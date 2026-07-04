https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/rusya-savunma-bakanligi-harkov-bolgesinde-4-yerlesim-donetskte-bir-koy-rus-birliklerinin-kontrolune-1107005882.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov bölgesinde 4 yerleşim, Donetsk’te bir köy Rus birliklerinin kontrolüne geçti

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov bölgesinde 4 yerleşim, Donetsk’te bir köy Rus birliklerinin kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov bölgesinde dört yerleşim birimi ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) bir köyün Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T20:51+0300

2026-07-04T20:51+0300

2026-07-04T20:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

harkov

donetsk

ukrayna

rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki çatışma bölgesinde ilerleme kaydettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Harkov bölgesinde dört yerleşim birimi, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) ise bir köyün Rus birliklerinin kontrolüne geçtiği belirtildi.Açıklamaya göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri Harkov bölgesinde daha elverişli hatlar ve mevziler ele geçirerek Şiykovka, Novıy Mir, Çerneşçina ve Drujelubovka yerleşimleri üzerinde kontrol sağladı. Bu hatta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir gün içinde 230’dan fazla asker, zırhlı araçlar, 17 kamyon ve otomobil, üç topçu sistemi, bir RAK-SA-12 çok namlulu roketatar aracı ve iki elektronik harp istasyonu kaybettiği belirtildi.Açıklamada ayrıca, ‘Merkez Askeri Grubu' birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Vasilevka yerleşimini ele geçirerek taktik durumunu iyileştirdiği bilgisi verildi. Rus birliklerinin ayrıca DHC’de Svyatogorovka, Gruzskoye, Annovka, Novovodyanoye ve Dobropolye çevresinde, Dnepropetrovsk bölgesinde ise Novopavlovka yakınlarında Ukrayna güçlerine “önemli kayıplar verdirdiği” ifade edildi.Bakanlık, bu bölgelerde Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde 310’dan fazla asker, 10 araç ve 4 sahra topu kaybettiği bilgisini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/rusya-konstantinovkada-hayatini-kaybeden-ukraynali-askerler-icin-insani-ara-onerdi-1107005556.html

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

harkov

donetsk

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rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), harkov, donetsk, ukrayna, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri