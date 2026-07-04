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Pezeşkiyan'dan İsrail açıklaması: 'Siyonist rejim bölgesel istikrarsızlığın sebebi'
Pezeşkiyan'dan İsrail açıklaması: 'Siyonist rejim bölgesel istikrarsızlığın sebebi'
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in bölgedeki tüm ülkelere saldırdığını ve bölgesel istikrarsızlığın sebebi olduğunu söyledi. 04.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-04T21:28+0300
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poli̇ti̇ka
ortadoğu
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İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Pezeşkiyan, başkent Tahran'da gerçekleştirilen Direnişin Lideri: İmam Humeyni Uluslararası Konferansı'nda konuştu.İslam ülkelerinin birlik ve beraberliğinin önemine değinen Pezeşkiyan, "Siyonist rejim (İsrail) bölgedeki tüm ülkelere saldırdı ve onlar bölgesel istikrarsızlığın sebebidir. İslam ülkeleri bu tür saldırıların başlatıcısı olmamıştır" diye konuştu.Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin birliğinin 'düşman' saldırıları ve müdahaleleri karşısındaki en önemli strateji olduğunu belirterek, "Düşman bundan sonra Gazze, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere diğer bölgelerdeki Müslüman halkı hedef haline getiremeyecek" ifadesini kullandı.ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney hakkında da konuşan Pezeşkiyan, "Ben rehbere veda etmedim, etmeyeceğim. O benim için her zaman yaşıyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/erdogan-savas-bagimlisi-israil-hukumetinin-cografyamizi-tekrar-barut-ve-kan-kokusuna-bogmasina-1107003965.html
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ortadoğu, i̇ran, i̇srail, tahran, mesud pezeşkiyan
ortadoğu, i̇ran, i̇srail, tahran, mesud pezeşkiyan

Pezeşkiyan'dan İsrail açıklaması: 'Siyonist rejim bölgesel istikrarsızlığın sebebi'

21:28 04.07.2026
© Sputnik / Majid SaeediMesud Pezeşkiyan
Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
© Sputnik / Majid Saeedi
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in bölgedeki tüm ülkelere saldırdığını ve bölgesel istikrarsızlığın sebebi olduğunu söyledi.
İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Pezeşkiyan, başkent Tahran'da gerçekleştirilen Direnişin Lideri: İmam Humeyni Uluslararası Konferansı'nda konuştu.
İslam ülkelerinin birlik ve beraberliğinin önemine değinen Pezeşkiyan, "Siyonist rejim (İsrail) bölgedeki tüm ülkelere saldırdı ve onlar bölgesel istikrarsızlığın sebebidir. İslam ülkeleri bu tür saldırıların başlatıcısı olmamıştır" diye konuştu.
Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin birliğinin 'düşman' saldırıları ve müdahaleleri karşısındaki en önemli strateji olduğunu belirterek, "Düşman bundan sonra Gazze, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere diğer bölgelerdeki Müslüman halkı hedef haline getiremeyecek" ifadesini kullandı.
ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney hakkında da konuşan Pezeşkiyan, "Ben rehbere veda etmedim, etmeyeceğim. O benim için her zaman yaşıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (fotoğrafta) ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Vahdettin Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2026
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