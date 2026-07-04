Rus uzman Koşkin: Konstantinovka'nın kurtarılması Slavyansk ve Kramatorsk kapılarını açtı
13:11 04.07.2026 (güncellendi: 13:29 04.07.2026)
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı / Rus Ordusu, DHC’deki Konstantinovka kentini özgürleştirdiDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - Konstantinovka
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı / Rus Ordusu, DHC’deki Konstantinovka kentini özgürleştirdi
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Konstantinovka kontrolünün kaybedilmesinin Kiev rejimi için ağır bir siyasi ve lojistik darbe olduğunu vurgulayan Koşkin, Kiev rejimi lideri Zelenskiy'nin Batı'dan para koparabilmek için cephedeki çöküşü gizlemeye çalıştığını belirtti.
Rusya'nın önde gelen askeri ve uluslararası ilişkiler uzmanlarından Andrey Koşkin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Donbass'ın en kritik lojistik ve endüstriyel merkezlerinden biri olan Konstantinovka'nın kurtarılmasının ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Koşkin, bu zaferin özel askeri harekatın nihai hedeflerine ulaşmasında bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.
Batıya doğru ilerlemenin önü açıldı
Konstantinovka'nın stratejik konumuna dikkat çeken Andrey Koşkin, kentin kontrol altına alınmasının askeri dengeleri tamamen değiştirdiğini belirtti:
“Konstantinovka'nın Donbass için hayati bir ulaşım ve sanayi merkezi olduğu konusunda hiç kimsenin şüphesi yok. Bu bölgenin kurtarılması, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne Slavyansk ve Kramatorsk yönünde ilerleme imkanı tanıyor. Böylece Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin önemli sınırlarına ulaşma fırsatı doğdu. Görünen o ki, burası özel askeri harekat görevlerini tamamlama noktasındaki en kritik eşik.”
Kentin hem ekonomik hem de lojistik açıdan Ukrayna ordusu için büyük bir kayıp olduğunu vurgulayan uzman, "Lojistik ve ekonomik açıdan büyük önem taşıyan bu şehirlerin alınması mutlak bir başarı. Batıya doğru daha da ilerlememizi sağlayan bu başarıyla birlikte, Konstantinovka artık Slavyansk ve Kramatorsk'a giden yolu açmıştır" ifadelerini kullandı.
Kiev rejimi ağır bir askeri ve siyasi darbe aldı
Ukrayna ordusunun cephe hattında yaşadığı ağır personel krizinedeğinen Koşkin, Kiev rejiminin Rus ordusunun önlenemez ilerleyişini durdurabilmek için çaresizce hamleler yaptığını söyledi. Ukrayna'nın cephede yaklaşık 100 bin asker eksikliğiyaşadığını ve sürekli kayıp verdiğini belirten Rus uzman, Rusya'nın yarma harekatlarını engellemek adına Kiev'in diğer bölgelerdeki az sayıda birliğini bu hatlara kaydırmak zorunda kaldığını ifade etti.
Konstantinovka'nın düşmesinin Zelenskiy'nin siyasi geleceği için de ölümcül bir darbe olduğunu belirten Koşkin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Böyle bir tabloda Konstantinovka'nın kaybedilmesi, Zelenskiy'nin vaatlerine indirilmiş ciddi bir siyasi darbedir. Zelenskiy, özellikle Avrupalı devlet başkanlarına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sözde başarılarını dayatmaya, taarruzda olduklarını ve Rusya'yı yenmeye hiç olmadıkları kadar yakın olduklarını inandırmaya çalışıyor. Oysa Batı'daki bağımsız uzmanlar bile durumun hiç de öyle olmadığının farkında."
Zelenskiy'nin gerçeği yansıtmayan bu ‘zafer’ söylemlerinin arkasındaki temel motivasyonun finansal kaynak arayışı olduğunu vurgulayan emektar akademisyen, haberi şu sözlerle noktaladı:
“Zelenskiy'nin durmaksızın bilgi ve siyaset alanında bir 'galip' olarak görünmesi gerekiyor. Aksi takdirde çatışmaları sürdürmesini sağlayan Batı fonlarını ve paralarını alamaz. İşte bu koşullar altında Konstantinovka'nın düşüşü Zelenskiy için ağır bir darbe, ancak onun tek isteği bu gerçeği dünyadan saklamak ve kimsenin bunu bilmemesi.”