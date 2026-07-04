https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/rusya-savunma-bakanligi-harkov-bolgesinde-4-yerlesim-donetskte-bir-koy-rus-birliklerinin-kontrolune-1107005882.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov bölgesinde 4 yerleşim, Donetsk’te bir köy Rus birliklerinin kontrolüne geçti
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov bölgesinde 4 yerleşim, Donetsk’te bir köy Rus birliklerinin kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov bölgesinde dört yerleşim birimi ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) bir köyün Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T20:51+0300
2026-07-04T20:51+0300
2026-07-04T20:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
harkov
donetsk
ukrayna
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/01/1094106066_0:50:750:472_1920x0_80_0_0_1c4aa7b8068886569a4dd46f31955051.png
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki çatışma bölgesinde ilerleme kaydettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Harkov bölgesinde dört yerleşim birimi, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) ise bir köyün Rus birliklerinin kontrolüne geçtiği belirtildi.Açıklamaya göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri Harkov bölgesinde daha elverişli hatlar ve mevziler ele geçirerek Şiykovka, Novıy Mir, Çerneşçina ve Drujelubovka yerleşimleri üzerinde kontrol sağladı. Bu hatta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir gün içinde 230’dan fazla asker, zırhlı araçlar, 17 kamyon ve otomobil, üç topçu sistemi, bir RAK-SA-12 çok namlulu roketatar aracı ve iki elektronik harp istasyonu kaybettiği belirtildi.Açıklamada ayrıca, ‘Merkez Askeri Grubu' birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Vasilevka yerleşimini ele geçirerek taktik durumunu iyileştirdiği bilgisi verildi. Rus birliklerinin ayrıca DHC’de Svyatogorovka, Gruzskoye, Annovka, Novovodyanoye ve Dobropolye çevresinde, Dnepropetrovsk bölgesinde ise Novopavlovka yakınlarında Ukrayna güçlerine “önemli kayıplar verdirdiği” ifade edildi.Bakanlık, bu bölgelerde Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde 310’dan fazla asker, 10 araç ve 4 sahra topu kaybettiği bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/rusya-konstantinovkada-hayatini-kaybeden-ukraynali-askerler-icin-insani-ara-onerdi-1107005556.html
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
harkov
donetsk
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/01/1094106066_52:0:681:472_1920x0_80_0_0_54320f9dbd9d1ccd91b27673f0731bb7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), harkov, donetsk, ukrayna, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), harkov, donetsk, ukrayna, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov bölgesinde 4 yerleşim, Donetsk’te bir köy Rus birliklerinin kontrolüne geçti
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov bölgesinde dört yerleşim birimi ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) bir köyün Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlık, son 24 saatte bu hatlarda Ukrayna güçlerinin toplamda 540’tan fazla personel ve çok sayıda araç-teçhizat kaybettiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki çatışma bölgesinde ilerleme kaydettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Harkov bölgesinde dört yerleşim birimi, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) ise bir köyün Rus birliklerinin kontrolüne geçtiği belirtildi.
Açıklamaya göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri Harkov bölgesinde daha elverişli hatlar ve mevziler ele geçirerek Şiykovka, Novıy Mir, Çerneşçina ve Drujelubovka yerleşimleri üzerinde kontrol sağladı. Bu hatta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir gün içinde 230’dan fazla asker, zırhlı araçlar, 17 kamyon ve otomobil, üç topçu sistemi, bir RAK-SA-12 çok namlulu roketatar aracı ve iki elektronik harp istasyonu kaybettiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, ‘Merkez Askeri Grubu' birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Vasilevka yerleşimini ele geçirerek taktik durumunu iyileştirdiği bilgisi verildi. Rus birliklerinin ayrıca DHC’de Svyatogorovka, Gruzskoye, Annovka, Novovodyanoye ve Dobropolye çevresinde, Dnepropetrovsk bölgesinde ise Novopavlovka yakınlarında Ukrayna güçlerine “önemli kayıplar verdirdiği” ifade edildi.
Bakanlık, bu bölgelerde Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde 310’dan fazla asker, 10 araç ve 4 sahra topu kaybettiği bilgisini paylaştı.