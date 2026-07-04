Rus askeri analist: Ukrayna savunma sanayisine yönelik saldırılar Kiev'in lojistiğini çökertiyor

Bu baskının daha da artacağı ortada. Karşı taraf da bunu görüyor ve özellikle lojistik alanında ciddi zorluklar yaşadığını itiraf ediyor. Üretim kapasitesinin bir kısmı ister istemez yurt dışına taşınacak olsa da askeri tesislerin büyük bölümü hala Ukrayna topraklarında. Bu hedeflerin vurulması düşmana katlanarak artan kümülatif bir zarar veriyor. Dolayısıyla alınan bu karar tamamen yerinde ve haklıdır.