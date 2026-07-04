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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/rusya-konstantinovkada-hayatini-kaybeden-ukraynali-askerler-icin-insani-ara-onerdi-1107005556.html
Rusya, Konstantinovka’da hayatını kaybeden Ukraynalı askerler için insani ara önerdi
Rusya, Konstantinovka’da hayatını kaybeden Ukraynalı askerler için insani ara önerdi
Sputnik Türkiye
Rusya, Konstantinovka’daki çatışmalarda hayatını kaybeden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensuplarının cenazelerinin teslim edilmesi amacıyla insani bir girişim... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-04T20:33+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
konstantinovka
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Rusya Savunma Bakanlığı, Konstantinovka’da hayatını kaybeden Ukrayna askerlerinin cenazelerinin teslimi için 6 Temmuz’da insani bir ara verilmesini teklif etti. Moskova, Kiev’den kente yönelik saldırıların 6 Temmuz’da 12.00-18.00 saatleri arasında durdurulması ve yanıtını 5 Temmuz saat 12.00’ye kadar iletmesini istedi.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Konstantinovka’nın Rus güçleri tarafından ele geçirilmesinin ardından bölgede hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin naaşlarının Ukrayna tarafına iadesi için bir insani eylem düzenlemeye hazır olunduğu belirtildi.Bakanlık, bu kapsamda Ukrayna tarafına 6 Temmuz’da 12.00-18.00 arasında Konstantinovka kentine yönelik bombardımanı durdurma çağrısında bulundu. Açıklamada, Kiev’in bu öneriye vereceği yanıtın 5 Temmuz saat 12.00’ye kadar bekleneceği kaydedildi.Slavyansk, Kramatorsk ve Drujkovka ile birlikte Ukrayna’nın Donbass’taki dört "kale şehrinden" biri olan Konstantinovka, Rus birlikleri tarafından kontrol altına alındı. Ukrayna yönetimi, stratejik önemi nedeniyle kentte 2014 yılından bu yana oldukça iyi tahkim edilmiş bir mevzi sistemi inşa etmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kenti ve çevresini elinde tutabilmek amacıyla 7 tugaydan oluşan toplam 45 taburluk, yaklaşık 15 bin 500 askerden oluşan bir askeri güç konuşlandırmıştı. Ancak bu gücün büyük kısmı yok oldu ve Ukrayna ordusu toplam 13 bin 500 askerin hayatını kaybetti.Çatışmalar sonucunda Ukrayna ordusu insan gücünün yanı sıra ciddi teçhizat kaybı da yaşadı. Açıklanan verilere göre; savunma hattında 14 tank, 283 zırhlı araç, bin 400 otomobil, 200 sahra topu ve 8 adet çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/peskov-konstantinovkanin-alinmasi-cok-onemli-bir-zafer-1107004865.html
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rusya savunma bakanlığı, konstantinovka, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, moskova, kiev
rusya savunma bakanlığı, konstantinovka, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, moskova, kiev

Rusya, Konstantinovka’da hayatını kaybeden Ukraynalı askerler için insani ara önerdi

20:04 04.07.2026 (güncellendi: 20:33 04.07.2026)
© SputnikKonstantinovka-DHC
Konstantinovka-DHC - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
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Rusya, Konstantinovka’daki çatışmalarda hayatını kaybeden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensuplarının cenazelerinin teslim edilmesi amacıyla insani bir girişim başlatmaya hazır olduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Konstantinovka’da hayatını kaybeden Ukrayna askerlerinin cenazelerinin teslimi için 6 Temmuz’da insani bir ara verilmesini teklif etti. Moskova, Kiev’den kente yönelik saldırıların 6 Temmuz’da 12.00-18.00 saatleri arasında durdurulması ve yanıtını 5 Temmuz saat 12.00’ye kadar iletmesini istedi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Konstantinovka’nın Rus güçleri tarafından ele geçirilmesinin ardından bölgede hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin naaşlarının Ukrayna tarafına iadesi için bir insani eylem düzenlemeye hazır olunduğu belirtildi.
Bakanlık, bu kapsamda Ukrayna tarafına 6 Temmuz’da 12.00-18.00 arasında Konstantinovka kentine yönelik bombardımanı durdurma çağrısında bulundu. Açıklamada, Kiev’in bu öneriye vereceği yanıtın 5 Temmuz saat 12.00’ye kadar bekleneceği kaydedildi.
Slavyansk, Kramatorsk ve Drujkovka ile birlikte Ukrayna’nın Donbass’taki dört "kale şehrinden" biri olan Konstantinovka, Rus birlikleri tarafından kontrol altına alındı. Ukrayna yönetimi, stratejik önemi nedeniyle kentte 2014 yılından bu yana oldukça iyi tahkim edilmiş bir mevzi sistemi inşa etmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kenti ve çevresini elinde tutabilmek amacıyla 7 tugaydan oluşan toplam 45 taburluk, yaklaşık 15 bin 500 askerden oluşan bir askeri güç konuşlandırmıştı. Ancak bu gücün büyük kısmı yok oldu ve Ukrayna ordusu toplam 13 bin 500 askerin hayatını kaybetti.
Çatışmalar sonucunda Ukrayna ordusu insan gücünün yanı sıra ciddi teçhizat kaybı da yaşadı. Açıklanan verilere göre; savunma hattında 14 tank, 283 zırhlı araç, bin 400 otomobil, 200 sahra topu ve 8 adet çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.
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Peskov: Konstantinovka’nın alınması çok önemli bir zafer
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