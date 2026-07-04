https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/rus-uzman-koskin-konstantinovkanin-kurtarilmasi-slavyansk-ve-kramatorsk-kapilarini-acti-1106999104.html

Rus uzman Koşkin: Konstantinovka'nın kurtarılması Slavyansk ve Kramatorsk kapılarını açtı

Rus uzman Koşkin: Konstantinovka'nın kurtarılması Slavyansk ve Kramatorsk kapılarını açtı

Sputnik Türkiye

Konstantinovka kontrolünün kaybedilmesinin Kiev rejimi için ağır bir siyasi ve lojistik darbe olduğunu vurgulayan Koşkin, Kiev rejimi lideri Zelenskiy'nin... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T13:11+0300

2026-07-04T13:11+0300

2026-07-04T13:29+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

konstantinovka

kramatorsk

andrey koşkin

uzman yorumu

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Rusya'nın önde gelen askeri ve uluslararası ilişkiler uzmanlarından Andrey Koşkin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Donbass'ın en kritik lojistik ve endüstriyel merkezlerinden biri olan Konstantinovka'nın kurtarılmasının ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Koşkin, bu zaferin özel askeri harekatın nihai hedeflerine ulaşmasında bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.Batıya doğru ilerlemenin önü açıldıKonstantinovka'nın stratejik konumuna dikkat çeken Andrey Koşkin, kentin kontrol altına alınmasının askeri dengeleri tamamen değiştirdiğini belirtti:Kentin hem ekonomik hem de lojistik açıdan Ukrayna ordusu için büyük bir kayıp olduğunu vurgulayan uzman, "Lojistik ve ekonomik açıdan büyük önem taşıyan bu şehirlerin alınması mutlak bir başarı. Batıya doğru daha da ilerlememizi sağlayan bu başarıyla birlikte, Konstantinovka artık Slavyansk ve Kramatorsk'a giden yolu açmıştır" ifadelerini kullandı.Kiev rejimi ağır bir askeri ve siyasi darbe aldıUkrayna ordusunun cephe hattında yaşadığı ağır personel krizinedeğinen Koşkin, Kiev rejiminin Rus ordusunun önlenemez ilerleyişini durdurabilmek için çaresizce hamleler yaptığını söyledi. Ukrayna'nın cephede yaklaşık 100 bin asker eksikliğiyaşadığını ve sürekli kayıp verdiğini belirten Rus uzman, Rusya'nın yarma harekatlarını engellemek adına Kiev'in diğer bölgelerdeki az sayıda birliğini bu hatlara kaydırmak zorunda kaldığını ifade etti.Konstantinovka'nın düşmesinin Zelenskiy'nin siyasi geleceği için de ölümcül bir darbe olduğunu belirten Koşkin, sözlerini şöyle sürdürdü:Zelenskiy'nin gerçeği yansıtmayan bu ‘zafer’ söylemlerinin arkasındaki temel motivasyonun finansal kaynak arayışı olduğunu vurgulayan emektar akademisyen, haberi şu sözlerle noktaladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/donbassta-kritik-esik-asildi-konstantinovka-ozgurlestirildi-kievin-son-kalelerine-giden-yol-acildi-1106996752.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

konstantinovka

kramatorsk

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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), konstantinovka, kramatorsk, andrey koşkin, uzman yorumu