerji tesislerine, lojistik rotalara ve ulaşım ağlarına yönelik ezici darbelerini artırmaya sevk edeceğini altını çizerek çizdi. Attia, bu stratejinin NATO için doğrudan bir caydırıcılık sinyali taşıdığını ve Rusya'nın, topraklarına yönelik saldırılar yoğunlaştıkça tampon bölgeyi daha da genişletme kararlılığında olduğunu gösterdiğini söyledi.Güvenliğin sınırını Batı’nın tehdidi belirliyorUzman, analizini Rusya’nın değişen güvenlik paradigmasını özetleyerek tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/rus-uzman-gagin-konstantinovkanin-dususu-ukrayna-cephesinde-kaosa-yol-acti-1107000360.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
konstantinovka
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, konstantinovka, sumi bölgesi, harkov, tampon bölge, uzman yorumu
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, konstantinovka, sumi bölgesi, harkov, tampon bölge, uzman yorumu

Cezayirli uzman Attia, Konstantinovka’yı değerlendirdi: Rusya güvenlik sınırlarını genişletiyor

16:05 04.07.2026
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı / Rus Ordusu, DHC’deki Konstantinovka kentini özgürleştirdiDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - Konstantinovka
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - Konstantinovka - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı / Rus Ordusu, DHC’deki Konstantinovka kentini özgürleştirdi
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Rusya’nın sınırlarını NATO tehdidinden korumak için askeri taktiklerin ötesine geçerek derin bir stratejik savunma hattı inşa ettiğini dile getiren Attia, Moskova’nın Batı silahlarının menziline göre güvenlik sınırlarını genişlettiğini belirtti.
Cezayirli güvenlik ve strateji uzmanı İdris Attia, Rus güçlerinin Konstantinovka’yı özgürleştirmesinin ardından Sputnik’e önemli değerlendirmelerde bulundu.
Attia, Rusya'nın sınırlarında bir ‘tampon bölge’ oluşturma hamlesinin, NATO ile devam eden kaçınılmaz çatışma koşullarında taktiksel askeri önlemlerden, uzun vadeli bir ulusal güvenlik stratejisine geçişin en net kanıtı olduğunu belirtti.

Batı silahlarına karşı jeopolitik cevap

Moskova'nın askeri tehditleri sınırlarından tamamen uzaklaştırmayı hedeflediğini belirten Attia, çatışma hattının Ukrayna topraklarının derinliklerinedoğru kararlılıkla itildiğini vurguladı. Rus ordusunun özellikle Harkov ve Sumi yönlerindeki operasyonlarına dikkat çeken uzman, şu ifadeleri kullandı:
“Bu operasyonların temel amacı, Ukrayna birliklerini lojistik üslerinden mahrum bırakmak ve Batı tarafından tedarik edilen silahların Rusya topraklarını hedef alma kabiliyetini tamamen ortadan kaldırmak.”
Attia, tampon bölge oluşturulmasının, NATO'nun Rusya sınırlarında uzun süredir yürüttüğü silahlandırma politikasına karşı verilmiş güçlü bir jeopolitik yanıt olduğunu belirterek, “Batı ile güvenli bir uzlaşı zemininin kalmadığı bu dönemde Rusya, kendi ulusal güvenlik çıkarlarını güvence altına almak adına sahada yeni bir gerçeklik şekillendiriyor” dedi.

NATO’ya net bir caydırıcılık mesajı

Ukrayna'nın Rus altyapı tesislerine yönelik saldırı girişimlerinin Moskova'nın elini güçlendirdiğini belirten Cezayirli uzman, bu durumun Rusya'yı Ukrayna genelindeki enerji tesislerine, lojistik rotalara ve ulaşım ağlarına yönelik ezici darbelerini artırmaya sevk edeceğini altını çizerek çizdi. Attia, bu stratejinin NATO için doğrudan bir caydırıcılık sinyali taşıdığını ve Rusya'nın, topraklarına yönelik saldırılar yoğunlaştıkça tampon bölgeyi daha da genişletme kararlılığında olduğunu gösterdiğini söyledi.

Güvenliğin sınırını Batı’nın tehdidi belirliyor

Uzman, analizini Rusya’nın değişen güvenlik paradigmasını özetleyerek tamamladı:
“Moskova artık geleneksel idari sınırları kendi güvenliği için yeterli bir garanti olarak görmüyor. Rusya, kendi güvenlik bölgesinin ölçeğini, doğrudan maruz kaldığı tehditlerin seviyesine ve Ukrayna’ya sağlanan Batı silahlarının menziline endekslemiş durumda. Tehdit büyüdükçe, Rusya'nın güvenli bölgesi de ileriye doğru genişleyecek.”
Konstantinovka'nın Ukrayna güçlerinden özgürleştirilmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
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Rus uzman Gagin: Konstantinovka'nın düşüşü Ukrayna cephesinde kaosa yol açtı
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