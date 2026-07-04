https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/donbassta-kritik-esik-asildi-konstantinovka-ozgurlestirildi-kievin-son-kalelerine-giden-yol-acildi-1106996752.html

Donbass’ta kritik eşik aşıldı: Konstantinovka özgürleştirildi, Kiev’in son kalelerine giden yol açıldı

Donbass’ta kritik eşik aşıldı: Konstantinovka özgürleştirildi, Kiev’in son kalelerine giden yol açıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Rudskoy, Kiev rejiminden temizlenen Konstantinovka’nın stratejik önemine dikkat çekerek Ukrayna ordusunun Donbass’taki son... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T11:40+0300

2026-07-04T11:40+0300

2026-07-04T11:37+0300

ukrayna kri̇zi̇

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sergey rudskoy

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Rusya Genelkurmay Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Rudskoy, bugün düzenlediği basın brifinginde, Donbass’ın kurtarılması operasyonuna ilişkin tarihi gelişmeleri paylaştı.Rudskoy, Konstantinovka’nın Kiev güçlerinden tamamen temizlendiğini ve bu zaferin, Ukrayna ordusunun bölgedeki son sığınağı olan Kramatorsk-Slavyansk aglomerasyonunun kontrolünün ele geçirilmesi için kilit bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.Kiev’in 2014’ten beri tahkim ettiği ‘kale şehir’ düştüKonstantinovka’nın, Donbass’ın yüzölçümü ve nüfus bakımından en büyük yedinci idari merkezi olduğunu belirten Rudskoy, şehrin sıradan bir yerleşim yeri değil, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin en çok güvenilen kademeli savunma üssü olduğuna dikkat çekti.Kiev rejiminin bu bölgeyi 2014 yılından beri aralıksız olarak askerileştirdiğini ifade eden Genelkurmay Başkan Yardımcısı, özellikle Bahmut’un Rus güçlerinin kontrolüne geçmesinin ardından Konstantinovka’daki savunma hatlarının tahkimatına büyük bir hız verildiğini aktardı.Kilometrelerce hendek ve 15 bin asker kurtarmaya yetmediUkrayna ordusunun şehirdeki savunma stratejisine ve kayıplarına değinen Rudskoy, brifingde şu çarpıcı verileri paylaştı:Ukrayna ordusuna ağır darbe: 13.5 bin asker kayıpKonstantinovka Muharebesi'nin Ukrayna ordusu için tam bir yıkımla sonuçlandığını belirten Rudskoy, Kiev güçlerinin şehirdeki çatışmalarda yaklaşık 13 bin 500 askerini, 14 tankını ve 200 topçu bataryasını kaybettiğini açıkladı.Sırada Krasnıy Liman varŞu anki saha durumu hakkında da bilgi veren Genelkurmay Birinci Başkan Yardımcısı, Rus ‘Güney’ Askeri Grubu’na bağlı birliklerin, şehir mahallelerinde sıkışıp kalan küçük Ukraynalı militan gruplarını ve münferit keskin nişancıları temizleme operasyonunu başarıyla tamamlamak üzere olduğunu duyurdu.Rudskoy ayrıca, cephenin bir diğer önemli noktasından da müjdeli haberi vererek, Rus ‘Batı’ Askeri Grubu’na bağlı birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Krasnıy Liman şehrini özgürleştirme harekatında da son aşamaya geldiğini sözlerine ekledi.

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rusya, rusya genelkurmay başkanlığı, sergey rudskoy, ukrayna, donbass, konstantinovka, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)