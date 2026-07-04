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Rus askeri analist: Ukrayna savunma sanayisine yönelik saldırılar Kiev'in lojistiğini çökertiyor
Rus askeri analist: Ukrayna savunma sanayisine yönelik saldırılar Kiev'in lojistiğini çökertiyor
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Rus askeri analist Boris Rojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'daki savunma sanayisi tesislerine yönelik operasyonların süreceğine dair... 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T18:20+0300
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vladimir putin
rusya
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terör
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Askeri-Politik Gazetecilik Merkezi Uzmanı ve askeri analist Boris Rojin, Rusya lideri Vladimir Putin'in, komuta kademesiyle gerçekleştirdiği toplantıda verdiği "Ukrayna’nın savunma sanayii tesisleri vurulmaya devam edecek" mesajını Sputnik’e değerlendirdi.Ukrayna askeri sanayisine ve altyapısına yönelik kapsamlı operasyonların aylardır artarak devam ettiğini hatırlatan Rojin, şunları ifade etti:Rus ordusunun hava saldırısı yeteneklerine dikkat çeken Rojin, özellikle Ukrayna’nın kuzeyinde ve Dinyeper Nehri'nin doğusunda yoğun bir hedefleme stratejisi izlendiğini belirterek şunları kaydetti:‘Terör, çaresizlerin silahıdır’Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil yerleşimleri hedef almasına karşın, Rusya'nın Ukrayna'nın savunma sanayisi ve enerji altyapılarını vurmasının hangi gerekçelere dayandığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Rojin, sözlerini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/zaharova-terorist-neo-nazi-yaratiginin-tum-cephelerde-yok-edilmesi-kararliligi-acik-bir-sekilde-1107001247.html
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boris rojin, vladimir putin, rusya, ukrayna, kiev, terör, savunma sanayi, işi̇d
boris rojin, vladimir putin, rusya, ukrayna, kiev, terör, savunma sanayi, işi̇d

Rus askeri analist: Ukrayna savunma sanayisine yönelik saldırılar Kiev'in lojistiğini çökertiyor

18:20 04.07.2026
© Fotoğraf : Sosyal medyaOreşnik füzesinin Ukrayna'daki kritik hedefleri vurduğu an
Oreşnik füzesinin Ukrayna'daki kritik hedefleri vurduğu an - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Rus askeri analist Boris Rojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'daki savunma sanayisi tesislerine yönelik operasyonların süreceğine dair açıklamasını değerlendirdi. Rojin, geniş çaplı hedeflerin vurulmasının Ukrayna ordusunun savaşma kapasitesini ve cephe gerisindeki lojistiğini katlanarak zayıflattığını belirtti.
Askeri-Politik Gazetecilik Merkezi Uzmanı ve askeri analist Boris Rojin, Rusya lideri Vladimir Putin'in, komuta kademesiyle gerçekleştirdiği toplantıda verdiği "Ukrayna’nın savunma sanayii tesisleri vurulmaya devam edecek" mesajını Sputnik’e değerlendirdi.
Ukrayna askeri sanayisine ve altyapısına yönelik kapsamlı operasyonların aylardır artarak devam ettiğini hatırlatan Rojin, şunları ifade etti:
Bu baskının daha da artacağı ortada. Karşı taraf da bunu görüyor ve özellikle lojistik alanında ciddi zorluklar yaşadığını itiraf ediyor. Üretim kapasitesinin bir kısmı ister istemez yurt dışına taşınacak olsa da askeri tesislerin büyük bölümü hala Ukrayna topraklarında. Bu hedeflerin vurulması düşmana katlanarak artan kümülatif bir zarar veriyor. Dolayısıyla alınan bu karar tamamen yerinde ve haklıdır.
Rus ordusunun hava saldırısı yeteneklerine dikkat çeken Rojin, özellikle Ukrayna’nın kuzeyinde ve Dinyeper Nehri'nin doğusunda yoğun bir hedefleme stratejisi izlendiğini belirterek şunları kaydetti:
Bu bölgelerde çok sayıda sanayi tesisi, akaryakıt deposu, istasyon, köprü ve lokomotif vuruluyor. Bir yandan Ukrayna’nın savunma sanayisi zayıflatılırken diğer yandan cephe gerisindeki lojistik ağ bozuluyor. Bu durum, düşmanın özellikle kuzeyde ve nehrin sol yakasında yoğun tempoda muharebe yürütme imkanlarını doğrudan kısıtlıyor.

‘Terör, çaresizlerin silahıdır’

Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil yerleşimleri hedef almasına karşın, Rusya'nın Ukrayna'nın savunma sanayisi ve enerji altyapılarını vurmasının hangi gerekçelere dayandığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Rojin, sözlerini şöyle tamamladı:
Karşı taraf terör yolunu seçti ve terör, genellikle çaresizlerin silahıdır. Nasıl ki uyguladıkları terör taktikleri geçmişte Çeçen militanları kurtaramadıysa veya IŞİD’i kendi savaşında yok olmaktan kurtaramadıysa, bugün Kiev için de sahadaki sonuç yaklaşık olarak aynı olacaktır.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
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