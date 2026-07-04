https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/erdogan-savas-bagimlisi-israil-hukumetinin-cografyamizi-tekrar-barut-ve-kan-kokusuna-bogmasina-1107003965.html

Erdoğan: Savaş bağımlısı İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat verilmemeli

Erdoğan: Savaş bağımlısı İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat verilmemeli

Sputnik Türkiye

Vahdettin Köşkü'nde ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı... 04.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-04T18:00+0300

2026-07-04T18:00+0300

2026-07-04T18:00+0300

poli̇ti̇ka

şahbaz şerif

pakistan

i̇srail

i̇stanbul

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi.Pakistan Başbakanı Şerif ve heyetini İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşanan kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.Şerif'e de ülkesi ve milleti adına taziyelerini ileten Erdoğan, "Bugün yaptığımız görüşmelerde, ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunduk" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evvela İslamabad Mutabakatı ile sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler, müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır" diye konuştu.Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen Şerif'i ve Pakistanlı kardeşlerini tebrik ettiğini söyleyen Erdoğan, "Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan siyonist katliam kadrosu, özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye, hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir" dedi.Böyle bir iklimin tesisi için her türlü gayreti gösterdiklerini aktaran Erdoğan, "Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.'Yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'la her alanda dayanışmalarının sürdüğünü belirterek, "Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık. Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor. Benzer şekilde tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi hususunda da görüşmeler sürüyor" diye konuştu.Pakistan Başbakanı Şerif'in bugün katıldığı iş forumunun da yatırım ve ticaret noktasında münasebetlerine katkı yapacağına inandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü görüşmelerinin ve ele aldıkları kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260704/pakistan-basbakani-serif-turkiye-pakistanin-yaninda-kaya-gibi-durdu-1107002471.html

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i̇srail

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şahbaz şerif, pakistan, i̇srail, i̇stanbul, recep tayyip erdoğan